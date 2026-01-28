2月20日（金）から東京ドームシティ プリズムホールにて開催予定！『放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』の追加情報を公開！
放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展 東京会場
■企画展スペシャルムービーの追加画像を公開！
TVアニメ「名探偵コナン」を応援してくれているすべての皆様へ、感謝を込めてお届けする
企画展スペシャルムービーの追加画像を公開いたしました！
企画展でしか見ることができないオリジナルの物語をぜひお楽しみください。
展示イメージ
展示イメージ
展示イメージ
■オリジナルグッズ追加情報公開！
会場で販売予定のオリジナルグッズの追加情報を公開いたしました！
※公式HPには、他のグッズも掲載中です。
※グッズの最新情報は公式HPまたは公式Xをご確認ください。
※グッズ画像はイメージです。実際のグッズとはデザイン・仕様が異なる場合がございます。
アクリルブロックストラップ（ランダム全7種）
アクリルジオラマセット（全5種）
アクリルマグネットvol.1（ランダム全15種）
アクリルマグネットvol.2（ランダム全15種）
■放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 東京会場 お得な前売券発売中！[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kbS8Qlnow6I ]
【イベント名】
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 東京会場
【会 場】
東京ドームシティ プリズムホール
【会 期】
2026年2月20日（金）～3月29日（日）
【開催時間】
10：00～19：00（最終入場は18：30）
【入場料】
●前売券
一般：2,000円
学生（小学生・中学生・高校生）：1,300円
●当日券
一般：2,200円
学生（小学生・中学生・高校生）：1,500円
※未就学児入場無料
※「学生券」でご入場の方は、入場時に学生証を確認する場合がございます。必ずご持参ください。
※2月20日（金）・21日（土）・22日（日）は日時指定制。
※混雑時は整理券配布などの対応を行う場合がございます。
ご来場前にイベント公式Xをご確認ください。
【プレイガイド】
●日テレゼロチケ
https://l-tike.com/ntvzero/event/tvconanten-30th.html
●セブンチケット
https://7ticket.jp/sp/tvconanten-30th
●ローチケ
https://l-tike.com/tvconanten-30th/
【イベント公式HP】
https://tvconanten-30th.jp
【イベント公式X】
@CONAN_ten
※開催内容等変更になる場合がございます。
※最新情報はイベント公式HPまたは公式Xをご覧ください。
【特典付き入場チケット】
アクリルディスプレイスタンド
特典付き入場チケットは、コナンと30人のキャラクターたちがデザインされた「アクリルディスプレ
イスタンド」を会場で受け取ることができる「グッズ引換券」付きの入場券となります。アクリルディスプレイスタンドは、お好きなアクリルスタンドやぬいぐるみをのせることができます。
※グッズ画像はイメージです。
※コナンのアクリルスタンドは付属していません。
●前売券
一般：5,500円
学生（小学生・中学生・高校生）：4,800円
●当日券
一般：5,700円
学生（小学生・中学生・高校生）：5,000円
【音声ガイド】
音声ガイド
音声ガイドでは、企画展を回りながら江戸川コナン・怪盗キッドなどの声を聴くことができ、
展示をより楽しめる内容となっております。
音声ガイド料金：700円
■原作者 青山剛昌先生による開催記念メッセージを公開中！
イベント開催にあたり、原作者 青山剛昌先生による、メッセージ映像と描き下ろし色紙を公開中！
描き下ろし色紙はイベント会場内でも展示予定となりますので是非、お見逃しなく！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=02i7A8hyYK0 ]
＜青山剛昌先生からのメッセージ＞
■国内巡回スケジュール
●東京
会場：東京ドームシティ プリズムホール
会期：2026年2月20日（金）～3月29日（日）
●鳥取
会場：鳥取県立博物館
会期：2026年4月4日（土）～４月26日（日）
●札幌
会場：サッポロファクトリー 3条館3階 特設会場
会期：2026年5月2日（土）～5月31日（日）
●仙台
会場：後日発表
会期：2026年6月6日（土）～7月5日（日）
●大阪
会場：読売テレビ本社 特設会場
会期：2026年7月11日（土）～8月16日（日）
●前橋
会場：後日発表
会期：2026年8月22日（土）～9月13日（日）
●広島
会場：NTTクレドホール
会期：2026年9月19日（土）～10月12日（月・祝）
●松山
会場：南海放送本町会館
会期：2026年10月17日（土）～11月8日（日）
●横浜
会場：横浜赤レンガ倉庫1号館 2Fスペース・3Fホール
会期：2026年11月14日（土）～12月6日（日）
●名古屋
会場：後日発表
会期：2026年12月中旬～2027年1月中旬（予定）
●静岡
会場：キラメッセぬまづ
会期：2027年1月16日（土）～2月14日（日）
●福岡
会場：後日発表
会期：2027年2月下旬～3月下旬（予定）
※会場・会期は予告なく変更になる場合がございます。
※最新情報はイベント公式HPまたは公式Xをご覧ください。
■放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボイベント詳細公開！
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボイベントスペシャルビジュアル
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展が東京ドームシティ プリズムホールで開催するにあたり、東京ドームシティとのコラボイベントも開催いたします。ゴール時に特典がもらえる謎付きスタンプラリーにアトラクションコラボ、フォトスポットなど盛りだくさんの内容となっております！詳しくはHPをご覧ください！
●東京ドームシティ アトラクションズ
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボイベントページ
https://www.at-raku.com/event/conan30th/
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
〇放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボチケット
■コラボチケット内容
謎付きスタンプラリー＋アトラクション2回券 3,500円（税込み）
本日1月28日（水）19:00からアソビューよりコラボチケットの事前販売を開始いたします。
・アソビュー
https://www.asoview.com/channel/ticket/qFdRFRsDwZ/ticket0000047362/
●謎付きスタンプラリー
コラボチケットを購入するとついてくる謎付きスタンプラリー。東京ドームシティのいたる所にあるスタンプを謎を解きながら押して、スタンプを全て集めるとゴール特典として『 放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティ』スペシャルビジュアルの缶バッジを 手に入れることができます。
※缶バッジは期間ごとに取り扱う種類が異なりますのでご注意ください。
※画像はイメージです。
ラリーシート
●ゴール特典
前半：2026年2月20日（金）～2026年3月10日（火）
・放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアル缶バッジ（31キャラカラーver）
・放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアル缶バッジ
（江戸川コナン・灰原哀・吉田歩美・円谷光彦・小嶋元太・阿笠博士ver）
※2種類のうち、どちらかお好きな方をお選びいただけます。
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアル缶バッジ
後半：2026年3月11日（水）～2026年3月29日（日）
・放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアル缶バッジ（31キャラモノクロver）
・放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアル缶バッジ （江戸川コナン・工藤新一・毛利蘭・服部平次・遠山和葉・怪盗キッド ver）
※2種類のうち、どちらかお好きな方をお選びいただけます。
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアル缶バッジ
※スタンプラリーのゴール特典を手に入れるためには、
東京ドームシティ プリズムホールで開催される、
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展東京会場の入場券が必要です。
コラボチケットには、放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展東京会場の入場券は
付随しておりません。
〇アトラクションコラボ
５種のアトラクションで放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティコラボイベント限定の江戸川コナンや怪盗キッドなどのオリジナルボイス、観覧車「ビッグ・オー」ではゴンドラ内の装飾をお楽しみいただけます。また、屋内型コースター「バックダーン」では、放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展とのコラボ映像が見られます。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
【対象アトラクション】
・ビッグ・オー
・バックダーン
・レーザーミッション
・ピクシーカップ
・ヴィーナスラグーン
〇レストランキャンペーン
2026年2月20日（金）から3月29日（日）までの期間で
東京ドームシティ内の一部レストランにて放送30周年記念TVアニメ「名探偵コナン」展のチケットの提示と対象店舗にて1会計1,000円以上お買い上げの方にステッカー（ランダム全7種）を1枚配布します。
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティスペシャルビジュアルステッカー
【放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティ 開催概要】
●イベント名
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 × 東京ドームシティ
●場所
東京ドームシティ 各所
●会期
2026年2月20日（金）～3月29日（日）
前半：2月20日（金）～3月10日（火）、後半3月11日（水）～3月29日（日）
●公式HP
‧放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展』公式HP
https://tvconanten-30th.jp
‧東京ドームシティ公式HP
https://www.tokyo-dome.co.jp/
‧東京ドームシティ アトラクションズ イベント公式HP
https://www.at-raku.com/event/conan30th
●公式X
放送30周年記念 TVアニメ「名探偵コナン」展 公式X
https://x.com/CONAN_ten
東京ドームシティ アトラクションズ公式X
https://x.com/at_raku
※開催内容等変更になる場合がございます。
※最新情報はイベント公式HPまたは公式Xをご覧ください。
(C) 青山剛昌／小学館‧読売テレビ‧ TMS 1996