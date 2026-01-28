【参加無料】人手不足に悩む訪問診療クリニック向け「『ヒト』に依存しないアウトソーシング戦略」オンラインセミナー開催

メディカルインフォマティクス株式会社訪問診療クリニック向け「ヒトに依存しないアウトソーシング戦略」オンラインセミナー参加お申込み（無料） :https://mics.zaitakuiryo-c.com/l/1075112/2025-12-15/lv6rc9?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_260128

訪問診療クリニックの開業・経営支援を行うメディカルインフォマティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木美樹）は、人手不足や業務過多に悩む訪問診療クリニックを対象に、「『ヒト』に依存しないアウトソーシング戦略」を解説する無料オンラインセミナーを2026年2月18日（水）に開催いたします。

参加無料ですのでお気軽にご参加ください。

医療現場における人材課題の解決策とは

少子高齢化に伴う労働人口の減少と、在宅医療ニーズの急速な拡大。この構造的な変化により、訪問診療クリニックをはじめとした在宅医療機関では、「人材確保」そのものが年々困難になっています。

- 採用しても定着しない- 突然の退職で現場が回らなくなる- 業務が特定のスタッフに集中し、属人化している- 患者数の増減に合わせた人員調整ができず、人件費が膨らむ

こうした課題は、もはや「頑張って採用する」だけでは解決できない段階に入っています。

そこで本セミナーでは、在宅医療の現場で実際に起きている人材・運営課題を整理したうえで、どの業務を・どのタイミングで・どこまで外部に任せるべきかという視点から、持続可能なクリニック運営を実現するためのアウトソーシング戦略を具体的に解説します。

セミナー内容

本セミナーでは、医療レセプト業務に焦点をあて、在宅医療分野で採用難が加速する背景を整理したうえで、その現実的な解決策として注目されているアウトソーシングサービスについて、最新動向から導入判断の考え方、外部パートナー選定のポイントまでを体系的に解説します。

登壇者プロフィール

- 医療レセプト業務が限界を迎えている背景- 内製化と外部活用、2つの選択肢の整理- 最適な外部パートナーを選ぶための4つのポイント

今井 稔

メディカルインフォマティクス株式会社 医療DXサポート部 部長

在宅医療・医療事務領域における業務改善・DX支援の第一線で活躍。

多数の訪問診療クリニックにおけるアウトソーシング導入支援に携わり、採用難・業務過多といった現場課題を「仕組み」で解決する支援実績を持つ。

セミナー概要

タイトル： 採用難・突然の退職にもう振り回されない 「ヒト」に依存しないアウトソーシング戦略

日 時： 2026年2月18日（水）19:30～20:30

形 式： オンライン

参加費： 無料

対象者： 訪問診療クリニックの院長・事務長・スタッフの皆様

申し込み方法：こちら(https://mics.zaitakuiryo-c.com/l/1075112/2025-12-15/lv6rc9?utm_source=press&utm_medium=press&utm_campaign=prtimes_260128)のフォームからお申込みください。

在宅医療専門レセプト代行サービス「レセサポ」

『レセサポ』は在宅医療専門のレセプト代行サービスです。複雑な在宅レセ業務はまるごとお任せください。

▶詳しくはこちら(https://recesuppo.jp/)

在宅医療専門レセプト代行サービス「レセサポ」豊富な実績

月数千名の患者を持つ大規模医療法人での運用実績が豊富です。高いスキルを持った在宅医療事務専任スタッフが対応いたします。

減点や算定漏れリスク軽減

高品質なレセプト作成を行い、減点や算定漏れのリスクを最小限に抑えます。

人件費・マネジメントコストの削減

レセプト業務を外注することで医事スタッフの人件費やマネジメントコストを大幅に削減できます。

クリニックの課題や状況に合わせて柔軟なプランをご提案させていただきます。

レセプト業務にお困りの際にはお気軽にご相談ください。

▶資料請求・お問い合わせはこちら(https://recesuppo.jp/request.html)

在宅医療専門コールセンター「Okitell365」

『Okitell365』は、24時間365日対応可能な在宅医療専門コールセンターです。

▶詳しくはこちら(https://www.okitell365.jp/)

在宅医療専門コールセンター「Okitell365」電話代行

24時間365日対応可能な在宅医療専門コールセンター。受電業務から電子カルテ入力に至るまでを在宅医療に精通したオペレーターが丁寧に対応します。

書類の印刷発送代行

必要書類の印刷から封入・封緘・発送までの一括代行に加え、患者さま、関係機関等から受け取る患者情報等を電子カルテへ取り込む業務代行サービスまで対応可能です。

満足度調査代行

調査計画・質問表の作成・発送・集計・分析までまるごとおまかせください。

在宅医療機関の事務業務についてお困りごとは、些細なことでもお気軽にご相談ください。

急なスタッフ離職などでお困りの際も、迅速に体制を整えサポートいたします。

▶資料請求・お問い合わせはこちら(https://www.okitell365.jp/contact01.html)

メディカルインフォマティクス株式会社について

当社は、「医療・ヘルスケア分野」の社会課題を解決し豊かで持続可能な未来を共創することをミッションに掲げ、デジタル技術の活用により医療専門職が自分の職務のみに専心できる環境構築を推進しています。

在宅医療専門クリニックのために開発された在宅医監修の電子カルテ「homis(https://homis-mics.jp/)」をはじめ、在宅医療クリニックの開業・経営を支援する「micsコンサルティング(https://mics-consulting.jp/index.html)」、在宅医療専門レセプト代行サービス「レセサポ(https://recesuppo.jp/)」、在宅医療の求人サービス「在宅専科(https://zaitakusenka.com/register)」など、在宅医療クリニックの課題に応じ総合的にサービスを提供しています。

在宅医療機関の経営をトータルでサポート

会社名：メディカルインフォマティクス株式会社

代表取締役：佐々木美樹

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治生命館4階

HP：https://mics.tokyo/

事業内容：

在宅医療クリニック向けコンサルティング「mics コンサルティング」

（https://mics-consulting.jp/）

在宅医療用クラウド型電子カルテ「homis」（https://homis-mics.jp/）

訪問看護用電子カルテ「homis Nursee」（https://homisnursee-mics.jp/）

在宅医療専門コールセンター「Okitell365」（https://www.okitell365.jp/）

在宅医療専門レセプト代行「レセサポ」（https://recesuppo.jp/）

在宅医療専門医師紹介業「在宅専科」（https://zaitakusenka.com）

在宅医療専門人材採用支援「mics採用支援」（https://mics-rpo.jp/）

在宅医療のメディアサイト「在宅医療カレッジ」（https://zaitakuiryo-c.com/）

