春から夏へと移ろう季節を五感で味わう、美食のダイニングコレクション「Manza Spring-Summer Dining Collection 2026」を開催

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県恩納村、総支配人 ラッセル シェパード）では、2026年3月1日（日）より、春から夏へと移ろうリゾートシーズンをテーマにしたフードプロモーション「Manza Spring-Summer Dining Collection 2026」を開催いたします。

沖縄では3月に海開きを迎え、温暖な空気とまぶしい陽射しに包まれる、リゾートが最も輝く季節が始まります。各レストランでは、そんな心はずむ季節の訪れを五感でお楽しみいただける、多彩なメニューをご用意しました。

オールデイダイニング「アクアベル」では、地中海をテーマに、太陽と海の恵みをふんだんに取り入れたリゾートディナーブッフェを開催。「オーシャンカフェ」では、南国の香りあふれるハワイアンメニューに加え、緑豊かなリゾートガーデンと青い海をイメージしたアフタヌーンティーが登場します。また、日本料理「雲海」では伝統的な琉球食材と、旬を迎える浅利や初鰹など春の味覚を盛り込んだ「琉球御膳」をご提供いたします。

すべてのメニューには沖縄県産食材を巧みに取り入れ、季節の彩りと沖縄ならではの魅力を表現。春から夏へと続くこの時期ならではの、ここでしか味わえない特別なダイニングエクスペリエンスをお楽しみください。

太陽と海の恵みを味わう「地中海ディナーブッフェ」

美味しくヘルシーな地中海ディナーブッフェ（イメージ）

今季のオールデイダイニング「アクアベル」では、「地中海」をテーマにしたディナーブッフェをご提供いたします。魚介を中心とした海の恵みと、太陽の光をたっぷり浴びた野菜や果物、オリーブ、豆類、ナッツ、穀物などをふんだんに取り入れ、彩り豊かで目にも楽しい料理の数々が並びます。さらに、沖縄県産の食材を随所に取り入れ、地中海料理のエッセンスと島の恵みを融合。ハーブやスパイス、上質なオリーブオイルを活かし、素材本来の旨味を引き出した味わいは、軽やかでありながら満足感のある仕上がり。美味しさとヘルシーさを兼ね備えた、リゾートならではの地中海ディナーブッフェをお楽しみください。

「地中海ディナーブッフェ」概要

【期間】2026年3月1日（日）～5月31日（日）

【時間】17：30～22：00

【料金】平日 大人6,500円、子ども（6～12歳）3,500円 幼児 無料

土日祝 大人6,800円 子ども（6～12歳）3,500円 幼児 無料

【場所】オールデイダイニング アクアベル（ホテル1階）

メニュー（一例）

・沖縄県産マグロのカルパッチョ ・県産鮮魚を使ったブイヤベース

・沖縄県産黒毛和牛を使ったタリアータ ・シチリア風カジキのソテー

・魚介のマリネ ・ラムのハーブロースト ザジキソース

・ソラマメのフムス ・ムサカ

・カプレーゼ ・ポージョフリート（スペイン風から揚げ）

・グリル野菜とオルツォのサラダ ・パエリア ほか

初夏の香り漂う「ガーデン＆シーアフタヌーンティー」

アイコニックなスタンドも楽しいガーデン＆シーアフタヌーンティー

「オーシャンカフェ」では、緑あふれるリゾートガーデンと、きらめく海をテーマにしたアフタヌーンティーをご提供いたします。緑が生き生きとする季節のガーデンをイメージした、彩り豊かなスイーツとセイボリーを取り揃えました。フルーツやハーブ、沖縄県産食材を取り入れたメニューの数々は、爽やかな味わいとともに、目にも楽しい仕上がり。リゾートの開放感に包まれながら、午後のひとときを優雅にお愉しみいただける、特別なアフタヌーンティーです。

「ガーデン＆シーアフタヌーンティー」概要

【期間】2026年3月1日（日）～6月30日（火）

【時間】10：00～22：00

【料金】お一人様 6,000円 ／ グラスシャンパン付き7,500円

【場所】オーシャンカフェ（ホテル1階）

※ご予約は2名様より承ります。

メニュー

＜スイーツ＞

・フロマージュアナナス

・トロピカルエクレア

・ジーマーミーとキャラメルのボンボンショコラ

・勝山シークヮーサーレアチーズケーキ

・沖縄県産田芋のマカロン

・パッションフルーツとマンゴーのジュレ

・抹茶とホワイトチョコレートのスコーン

＜セイボリー＞

・県産マグロのタルタル グリーンガーリックソース

・アーサ入り衣のセーイカ天ぷら

・グリーンサンドイッチ

・グリーンピースのスープと小海老の和風ジュレ ミントの香り

沖縄で楽しむ、ハワイアンテイスト「ALOHA meets OKINAWA」

ランチメニューからデザートまで揃う、沖縄×ハワイのコラボレーション

ハワイの定番メニューを、沖縄のリゾートスタイルで気軽に楽しめる、南国フレーバーのコラボレーション。ハワイアンテイストに沖縄らしいエッセンスを加えたメニューをご用意しました。心地よい海風が吹き抜けるオーシャンカフェで、ココロはずむハワイ気分のカフェタイムをお楽しみください。

「ALOHA meets OKINAWA」概要

【期間】2026年3月1日（日）～5月31日（日）

【時間】10：00～22：00

【場所】オーシャンカフェ（ホテル1階）

メニュー（一例）

・アロハ・ロコモコディッシュ 2,500円

・ガーリックシュリンプディッシュ 3,000円

・マヒマヒのケイジャングリルディッシュ 2,200円

・アヒポキ丼 2,300円

・ハワイアンバーガー 3,300円

・キャラメルバナナパンケーキ 1,500円 ほか

ハワイアンバーガーキャラメルバナナパンケーキアロハ・ロコモコディッシュお好みのメインディッシュが選べるランチセットカラフルなハワイアンカクテル

選べるメインディッシュにサラダやデザートが付いたランチセットや、各種ハワイアンカクテルもご用意しております。

季節の味覚を愉しむ「琉球御膳」

沖縄の豊かな海と大地が育んだ旬の食材を贅沢に使用し、季節の彩を添えた「琉球御膳」

日本料理「雲海」では、春の訪れと沖縄の食文化を表現した「琉球御膳」をご提供いたします。沖縄の高級魚・アカマチの桜蒸しをはじめ、旬を迎える浅利を使った茶碗蒸し、香ばしく仕上げた初鰹のたたきに加え、島ダコやアーサ、ソーキの煮物など沖縄ならではの味覚を織り交ぜました。伝統的な琉球食材を一品一品丁寧に調理し、上品で奥行きのある味わいに仕立てています。目にも美しい繊細な盛り付けとともに、季節の移ろいを感じていただける特別な御膳です。

「琉球御膳」概要

【期間】2026年3月5日（木）～5月31日（日）

【時間】17：30～22：00

【料金】7,300円

【場所】日本料理 雲海（ホテル1階）

※メニュー内容は仕入れ状況により予告なく変更する場合がございます。

※すべての表示料金には消費税が含まれます。別途サービスチャージ13％を申し受けます。

※画像はイメージです。

