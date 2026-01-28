【ホテル長楽館｜LE CHENE】円山公園の桜を臨む「夜桜プライベートディナー」「観桜ディナー」を春季限定で提供

株式会社 長楽館夜桜プライベートディナー 長楽館 本館2階「貴婦人の間」

ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、フレンチレストラン「LE CHENE（ル シェーヌ）」において、春の円山公園の桜を望む2つのディナープラン「夜桜プライベートディナー」および「観桜ディナー」を、2026年3月25日（水）から4月5日（日）までの期間限定で提供します。

いずれのプランも、長楽館本館最上階に位置する通常非公開の和室「御成の間」から、祇園枝垂桜をはじめとする円山公園の桜景色を鑑賞できる内容です。「御成の間」は書院造りの意匠を残す空間で、花頭窓越しに広がる春の景色を静かに楽しめます。

長楽館 本館3階「御成の間」御成の間から観る、円山公園の夜桜長楽館と 円山公園 枝垂桜

「夜桜プライベートディナー」は、一日一組限定で提供する個室貸切のディナープランです。スタッフによる館内案内の後、通常非公開の「御成の間」で夜桜を鑑賞。その後、円山公園の枝垂桜を正面に望む本館2階「貴婦人の間」にてフレンチのフルコースとペアリングワインを提供します。なお本プランは、祇園枝垂桜の保全活動への支援として、売上の一部を京都市建設局南部みどり管理事務所へ寄付いたします。

「観桜ディナー」は、「御成の間」での乾杯酒とアミューズの後、本館1階フレンチレストラン「LE CHENE」にて春のディナーコースを提供するプランです。ご利用の方にのみ開かれる最上階の和室と、レストランでの食事を組み合わせ、桜の季節ならではのひとときを提案します。

両プランとも、料理は京都・滋賀の食材を中心に構成したフレンチコースを提供。肉料理は七谷鴨または丹波牛から選択可能で、乾杯酒やペアリングワインは、ノンアルコールドリンクへの変更にも対応しています。

■プラン概要

本館2階 貴婦人の間

夜桜プライベートディナー

提供期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）

※各日1組限定

料金：

サクラ・カナール お一人様 60,500円

サクラ・ル シェーヌ お一人様 55,000円

開始時間：18:00～18:30

利用人数：2名様～6名様

内容：

スタッフによる館内案内（通常非公開の3階含む／希望制）

本館3階「御成の間」からの夜桜鑑賞

本館2階「貴婦人の間」にてフレンチディナーおよびペアリングワイン6種

本館3階「御成の間」 乾杯酒「苺ピューレカクテル」

観桜ディナー

提供期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）

料金：

サクラ・カナール お一人様 31,900円

サクラ・ル シェーヌ お一人様 29,700円

開始時間：17:30～18:30

内容：

本館3階「御成の間」にて夜桜鑑賞、乾杯酒・アミューズの提供

本館1階 フレンチレストラン「LE CHENE」にて春のディナーコース

※桜の開花状況およびライトアップ状況により、提供期間が変更となる場合があります。

■フレンチレストランLE CHENE（ル シェーヌ）

「LE CHENE」はホテル長楽館本館1階に位置するフレンチレストランです。

店名の「CHENE（柏）」は、長楽館創建者・村井吉兵衛の家紋「三つ柏」に由来しています。

世界の賓客をもてなす迎賓の場としての精神を受け継ぎ、京都およびその近郊の旬の恵みを生かした季節感あふれる一皿を提供しています。

料理例：前菜「ブールノワゼット スナケ」料理例：魚料理「甘鯛のクルスティアン」料理例：メイン「丹波牛」

株式会社 長楽館

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、1986年に京都市有形文化財に、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されました。

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バー、そして併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年、イギリスに本部を置く世界的ホテルブランドグループ「スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド（Small Luxury Hotels of the World）に加盟しました。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

