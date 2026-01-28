「月謝以外にいくらかかる？送迎は？うちの子に本当に合うのは？」親子の“習い事パンク”を防ぐ処方箋！人気90種を徹底比較した『子どもに習い事をさせたいと思ったら知りたいことが全部のってる本』発売

株式会社主婦の友社

株式会社主婦の友社は、2026年1月28日（水）に、石田勝紀氏監修『子どもに習い事をさせたいと思ったら知りたいことが全部のってる本』（https://www.amazon.co.jp/dp/4074628295）を発売しました。

「わが子に何か習い事をさせたいけれど、どんな習い事がいいのかわからない」「周りの友だちが始めているから焦る」――。

選択肢の多様化と共働き世帯の増加により、現代の子どもたちは、数種の習い事を掛け持ちし、多忙を極めている子が多くいます。睡眠不足や体調不良、自由時間の喪失といった「習い事パンク」に陥るケースも少なくありません 。

一般社団法人・教育デザインラボの代表理事であり、4,000人以上の指導実績を持つ石田勝紀氏が監修を務める本書は、そんなわが子の習い事に悩む保護者に贈る決定版の解決書です 。人気の習い事90種を網羅し、保護者が最も知りたい「お金・時間・負担」のリアルを徹底的に可視化 。わが子の個性にぴったりの習い事を見つけ、親子が共に笑顔になれる「選び方の新基準」を紹介します 。

「うちの子に合った習い事」が見えてくる！タイプ別診断チャートつき

この本では「そもそもうちの子にどんな習い事が向いているのか」という最大の悩みを解決します。監修の石田先生は言います。

「習い事は「体験」をすることが目的。苦手克服のためではなく、得意なことを広げるチャンスと考えてください」。

子どもの将来のために、何でもできるようになってほしいという親心で、苦手なことを無理やり習わせようとすると、子どもにストレスがかかることもあるそう。

「習い事の主役は子ども。保護者がやるのではありません。わが子が今何に興味を持っているのかをきちんと把握して、子どもの『やってみたい！』という前向きな気持ちを実現させるチャンスと考えましょう」。

子どもの興味や性格をもとに「ぴったりの習い事」を導き出すチャートを掲載

「わが子が今何をやりたがっているのか、ふだんの様子をみていれば想像がつくでしょう」と石田先生。「体を動かすことが好きで、友だちと一緒に何かやるのが楽しそう」であれば、チームスポ―ツ。「音楽に興味がありそうで、楽器を弾いてみたいと言っている」のであれば、楽器やリトミックなどとの相性がよさそうです。

また「今人気だから」という理由だけで習い事を決めないこと。まずは体験レッスンに参加して、子どもが楽しそうかどうかチェックすることも大切です。

業界最多級！「90種類の習い事」を多角的にデータ化

この本の最大の魅力は、運動系から授業に役立つ習い事まで、今どき人気の習い事90種の詳細データです。

●習い事別の「気になるコスト」を公開： 月謝は2,000円から20,000円までといった幅広い選択肢を保護者の視点で徹底比較。また入会金、ユニフォーム代、遠征費など、月謝以外にかかるリアルな出費情報も網羅しています。

●送迎・付き添いの有無など、保護者の負担も明記： 共働き世帯が重視する「送迎・付き添いの有無」や、試合・大会でのサポート（お茶当番等）が発生するかなどの詳細も紹介しています 。

●「人気教室」への取材： 東京ヴェルディ、イトマンスイミングスクール、ECC、ヤマハミュージックスクールなど、注目の人気教室への取材を実施。「教室側の想い」も掲載しています 。

保護者の焦りや悩みを解消する「4つの実録体験マンガ」と「Q&A」

また本書では、データだけでは語れない習い事のリアルを読者アンケートの声をもとに、わかりやすく紹介しています 。

●4家族の習い事実録体験マンガ： サッカー大好き女子の情熱、中学受験との葛藤、先生との相性、過密スケジュールによる疲弊など、親子の本音と成長を描いています 。

●お悩み解決Q&A： 「費用負担」「人間関係」「睡眠・体力」など、保護者の切実な迷いに石田先生が丁寧にアドバイスしています 。

●保護者が答える習い事アンケートデータ：本書では、子どもに習い事をさせたことがある保護者の声をまとめたアンケート結果も公開しており、今どきの習い事事情のリアルが見えてきます。

本書のチャートやデータ、体験談を通じて、お子さんが心から『楽しい！』と思える世界を一緒に見つけていきましょう。それが子どもの自発性を引き出す一番の近道となるはずです 。

目次紹介

【巻頭マンガ】わが家の習い事体験記

【１章】子どもに合った「習い事」とは？

～子どものタイプからぴったりの習い事を探そうチャートつき～

【２章】運動系の習い事ガイド

チーム系スポーツガイド16

個人系スポーツガイド31

【３章】授業に役立つ習い事ガイド

知識を広げる系の習い事ガイド10

音楽・芸術系の習い事ガイド16

図工・家庭科系の習い事ガイド３

ゲーム感覚系の習い事ガイド７

伝統芸能系の習い事ガイド６

【４章】習い事のお悩みQ＆A

【監修者紹介】

石田 勝紀（いしだ・かつのり）

1968年生まれ。一般社団法人教育デザインラボ代表理事。都留文科大学元特任教授。

20歳で起業し学習塾を創業。現在はMama Cafeを主宰、執筆や講演活動を精力的に行っている。

『子どもを育てる７つの原則』（大和書房）、『子どもの自己肯定感を高める10の魔法のことば』（集英社）など著書多数。

【X】「@ki0701ki」 :https://x.com/ki0701ki

書誌情報

書名／子どもに習い事をさせたいと思ったら知りたいことが全部のってる本

編者／主婦の友社

監修／石田勝紀

定価／1760円（税込）

発売日／2026年1月28日（水）

判型、ページ数／A5判・192ページ

ISBN ／ 978-4-07-462829-2

発行／主婦の友社

＊電子書籍も同時発売

【Amazon】https://www.amazon.co.jp/dp/4074628295

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18487233/

