ブルックス ブラザーズ × ニューエラ 米国ブランドがタッグを組んだ初のコラボレーションが実現！2026年2月4日（水）より限定発売
株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：新倉修司、以下 ブルックス ブラザーズ）は、米国で1920年に設立されたスポーツ・ライフスタイルブランド「New Era(R)（ニューエラ）」とのコラボレーションキャップを発売いたします。
ニューエラを代表するスタイル59FIFTY(R)（フィフティーナインフィフティー）と、カーブドバイザータイプのベーシックなベースボールキャップ9TWENTY(TM)（ナイントゥエンティー）をベースにした2つのモデルで構成された限定コレクションです。
本コラボコレクションは、2026年2月4日(水)より全国のブルックス ブラザーズ店舗および一部のアウトレット店、ブルックス ブラザーズ オンラインストアにて販売されます。
Model 01 ＜59FIFTY(R)＞
キャップ 各11,000円（税込価格）
ニューエラで最も代表的なシルエット59FIFTY(R)の中でもフロントパネルが柔らかな「ソフトバックラム」をベースにしたコラボモデルは、フロントに大きめのゴールデン フリース、バックにはブルックス ブラザーズの創業年1818の刺繍があしらわれたクラシックなデザインです。上質なウールサージ素材を使用し、ブルックス ブラザーズのブランドカラーである「ネイビー」と、アイボリー×ブラックの2トーンで配色した全2色展開。サイズ調整機能のない仕様で、7（55.8cm）から8（63.5cm）まで約1cm刻みで9サイズご用意しています。
ニューエラ 59FIFTY(R)をベースにしたコラボキャップを、ブルックス ブラザーズのアイテムとコーディネート
＜スケーターテイストでトラッドに刺激を＞
アイボリー×ブラックの2トーンと、スケーターテイストのカジュアルスタイルが見事にマッチ。
差し色に効かせたグリーンのケーブルニットとローファーがトラッドで大人のムードを醸します。
Styling: Arata Kobayashi
ジャケット\47,300 シャツ\39,600 セーター\22,000(2月上旬入荷予定) パンツ\30,800(4月上旬入荷予定) ローファー\47300 キャップ\11,000 全て税込価格
ブレザー\198,000 シャツ\20,900(2月中旬入荷予定) セーター\22,000(2月上旬入荷予定) パンツ\17,600 ローファー\126,500 キャップ\11,000 全て税込価格
＜定番のブレザー合わせを微差でアップデート＞
ネイビーカラーがシックな、ニューエラ 59FIFTY(R)をベースにしたコラボキャップは、定番のブレザー合わせながら多色使いでドレスダウン。
ブレザー×キャップ、そしてラグビーシャツで、アメトラをアップデートしています。
Styling: Masahide Takeuchi
Model 02 ＜9TWENTY(TM)＞
フロント部分の芯を取り除いた柔らかな被り心地が特徴の9TWENTY(TM)をベースにしたコラボモデルは、フロントに筆記体のブランドロゴ、バックにはブルックス ブラザーズのシンボルマークであるゴールデン フリースの刺繍があしらわれた特別なデザインです。アメトラスタイルで昔から愛されてきたトラッドなカラーリング全8色展開。さらにウォッシュ加工により使い込んだような風合いに仕上がっています。バックはサイズ調整可能なクロスストラップ仕様で、男女問わずスタイルに取り入れやすい一品です。
キャップ 各8,800円（税込価格）
ニューエラ 9TWENTY(TM)をベースにしたコラボキャップを、ブルックス ブラザーズのアイテムとコーディネート
ジャケット\55,000(2月下旬入荷予定) ブルーストライプシャツ\35,200 タイ\18,700 パンツ\30,800(4月上旬入荷予定) レッドストライプシャツ\35,200 キャップ\8,800 全て税込価格
＜キャップで築くモダンプレッピー＞
ボタンダウンシャツとニットタイでトラッド感を表現しつつ、ブレザーの代わりにグリーンのマウンテンパーカ、チノパンの代わりに生成りのベイカーパンツをオン。さらにパープルのコラボキャップが絶妙なアクセントに。
Styling: Arata Kobayashi
＜スーツのドレスダウンにもキャップが活躍＞
コードレーンのジャケット&パンツに、ハーフジップニットでスポーティさを加えるのもポイント。トラッドらしいコーディネートに鮮やかなレッドを加えて、細部まで抜かりない装いが完成です。
Styling: Masahide Takeuchi
ジャケット\86,900 パンツ\31,900(2月下旬入荷予定) ニット\19,800(3月下旬入荷予定) シャツ15,400(4月上旬入荷予定) タイ\18,700(2月下旬入荷予定) ハンカチ\1,650 シューズ\80,300 キャップ\8,800 全て税込価格
ブルックス ブラザーズの伝統的なアメトラスタイルにカジュアルファッションのアイコンであるニューエラのキャップを取り入れることで上品さと抜け感を両立させたスタイルが完成します。ふたつのアメリカンカルチャーが交錯する特別なコレクションをぜひお楽しみください。
ブルックス ブラザーズ × ニューエラ コラボモデル
・ブルックス ブラザーズ × ニューエラ 59FIFTY(R) ベースボールキャップ
【価格】各\11,000（税込）
【展開サイズ】トゥルーフィッテド仕様（9サイズ展開）
【カラー】全2色展開
【素材】ウール100%
【展開店舗】ブルックス ブラザーズ 表参道、ブルックス ブラザーズ オンラインストア
・ブルックス ブラザーズ × ニューエラ 9TWENTY(TM) ベースボールキャップ
【価格】各\8,800（税込）
【展開サイズ】ワンサイズ（アジャスター付）
【カラー】全8色展開
【素材】コットン100%
【展開店舗】全国のブルックス ブラザーズ店舗および一部のアウトレット店、ブルックス ブラザーズ オンラインストア
