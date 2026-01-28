京都リサーチパーク地区「賀詞交歓会2026」を開催

京都リサーチパーク株式会社（左から順に、京都リサーチパーク株式会社 代表取締役社長 浅野 貢男、京都府中小企業技術センター所長 北垣 寛様公益財団法人京都高度技術研究所/地方独立行政法人京都市産業技術研究所 理事長 西本 清一様、京都府知事 西脇 隆俊様、京都市長 松井 孝治様、公益財団法人京都産業２１専務理事 岡本 圭司様、 一般社団法人 京都発明協会 専務理事 原 伸郎様）

京都リサーチパーク株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長：浅野貢男、以下、KRP）は、京都リサーチパーク地区（以下、KRP地区）東地区アトリウムにて「KRP地区賀詞交歓会2026」を開催しました。

西脇京都府知事、松井京都市長にもお越しいただき、KRP地区内のご入居企業・機関の皆様や弊社と関わりのある企業・機関の皆様と共に新年の門出を祝いました。

510社6,000人が活動する京都リサーチパークでは、毎年1月、ご入居企業・機関さまを中心に、業界の枠を超え、新年のご挨拶や交流ができるよう、賀詞交歓会を開催しています。

2026年1月7日「KRP地区 賀詞交歓会2026」を開催し、KRP地区内の入居企業さま・機関さま、KRPに関わりのある企業・機関さま 計177名にご参加いただきました。

西脇京都府知事、松井京都市長、西本理事長（公益財団法人 京都高度技術研究所ならびに地方独立行政法人 京都市産業技術研究所）より、KRP地区への想いと新年を迎えるにあたりメッセージをいただき、鏡開きや日本酒（京都市産業技術研究所さまの京都酵母「京の琴」を使用した招徳酒造の純米吟醸 花洛 祝）で乾杯をいたしました。

和やかな歓談のあと、最後に、岡本専務理事（公益財団法人京都産業21）より、これからのKRPへの期待を込めたメッセージをいただき、閉会をいたしました。

京都らしく、そして京都リサーチパークらしく、新年の門出を皆さまと祝い、ご挨拶をすることができました。

■京都リサーチパークとは：

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。