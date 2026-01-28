【和栗専門紗織】2月からの季節限定スイーツが登場/『和栗と季節の果物パフェ “国産いちご”』『デコポンと和栗の錦糸モンブラン』

エイムエンタープライズ株式会社

この度、エイム・エンタープライズ株式会社（エイムグループ本社：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）の運営する【和栗専門紗織本店】は、季節限定で『和栗と季節の果物パフェ “国産いちご”』と『デコポンと和栗の錦糸モンブラン』を発売いたします。






旬の素材と丁寧な手仕事で仕上げた、上質な味わい。


名物・錦糸モンブラン以外にもご堪能いただきたい、季節限定の商品をご紹介します。



◆デコポンと和栗の錦糸モンブラン



紗織の名物である錦糸モンブランに、


旬の果実"デコポン"とショコラムース


を合わせました。



デコポンの強い甘味とほのかな酸味に、
ショコラムースの濃厚なコクが加わり、調和の取れた味わいに仕上げています。



バレンタインシーズンにぜひ味わっていただきたい一品です。



店内でのご利用はもちろん、テイクアウトも可能です。



販売店舗：ジェイアール京都伊勢丹店


発売日　：2026年2月1日(日)


販売価格：イートイン2,420円(税込)


　　　　　※ペアリングドリンク付き


　　　　　テイクアウト 2,376円(税込)






◆和栗と季節の果物パフェ “国産いちご“


季節の果物を一番おいしい状態で、


和栗と一緒にお召し上がりいただく


「和栗と季節の果物パフェ」。



今月は“国産いちご“が登場します。



国産いちごの甘さ・酸味・香りが


和栗の味わいをより一層引き立てます。



苺の鮮やかな赤色が映える、


美しく、美味しいパフェを是非ご賞味ください。



販売店舗：和栗専門紗織本店


発売開始：2026年2月10日(火)


販売価格：イートイン2,970円(税込)








さらに、本店限定の『丹波くりと季節の果物ミルクレープ』も国産いちごを使用。





北海道産の発酵バターを使用した香り豊かなクレープ生地に、


希少な丹波くりのクリームと旬の国産いちごを重ねました。


何層にも重なる生地とクリーム、果物が織りなす、


やさしい甘さと口どけを楽しめるミルクレープです。


販売店舗：和栗専門紗織本店


販売価格：イートイン2,530円(税込)



■ブランドストーリー




和栗専門 紗織のモンブランの要である丹波くりを、


我が子のように大切に育ててくださった栗農家の方々、


京都木屋町を愛する地域の方々、丹波くりの素晴らしさを


「錦糸モンブラン」や珠玉のスイーツを通して


たくさんの方々に知っていただきたいという想い、


すべての想いを一本一本の糸を紡ぐような、


そんな想いから和栗専門 紗織は、はじまりました。



■店舗概要



和栗専門紗織　本店

住所：京都府京都市下京区木屋町通松原上る和泉屋町2丁目170－1


アクセス：阪急京都線　京都河原町駅より徒歩5分


提　　供：京都スイーツ、京都カフェ


営業時間：10時～18時(l.o. 17:30)


定休日：不定休







和栗専門紗織　ジェイアール京都伊勢丹

住所：京都府京都市下京区東塩小路町


　　　ジェイアール京都伊勢丹 B1F


アクセス：京都駅直結


提供：京都スイーツ、京都カフェ


営業時間：10時～20時(l.o. 19:00)


定休日：不定休







■会社紹介


・エイムグループ


「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。


最近では、愛知で6店舗目となる『SAN』ブランドや京都でいぶし鳥をメインとしたお食事処を新ブランドをとして出店しております。


２０２５年には個々のブランドを強化、愛知県のみならず、日本全国、世界に進出に発展させてまいります。



「１０ブランド・２１店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ」


・グループ会社


会社名：エイム・エンタープライズ株式会社


会社名：エイムマーケティングエージェンシー株式会社


会社名：エイムクリエーションズ株式会社


会社名：エイムインターセクション株式会社


※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎


所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F


URL：https://aim-e.com/




・代表ブランドの公式Instagram


「和栗専門 紗織」 ： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/


「DISHES and TART SAN」 ： https://www.instagram.com/san_dishesandtart/


「SILVA」 ： https://www.instagram.com/meieki_silva/


「京都四条 くをん」 ： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/