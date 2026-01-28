【ホテル長楽館】京都・円山公園の桜景色を特等席で望む春限定ステイプランを提供

株式会社 長楽館

ホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、京都の桜と文化を満喫するステイプラン「春の京都 夜桜プラン」を、2026年3月25日（水）から4月5日（日）までの桜シーズン限定で提供します。

本プランは、ホテル館内から円山公園に広がる桜景色を望む立地を生かし、滞在を通して京都の春を楽しめる点が特徴です。本館「長楽館（国指定重要文化財）」および客室のある新館のいずれからも円山公園を望むことができ、京都の桜が見せる昼と夜、それぞれの表情をご覧いただけます。

滞在中には、通常非公開の和室「御成の間」を特別に開放。かがり火に照らされた祇園枝垂れ桜を眼下に望みながら過ごすひとときは、歴史的空間と自然美が調和する、長楽館ならではの体験です。

夕食は館内メインダイニングにて、春野菜をふんだんに用いたフレンチコースを提供。あわせて、徒歩圏内にある浄土宗総本山・知恩院の夜間特別拝観など、京都の春と文化を楽しめる内容としました。街中の喧騒から離れ、落ち着いた環境で京都の春を静かに楽しみたい方へ向けた、春限定の宿泊プランです。

ホテル長楽館 客室乾杯酒（御成の間）円山公園の夜桜（御成の間より）

■プラン概要

春の京都 夜桜プラン

提供期間：2026年3月25日（水）～4月5日（日）チェックイン

料金：1室1泊2名様 \220,000～ ※夕・朝食付き（サービス料・消費税込、宿泊税別）

内容：御成の間での夜桜鑑賞とメインダイニングで楽しむ春限定「観桜ディナー」

知恩院夜間拝観（知恩院 春のライトアップ2026 拝観券をご用意）

＊御成の間で夜桜鑑賞時、乾杯酒およびアミューズをご用意します

＊ディナーコース：サクラ・ル シェーヌ（メインディッシュ：丹波牛）

＊その他、春限定の特典をご用意します

(参考）観桜ディナー：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000120366.html

株式会社 長楽館

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、2024年12月9日には国の重要文化財にも指定されています。

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バー、そして併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年には世界的ホテルブランド「Small Luxury Hotels of the World（SLH）」に加盟しました。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/

公式X ： https://twitter.com/chourakukan

＊営業日ならびに営業時間の変更の可能性がございます。最新の営業日・営業時間はホームページをご確認ください。

＊上記の内容は発表時のものです。諸般の事情により変更される場合がございます。