【期間限定】チョコレート×ベリーを楽しむ、バレンタインフェア開催決定！

株式会社INFINIX HOLDINGS

株式会社INFINIX HOLDINGS (本社：東京都品川区、代表取締役：森 翔太) が展開する、株式会社N Vec ヴィーガンベーカリー「Te cor gentil (テコールジャンティ) 」と「TOKYO VEGAN BAKES (トウキョーヴィーガンベイクス) 」より、今年も期間限定「バレンタインフェア」の開催が決定いたしました。

今年の「バレンタインフェア」は、店舗限定メニューがたくさん登場。

ハード系ブレッドからドーナツ、デニッシュ、ベーグル、ドリンクまで、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりなラインナップをご用意いたしました。

今年も数量限定での販売となるため、なくなり次第終了予定です。毎年楽しみにしてくださっている方はもちろん、初めての方もぜひこの機会にお楽しみください。

ピンクチョコ生ドーナツバレンタインベーグル (いちごチョコ)バレンタイン生ショコラバレンタインデニッシュコーヒー＆クッキーベーグルハートのベリーチョコベーグル

バレンタインフェア 商品ラインナップ

Te cor gentil

ピンクチョコ生ドーナツ

価格： 520円(税込)

バレンタイン 生ショコラ

価格： 500円(税込)

コーヒー＆クッキーベーグル

価格： 480円(税込)

ハートのベリーチョコベーグル

価格： 480円(税込)

米粉のバレンタインシュトーレン

価格： 2,300円(税込)

三角チョコパイ

価格： 420円(税込)

【Te cor gentil限定】インスタグラム特典

インスタグラムの「バレンタインフェアの投稿を見ました」とスタッフにお伝えいただくと、

お好きなドリンクに「ハートのクッキー」をプレゼントいたします。

TOKYO VEGAN BAKES

バレンタインデニッシュ

価格：580円 (税込)

販売期間：販売中～2月15日 (日)

バレンタインベーグル (いちごチョコ)

価格：420円 (税込)

販売期間：販売中～2月15日 (日)

ピンクチョコ生ドーナツ

価格：580円 (税込)

販売期間：販売中～2月23日 (月)

ダブルチョコオールドファッション

価格：460円 (税込)

販売期間：販売中～2月23日 (月)

ラズベリーグレーズ（ドーナツ）

価格：420円 (税込)

販売期間：通常販売商品

バレンタインスペシャルブレッド

(ハード生地／チョコ＆クランベリー)

価格： 円 (税込)

販売期間：2月4日 (水)～2月15日 (日)

※商品により販売期間が異なりますので、ご注意くださいませ。

バレンタインフェア販売情報

Te cor gentil

期間：2月2日 (月)～2月15日 (日)

営業時間：10:00～18:00

ご予約：お電話でのご予約は承っておりません。

パンのお取り置きアプリ「sacri」よりご予約が可能です。

TOKYO VEGAN BAKES

期間：2月4日 (水)～2月15日 (日)

営業時間：9:00～17:00

ご予約：お電話でのご予約は承っておりません。

パンのお取り置きアプリ「sacri」よりご予約が可能です。

※数量に限りがございますので、なくなり次第終了となります。

イベント期間中は混雑が予想されますので、お早めにご来店くださいませ。

※各店舗・商品により、販売期間が異なりますのでご注意ください。

ブランドの想い

株式会社N Vecは、「やさしさを、当たり前に。」をミッションに掲げ、“地球と身体にやさしい”をコンセプトとしたヴィーガンベーカリーとして2022年10月に誕生しました。

VEGAN is not a trend - it’s the future.



私たちは、ヴィーガンを一時的な流行ではなく、地球と人が共に生きる未来の“あたりまえ”へと育てていきます。

創業のきっかけは、創業者とその家族に受け継がれた“パンづくりの原点”でした。

一度は失われた家業を、未来の地球のためにもう一度この手で復活させる--。

そんな想いから生まれたのが、N Vecです。

N Vecは、3年という節目を経て、私たちはこれからも“やさしさの連鎖”を広げていきます。動物にも、人にも、地球にもやさしい「食文化」を根づかせ、未来の子どもたちに美しい地球をつなぐことを約束します。

店舗情報Te cor gentil(テコールジャンティ)

所在地：〒106-0045 東京都港区麻布十番2丁目18-8

アクセス：東京メトロ南北線・都営大江戸線「麻布十番駅」1番出口から徒歩3分

営業時間：10:00～18:00

定休日：Instagramの営業日カレンダーをご確認ください

Instagram： @tecorgentil

https://www.instagram.com/tecorgentil/

TOKYO VEGAN BAKES(トーキョーヴィーガンベイクス)

所在地：〒155-0031

東京都世田谷区北沢3丁目19－20 reload内 2階 10区画

アクセス：小田急電鉄小田原線・京王井の頭線「下北沢駅」より徒歩4分

営業時間：9:00～17:00

定休日：Instagramの営業日カレンダーをご確認ください

Instagram： @tokyoveganbakes

https://www.instagram.com/tokyoveganbakes/

株式会社N Vec

“ VEGAN is not a trend ー it’s the future. ”

株式会社N Vecは、このビジョンを掲げ、ヴィーガンを一過性の流行ではなく、未来のスタンダードとして広げていくことを目指しています。食の多様性や環境への配慮が求められる今、私たちは“選択肢のひとつ”としてのヴィーガンではなく、“当たり前”のライフスタイルへと変えていく存在でありたいと考えています。持続可能な地球を守り、すべての人が笑顔で生きられる未来のために。株式会社N Vecは、明るく元気な地球を次世代へつなぐ道を切り拓いていきます。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社N Vec

担当：四宮

TEL：090-6061-9791 (平日：10:00~19:00)

Email：tecorgentil@gmail.com