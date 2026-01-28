高機能日傘ブランド『UVO』2026年新作コレクション 5層の特殊構造生地を使用した日傘など全198種類で展開 イメージキャラクターに井桁弘恵さんを起用

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する高機能日傘ブランド『UVO(ウーボ)』は、新作日傘とUVグッズ(帽子・パーカー)を含む、全198種類のアイテムを2026年1月28日(水)よりWpc.直営店舗にて、2026年2月2日(月)よりWpc.公式オンラインストアや直営店舗他、全国の取扱店舗にて販売開始いたします。

またイメージキャラクターには俳優・モデルとして活躍する井桁弘恵さんを起用。リニューアルしたUVOブランドサイトでは、井桁さんの新ビジュアルやブランドムービーをご覧いただけます。

UVOブランドサイト :https://www.uv0.jp/

全198種類のなかから自分に合う1本を。5層の特殊構造生地が強い日差しから肌を守る

『UVO』は、傘専門ブランド『Wpc.』が手掛けるブランドとして、長年培ってきたノウハウを集約して開発した5層の特殊構造生地を使用した高機能日傘ブランドです。“すべての人に、最強の日傘※1を。”をコンセプトに、2021年の発売から5年でシリーズ累計販売数は61万本※2を突破。第三者検査機関において実証された完全遮光100％※3・UVカット率100％※4・UPF50＋※5、高い遮熱性・耐久性・撥水性(撥水度は最高等級5級※6)と、豊富なバリエーションを兼ね備えた”最強の日傘※1”として、多くの方に選ばれ続けています。

多様化するライフスタイルや働き方、ファッションなど、あらゆる価値観に寄り添いたいという想いから、今年は過去最多となる日傘175種類、UVグッズ(帽子・パーカー)23種類の全198種類で展開。UVOのコンセプト“すべての人に、最強の日傘※1を。”が表すように、「自信にあふれるビューティーなあなた」、「飾らないナチュラルなあなた」、「凛とした強さを秘めたクールなあなた」に合う1本が見つかるラインナップとなっております。

イメージキャラクターには井桁弘恵さんを起用。俳優やモデル、バラエティなど多方面で活躍し、飾らないキャラクターとヘルシーな美しさで魅了する井桁さんは、太陽の下で輝く人を応援する存在としてふさわしいと考えています。井桁さんが出演するブランドムービーやインタビュームービーにもぜひご注目ください。

どんな瞬間もあなたが自分らしくあるために。"選択"を積み重ねながら自らの手で未来の美しさを切り拓こう。これからもUVOは、すべての人に「最強※1」であり続けます。

▼ブランドムービー

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Q8TZ4H3_SUk ]

▼井桁弘恵さんインタビュームービー

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4mBe9yK3Gu8 ]

オススメの新作をピックアップ！

・NEW COLOR

夏の定番サックスブルーと、肌なじみが良いサンドベージュが新色として登場。トレンドを押さえた落ち着いたくすみカラーです。シャンブレー風の夏らしい生地は見た目も涼しげ。

・NEW PRODUCT

折りたたみ傘2段：親骨55cm【無地＋タッセル／フリル】(税込8,250円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/uvo2-fp2-55)

折りたたみ傘としても、長傘としても使える人気の2wayタイプから、ワンサイズ大きい親骨55cmが登場。

従来の親骨50cmよりも、傘を広げた時の直径が7cm大きくなりました。広範囲をしっかりカバーしたい方にオススメです。

※親骨55cmのデザインは無地＋タッセル／フリルのみの展開

折りたたみ傘5段：シャーリングストラップポシェットミニ(税込8,250円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/uvo-5f-sp)

いつでも手軽に紫外線対策が可能な、ショルダーポシェット付きの折りたたみ傘。

オフ／グレー／ブラックのクールな3色展開で、くしゅっとしたシャーリングタイプのポシェットにはスマホなどが入るポケットも付いています。傘の直径は96cmと大きめサイズなのが嬉しいポイント。

Wpc.直営店舗とオンラインストア限定商品です。

【CALM】折りたたみ傘2段：親骨60cm 無地ミニ(税込8,250円)(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/uvo02-107-60)

自然をイメージした上品で優しいカラー展開が特徴のCALMシリーズから、親骨60cmの2wayタイプが仲間入り。バンブー素材のストレートな持ち手は握りやすく、この型だけの特別仕様です。

傘の直径は103cmと、UVOのなかで一番大きいサイズ。

UVつば広ハット(税込4,730円)(https://www.wpc-store.com/c/goods/uvo103-h)

UVOの完全遮光100%※3&UVカット率100%※4生地を使用したハットは、大きなつばが顔周りをしっかりガード。つばの後ろは12cmと長めの仕様で、日焼けしやすい首元も守ります。

洗濯機の使用も可能です。

UVパーカー(税込9,900円)(https://www.wpc-store.com/c/goods/uvo103-p)

触れるとひんやり冷たい接触冷感生地を使用したUVパーカーが新登場！

ウエストラインにフリルデザインを取り入れることで、普段使いしやすいスタイルを追求。

つば裏生地に完全遮光100%※3生地を使用した着脱可能なつばや

口元まで隠れるフードなど、紫外線・日焼け対策に徹底的にこだわっています。

その他にも、様々なバリエーションのUVOを取り揃えております。

ブランドサイトでは、タイプ／デザイン／カラー／サイズを選ぶだけで、あなたにぴったりのUVOが見つかる「MY UVO CHOICE」をご用意。ぜひお気に入りの1本を見つけてください。

「MY UVO CHOICE」はこちら :https://www.uv0.jp/parasol/

UVO〈日傘〉の高い機能性

・光も紫外線も徹底ブロック。UVOの核心「5層の特殊構造生地」

UVOが兼ね備える完全遮光100%※3・UVカット率100%※4・UPF50＋※5、それだけにおさまらない高い遮熱性・撥水性・耐久性。これらのハイレベルな機能はすべて、ポリウレタンラミネート加工を施した5層の特殊構造生地によって実現しています。

・ライトを生地に直接当てても透けない。完全遮光100％※3の実力。

生地にライトの光を直接当てると、遮光率99%の生地は裏側から光が漏れます。でも、完全遮光100％※3はまったく透過しません。強い日差しのもとでも、まぶしさを軽減できる。傘の下の濃い影こそ“100％”の証明です。UVOの生地はUVカット率100％※4、そしてUPF50＋※5の最高ランクを取得。すべては強い日差しからあなたの肌を守り、日焼けによる未来のシミ、ソバカスを防ぐため。

・サーモグラフィ検査において頭頂部表面温度差に21.4℃の差を実証。

約25.0℃の計測場所で太陽光を想定した人工照明灯を浴びた女性モニターを、20分間サーモグラフィカメラで撮影しました。15分経過後の頭頂部の表面温度で約21.4℃の差、顔の表面温度で約5.6℃の差が見られました。

環境 ：室温25℃×60%RH

照射強度：約800W/平方メートル (JIS L 1951遮熱試験同様強度)

試験試料：オフ色／ポリエステル100%(裏面PUラミネート)／親骨サイズ55cm

被験者 ：20代女性、身長155cm、体重42kg

・製品の使い方や気象条件、路面からの輻射熱、風や湿度などの影響により、遮熱効果は異なります。

また、効果の感じられ方には個人差があります。・製品の色・サイズによって効果は異なります。

・傘をひらくだけで涼空間。暑さを理由に「行きたい」を諦めさせない。

人工太陽照明灯を30分間照射する試験で、遮断するものが何もない状態で測定した熱線受光体の温度は35.3℃上昇したのに対し、UVO傘下に設置した熱線受光体の温度はたった3.1℃の上昇に留まり、太陽熱の侵入を大幅に抑制することが確認できました。

試験試料：オフ色／ポリエステル100%(裏面PUラミネート)／親骨サイズ55cm

・製品の色・サイズによって効果は異なります。

最強の日傘※1だからこそ、雨傘と同じ撥水力も搭載。

UVOは、生地表面に施した加工により撥水度は最高等級5級※6を取得。雨傘と同等の撥水性を備えています。急な豪雨も、天候にかかわらず降り注ぐ紫外線もしっかりブロックします。

UVOの詳しい機能性はこちら :https://www.uv0.jp/about/

※1 最強の日傘／最強：第三者検査機関において、遮光率・紫外線遮蔽率100％、UPF50+(格付け最高値)の結果が出ている生地を使用していること。

※2 2026年1月9日現在

※3 完全遮光100％：JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としております。

※4 UVカット率100％：JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率(紫外線遮蔽率)100％の測定値が出た生地をUVカット率100％生地としております。

※5 UPF50＋：JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値(紫外線保護指数)を測定しています。

※6 最高等級5級：JIS L 1092の規定に準じて生地の撥水度を測定しています。撥水等級は、最高レベルを5級、最低レベルを1級とした、撥水性の等級です。

※1/3/4/5/6について、記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

イメージキャラクター・井桁弘恵さん

1997年2月3日生まれ、福岡県出身。

2011年にスカウトされて芸能界デビュー。

2021年より『おしゃれクリップ』(日本テレビ)のレギュラーMCとして出演。現在は、主演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』(テレビ朝日)に出演中。2026年2月20日公開の映画『教場 Requiem』の公開も控えるなど、俳優・モデル・タレントとして幅広く活躍。

▼X(https://x.com/Hiroe_igeta23)

▼Instagram(https://www.instagram.com/igetahiroe23/)

販売について

▼UVO公式オンラインショップ ※2026年2月2日(月)より販売開始

・Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/uvo)

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/c/0000000544/)

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/?p_scpid=25080&dord=21)

・Wpc. Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/wpc-worldparty/aabfb6c74a2.html)

・Amazon Wpc.(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D05A83EF-07CE-42DB-B4F3-1B3A19C6602B?ingress=2&lp_context_asin=B0FJXXR4RV&visitId=356cfac2-c6f5-4cda-912f-97b296886b55&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)

・マルイウェブチャンネル Wpc.(https://search-voi.0101.co.jp/brand/30067/)

▼直営店舗 ※2026年1月28日(水)より販売開始

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

公式SNS

・UVO - X(https://x.com/UVO_official)

・UVO - Instagram(https://www.instagram.com/uvo_official/)

・Wpc. FLAG SHIP SHOP - X(https://x.com/wpc_s_parco)

・Wpc.心斎橋パルコ店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_shinsaibashiparco/)

・Wpc. LUCUA 1100店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)

・Wpc. Echika fit 銀座店 -Instagram(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU