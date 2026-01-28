「猫なんか、好きになるんじゃなかった」 それでも救いたい命、預かりボランティア・たまさんの奮闘記『たまさんちのホゴネコ２』1月28日発売

株式会社世界文化ホールディングス

「猫なんか、好きになるんじゃなかった」そう思ってしまうほど、山積する問題。それでも目をそらすことはできない、愛おしい命たち。世界文化社は、感動の声が相次ぐ大人気コミックエッセイ『たまさんちのホゴイヌ・ホゴネコ』シリーズ最新刊、第4弾『たまさんちのホゴネコ2』を2026年1月28日（水）に発売しました。

本書は、預かりボランティアとして小さな命と向き合い続ける著者と、過酷な環境を生き抜いてきた“ホゴネコ”たちの日々を、やさしいタッチの絵と、胸に刺さる温かい言葉で綴ります。SNSで「コミック」発信を続けているtamtamさん。今回は、大幅な書き下ろしを収録し構成しました。

「命を引き受けること」「社会問題としての動物福祉」という、私たち一人ひとりに問いかけるメッセージが込められています。なお、本書の著者印税は全額、動物福祉に充てられます。

残された時間で教えてくれたこと「一生消えない大事なもの」

野良猫は加害者？被害者？「野良猫にエサをあげちゃダメ？」

多頭飼育崩壊はなぜ起こる？「善意が呼ぶ犠牲」

著者プロフィール：tamtam

公益社団法人の動物保護団体に勤務後、生活の傍らで保健所から犬猫を預かり里親を探す “一時預かりボランティア” を細々と続ける。2018年から自身の経験を通した漫画をインスタグラムに投稿し、話題を呼ぶ。これまでに、『たまさんちのホゴイヌ』『たまさんちのホゴネコ』『たまさんちのホゴイヌ２』（すべて世界文化社）を出版。

■Instagram：＠tamtam__111

■YouTube ：@tamtam__111

■X：＠tamtam__111

刊行概要

『たまさんちのホゴネコ２』

■著者：tamtam

■発売日：2026年1月28日（水）

■定価 ：1,540円（税込）

■判型 ：A5・144ページ

■発行：株式会社世界文化社

https://books.sekaibunka.com/book/b10154765.html

https://amzn.asia/d/ebDGSR7

