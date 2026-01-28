【取材のご案内】「成長の壁」を突破せよ！企業の成長土台を築くバックオフィス改革の新刊刊行

翠星企画株式会社

翠星企画株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：細野哲平）は、株式会社同友館より新刊書籍

『バックオフィスの強化書: 「年商3億の壁」を越えて、会社が成長軌道に乗る』を刊行いたします。

書籍表紙カバー

本書は打ち手を打っているのに、なぜか成長が止まってしまっている企業の経営者に向けて、「成長の壁」突破に必要不可欠なバックオフィスの強化法を伝える本です。

会社は必ずどこかで壁にぶつかります。

壁を越えられない会社の多くは、経営者個人でほとんどの売上をあげておりキャパオーバー寸前となっています。単に社員を増やして売らせようとしても期待した成果は出ず、人数だけ増えた組織は混乱とトラブルが多発し、収益も悪化するという負のスパイラルに陥ってしまいます。

ここで多くの経営者は、営業力強化のための手を打ちますが、本当にやるべきことは社員たちを規律と活力のある強いチームとするための仕組みづくりを担うバックオフィスの強化です。

本書ではバックオフィス強化ポイントを１億、３億、さらには10億の成長ステージごとに手順と具体策を示します。加えてバックオフィス人材の取り扱い方、強化ポイントに関する具体的な事例を盛り込むことで経営者のバックオフィス強化に向けた行動を後押しします。



【書籍概要】

・書名：バックオフィスの強化書: 「年商3億の壁」を越えて、会社が成長軌道に乗る

・著者：細野 哲平（翠星企画株式会社 代表取締役）

・出版社：株式会社同友館

・発売日：2026年2月7日

・定価：2,090円（本体価格1,900円）

・判型／頁数：四六判／296頁

・ISBN：978-4-496-05814-1

・詳細情報URL：https://enhancebo.jadestar.co.jp/



【書籍の特徴】

◇中小企業の“成長痛”を可視化

多くの企業が直面する「成長の壁」という概念を軸に、成長が止まる背景をわかりやすく整理。経営者が見落としがちな停滞要因を浮き彫りにします。

◇リアルな現場事例に基づく解説

採用難、人材定着の失敗、評価制度の形骸化、数字やIT管理の遅れ――著者自身の経験や、数百社の支援で見てきた事例を交え、現場の悩みを具体的に描きます。

◇バックオフィス強化の具体的アプローチ

総務、経理、人事労務、法務、情報管理といったバックオフィスの要素を体系的に整理し、「どこから手を付けるか」「どう根づかせるか」を実務レベルで提示。小さな一歩から全社改革までつながる道筋を示します。

経営者・管理職・バックオフィス担当者にとって、日常業務の延長線上では見えにくい「仕組み化の視点」を与え、会社を次の成長軌道に乗せるための実践的なガイドブックです。

【目次】

序章 会社の成長が止まってしまうのは、バックオフィスが弱いから

第1章 バックオフィス強化の3ステップ

第2章 横並びの平屋組織、年商1億の会社のバックオフィス

第3章 社長＋その他の２階建て組織、年商3億の会社のバックオフィス

第4章 中間管理職が加わった３階建て組織、年商１０億のバックオフィス

第5章 バックオフィス人材の採用とマネジメント



【著者プロフィール】

翠星企画株式会社 代表取締役 細野 哲平

「バックオフィス強化コンサルタント」として、成長企業を中心とした顧客企業のバックオフィス強化に従事。

学校卒業後、ゲームプログラマ、Webエンジニアを経て26歳で独立。最初は順調に成長していたが、会社が大きくなるにつれ、プロジェクトの遅延、顧客からの損害賠償請求、社員間の対立、売上代金の未回収など数多くの困難に直面。最終的には会社をたたまざるを得なくなった。

その後、中小企業診断士、日商簿記1級、FP1級、応用情報技術者などの資格を取得し、2013年に中小企業診断士登録。経営コンサルタントとして再起し、業種問わず200社以上の経営課題解決に取り組んできた。

特にバックオフィス強化コンサルティングに力を入れており、バックオフィスのあらゆる領域をカバーしている。業務遂行のみ請け負う一般的なバックオフィス業務代行とは一線を画し、経営者の参謀役としてバックオフィスの設計、人材育成、マネジメントまで担っている。

著者：細野 哲平

【会社概要】

会社名：翠星企画株式会社

所在地：宮城県仙台市青葉区二日町17-29 菊田ビル2F

代表者：細野 哲平

設立：2012年7月24日

URL：https://jadestar.co.jp/

事業内容：中小企業向け経営コンサルティング、セミナーや研修の企画・運営

翠星企画株式会社 ロゴ



