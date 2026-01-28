Hanako×Tarzan×ヒツジのいらない枕(R)「ヒツジのいらない暮らし方」プロジェクト。第二弾のコンテンツを発信します！
株式会社マガジンハウス(本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉃尾周一)が発行する『Hanako』『Tarzan』と、株式会社太陽（本社：東京都目黒区、代表：川嶋 伶）の《ヒツジのいらない枕(R)》の3ブランドで「ヒツジのいらない暮らし方」プロジェクトを発足しました。
『Tarzan』2026年1月5日発売号（No.917）のタイアップコンテンツに続き、『Hanako』2026年1月28日発売号（No.1253）でも裏表紙から続くタイアップコンテンツを発信します。
「ヒツジのいらない暮らし方」プロジェクト概要：
《ヒツジのいらない枕(R)》が掲げる「人生の2/3も幸せに」というミッションに、マガジンハウスの人気雑誌ブランド『Hanako』『Tarzan』の2ブランドが共鳴し、発足したプロジェクト。年間を通して、『Hanako』『Tarzan』それぞれから、《ヒツジのいらない枕(R)》で眠りがよりよくなるとどういった人生の豊かさが生まれるのかを、コンテンツとして発信していきます。
1月28日売『Hanako』 誌面企画内容：
《睡眠は人生を 倍 楽しくする。》
睡眠を改善できれば、寝ている間のみならず、起きている時間、そして人生を充実させることができる。睡眠が改善され、すっきり起きられた朝にやりたいことを3つ取り上げ、私たちのライフスタイルがどう心地よくなるかをお伝えしています。
睡眠に悩める5人が、《ヒツジのいらない枕(R)》を約3週間試した感想や、睡眠が変わる《ヒツジのいらない枕(R)》の6つのポイントもご紹介。
・フィット感
・寝返りのしやすさ
・通気性の良さ
・圧倒的な耐久性
・丸洗いOK
・枕カバーへのこだわり
このコンテンツは、『Hanako』2026年1月28日発売号（No.1253）に4ページにわたってご紹介しています。またHanakoWEB(https://hanako.tokyo/health/496662/)でも記事が公開されます。
『Hanako』での今後のコンテンツ展開：
HanakoWEBでは1年かけて、3回情報を発信していきます。
《ヒツジのいらない枕(R)》とは：
ヒツジを数える間もなく眠りにつくことを目指した枕《ヒツジのいらない枕(R)》を筆頭に様々な寝具を展開する睡眠ブランド。枕の特徴は、高品質素材のTPE（熱可塑性エラストマー）による柔軟性・伸縮性・弾力性、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計100万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。
＜HanakoWEB＞
https://hanako.tokyo/health/496662/
＜株式会社太陽 ヒツジのいらない枕(R)＞
https://hitsuji-zzz.com/