【平和堂】アル・プラザ堅田にて「平和堂ネットスーパー」を開始

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、2026年1月29日（木）より、アル・プラザ堅田（滋賀県大津市）にて滋賀県店舗として初めて「平和堂ネットスーパー（以下、ネットスーパー）」を開始します。

ネットスーパーは、専用のスマートフォンアプリ「平和堂ネットスーパーアプリ」やWEBページからご注文いただいた商品を、ご自宅まで配達させていただくサービスです。2022年12月にアル・プラザ宇治東（京都府宇治市）で開始し、現在は京阪神の5店舗でサービスを展開しています。滋賀県では、2010年より電話・FAXで受注した商品をご自宅まで配達するホーム・サポートサービスを全域で展開していますが、お仕事や子育てに忙しい方など多様なニーズにお応えするため、簡単で便利な新しい受注形態としてネットスーパーを導入します。引き続き平和堂は、すべてのお客様にとって快適なお買い物環境をご提案してまいります。

＜アル・プラザ堅田 ネットスーパーの実施概要＞

■開始日

2026年1月29日(木)

■配達エリア

大津市の一部地域

１. 11:30-14:00配達便（注文〆時間 当日8:00）

真野、今堅田、本堅田、堅田、衣川、真野普門町、花園町、清風町、陽明町、清和町、緑町、朝日、湖青、水明、美空町、向陽 エリア

２. 15:30-18:00配達便（注文〆時間 当日10:00）

伊香立（南庄町、向在地町、生津町、上在地町、北在地町、下在地町、下龍華町、上龍華町、途中町）、真野（佐川町、大野、家田町、谷口町）、山百合の丘、仰木町

※各注文の締め時間までは、追加注文、キャンセルが可能です。

※配達可否は下記QRコード、URLから郵便番号入力にてご確認いただけます。

URL：https://netsuper.heiwado.jp

＜平和堂ネットスーパーの特徴＞

受け取り時間を指定できるため、仕事や育児、介護や天候の悪い日など、店舗に立ち寄ることや時間がないときにも簡単で便利なサービスです。月会費・年会費も無いため、サービス登録いただくことでいつでも気軽に利用できます。

■簡単・便利な操作性

ネットスーパーの注文画面は、ページ移動がスムーズで商品の検索性がよく、お気に入りの商品を保存できる「マイリスト」機能を備えるなど、短い時間で簡単・便利にお買い物いただけます。

■10時までのご注文で当日中にお届け

ご注文は、平和堂ネットスーパーアプリやWEBサイトから24時間受け付けています。10時までにご注文いただくと、当日中に商品をお届けします。

■取り扱い商品は、10,000点以上の豊富な品揃え

店舗の食品売場で販売する商品を中心に新鮮な野菜や果物、お肉やお魚、お総菜、加工食品や日配品(冷凍食品可能)、暮らしの品（一部）など、10,000点以上の商品を取り揃えています。平和堂こだわりブランド「E-WA!」やニチリウ共同開発ブランド「くらしモア」の商品など、平和堂のおすすめ商品もお買い求めいただけます。

＜利用上の注意点＞

・注文の混雑状況により注文締め時間前でも配送選択ができない場合があります

・ご注文の商品が品切れの場合は代替え商品のご提案をさせていただく場合があります

・決済方法はクレジットカードでの決済となります

その他詳細については、ネットスーパー専用ウェブサイトをご確認ください

https://netsuper.heiwado.jp/

