小林正観さんのベスト講演CD付き書籍新装版『神様を味方にする法則 新装版』2026年1月28日発売
『小林正観CDブック 神様を味方にする法則 新装版』表紙とCD
株式会社ブティック社（東京都千代田区）は、作家・小林正観氏のベスト講演「無尽蔵の幸せを手にする法則」を収録したCD付き書籍『小林正観CDブック 神様を味方にする法則 新装版』を、2026年1月28日（水）に発売いたします。
本書は、長年多くの読者・聴講者に支持されてきた名講演を書籍とCDで楽しめる一冊。新装版として、装いも新たに待望の復刊となります。
全国の書店・ネット書店にてご購入いただけます。
Amazon：https://amzn.asia/d/gLyWSz2
楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18506791/
■すべての悩みは「ありがとう」で解決できる
人間関係、仕事、お金、家族、病気、ストレス、運--
私たちが日々抱える悩みの根底にあるものは何か。
小林正観氏は、その答えをシンプルな言葉で説き続けてきました。
実は私たちには、目の前の出来事すべてに
「ありがとう」と感謝できる能力が、最初から備わっていると小林正観氏は語ります。
家族、夫婦、友人、仕事、お金、健康……
さらには病気や事故といった困難な出来事に対してさえも、
心から「ありがとう」と言える自分でいること。
そのとき、不思議なほど人生は好転し、奇跡のような出来事が起こり始めるのです。
はじめに
■不安や悲しみの中でも、自然と「ありがとう」と言える生き方
本書では、誰にでも実践できるやさしい言葉で紹介しています。
- お金と仕事への「ありがとう」
- 人、神様、霊への「ありがとう」
- 健康、病気、死への「ありがとう」
難しい修行や特別な才能は必要ありません。
日常の中で少し意識を変えるだけで、
悩みや苦しみのない人生へと近づいていく--
そんな小林正観氏のメッセージが、CD音声とともに心に響きます。
■新装版特別帯コメントを収録
今回の新装版では、作家・ひすいこたろう氏による特別帯コメントを掲載。小林正観氏の教えに触れた実感のこもった言葉が、本書のメッセージを力強く伝えています。
■小林正観氏のベスト講演CD付き（収録時間：76分53秒）
本書には、小林正観氏の代表的な講演「無尽蔵の幸せを手にする法則」を収録したCD（76分53秒）が付属。「ありがとう」に込められた力や、人生を好転させる考え方を、ご本人のやさしい語り口でじっくり聴くことができます。
本の表紙とCD
CDの収録内容
【Profile】小林正観
1948年、東京生まれ。作家。
学生時代から人間の潜在能力やESP現象、超常現象に興味を持ち、独自の研究を40年に以上にわたって続けた。講演会は年齢・性別を問わず大人気で、全国で年300回超の講演会を行った年もある。2011年10月逝去。著書は『ありがとうの神様』（ダイヤモンド社）など累計200万部超。
■書誌情報
書名：小林正観CDブック 神様を味方にする法則 新装版
著者：小林正観
ISBN：978-4-8347-6659-2
定価：1,980円（税込）
判型：四六判（188mm × 133mm）
付録：講演CD1枚（収録時間：76分53秒）
書店発売日：2026年1月28日
発刊：株式会社ブティック社