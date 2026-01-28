東北企業30社を募集、営業DXのためのAI実践プログラム開始

株式会社プレイノベーション

世界的に生成AIの活用が進む一方、地方企業では「何から始めればよいかわからない」「直接的な成果につながらない」といった課題が残っています。株式会社プレイノベーション（本社 : 福島県郡山市、代表取締役 : 菅家 元志、以下 当社）は、これまで創業以来12年にわたり東北の企業300社以上に対しDX支援を実施してきた実績を踏まえ、社内実証を通じて営業効率や成果向上の可能性を確認したAI活用手法を基に、東北6県のB2B企業（「Business to Business」の略：企業が企業に対して商品やサービスを提供するビジネスを行う企業）30社を対象とした新しい営業DXに向けたAI実践プログラム「営業AIラボ東北」への参加企業募集を開始しました。

【背景｜AI時代でも進まない営業DXの現実】

生成AIは急速に普及している一方で、営業現場では

- AIを試したものの、使いこなせない- 営業ノウハウが属人化している- 導入効果が見えづらく、定着しない

といった課題が多く残っています。

特に東北のB2B企業では、人材不足や日々の業務負荷も重なり、営業DXが思うように進まないケースが少なくありません。

【社内での事前実証結果】

当社では、本プログラム開始に先立ち、開発中の営業DXソリューション「AI営業マネージャー」を社内の営業活動に試験導入しました。

営業担当者2名を対象に一定期間検証を行った結果、営業会議や商談準備に要する時間は導入前と比較して約75％削減されました。



また、AIによる商談フィードバックを営業プロセスに組み込むことで、商談数は導入前比で約2.1倍、商談品質（独自のフィードバックスコア）は約1.5倍、受注数は約3倍となりました。

これらの結果から、少人数の営業体制においても、AI活用により営業活動の「量」と「質」の両面を高められる可能性が示唆されています。

※本結果は当社内での限定的な検証に基づくものであり、同様の成果を保証するものではありません。

【「営業AIラボ 東北」とは】

「営業AIラボ 東北」は、AIを学ぶだけで終わらせず、実際の営業現場で使いながら効果検証まで行うことを目的とした、経営層から中間管理職、現場担当者のための参加企業公募型プログラムです。

参加企業は、商談や日々の営業活動を題材に、議事録・録音データ・顧客データ等の実データを活用し「どの業務に」「どのように」AIを組み込むと効果的かを、当社専門スタッフが伴走しながら検証します。

自社にとって最適なAI活用方法を、現場起点で見つけ出すことができます。

【プログラム構成（3ヶ月・3ステップ）】

STEP1 生成AI基礎講座（1ヶ月目・5月頃）

生成AIを営業に活かすための基礎知識を習得します。

商談準備、提案書作成、顧客・競合分析など、即実務に活かせる内容を学びます。

STEP2 営業現場でのAI実証・個別相談（2ヶ月目・6月頃）

実際の営業活動を題材に、開発中の営業DXソリューション「AI営業マネージャー」を活用いただきます。

専門スタッフが伴走し、具体的な改善ポイントを個別にアドバイスします。

STEP3 成果共有・コミュニティ交流（3ヶ月目・7月頃）

プログラムを通じて得られた成果や気づきを参加企業同士で共有します。

東北の企業がつながるDX推進コミュニティを形成します。

【参加企業が得られる価値】

【今後の展開】

- 営業現場で使えるAI実践スキルの獲得：AI活用において重要なプロンプト作成のノウハウをはじめ、実践的な活用方法を習得できます。- 自社に最適なAI活用ポイントの明確化：自社の営業スタイルを踏まえ、「どの業務に」「どう組み込むか」を整理し、優先順位を明確にできます。- 属人化しがちな営業ノウハウの可視化と資産化：AIによる分析を通して、属人的な営業ノウハウを自社の資産として蓄積できます。

本プログラムで得られた知見やフィードバックは、当社が現在開発している営業DXソリューションの改良に活用します。

また、統計的に整理したデータは「東北における営業AI活用実態レポート（仮称）」として公開し、東北全体のDX推進・AI活用支援に役立てる予定です。

【募集要項】

- 対象：東北6県に拠点を置くB2B中小・中堅企業- 定員：30社（選考制）- 期間：3ヶ月- 形式：オンライン- 参加費：無料

※本プログラムは当社が開発中の営業DXソリューションの実証実験を兼ねて開催いたします。得られた知見や改善要望は、当社の製品・サービス改善に活用します。

【お申し込み】

参加フォームはこちら :https://forms.gle/crUtUSQKeH9NoFRQ8

○参加申込フォームURL：https://forms.gle/crUtUSQKeH9NoFRQ8

【ラボ公式note公開中】

公式noteはこちら :https://note.com/plainnovation/m/m8636f81e0b9a

○公式noteURL：https://note.com/plainnovation/m/m8636f81e0b9a

【本件に関するお問い合わせ】

会社名 ：株式会社プレイノベーション

代表者 ：代表取締役社長 菅家元志

所在地 ：〒963-8871福島県郡山市本町1-14-19 2階

設立日 ：2013年5月20日

URL ：https://plainnovation.com/

事業概要：AIを用いたコンサルティング支援、システム開発、新規事業開発支援、人材育成・研修支援 等

本件に関するお問合せ先：sales@plainnovation.com

※本件に関する取材及び、東北エリア以外からのプログラム参加希望の企業様は、上記のアドレスまでお気軽にご連絡ください。