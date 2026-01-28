『明治 presents 平子祐希のバレンタイン・ラヴ』放送決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

アルコ＆ピース・平子祐希がバレンタイン当日の夜に、愛を語りバレンタインを盛り上げる90分の特別番組『明治 presents 平子祐希のバレンタイン・ラヴ』の放送が決定しました。

現在放送中の『アルコ&ピース D.C.GARAGE』内にてアーモンドチョコレートのコーナーを展開する明治の提供で、2月14日（土）22時から23時30分まで生放送でお届けします。

放送当日は、明治アーモンドチョコレートとのタイアップも実現した平子の1st写真集「艶夢」の発売日。さらに今回は、バレンタインデーの放送ということで、今年9月に発売100周年を迎える「明治ミルクチョコレート」の提供でお送りいたします。

ゲストにはファーストサマーウイカさんを迎え、リスナーからの愛にまつわる相談にも答えていく予定です。番組では、下記のテーマでメッセージを募集いたします！

●「バレンタイン・ラヴ」

あなたのバレンタインにまつわるエピソードを教えてください。

「手作りのチョコを渡したことをきっかけに付き合いました！」

「好きな子からチョコを貰ったけど、恥ずかしくてお返しができなかった…」

など、甘かったり苦かったりするあなたの思い出を平子とウイカさんに聞かせてください。二人に電話で直接聞いてほしい！相談したい！という方は電話番号も忘れずに。

●これって愛ですか？

若者の恋愛離れが進む現代。

「成人式きっかけでラインを交換した男子と、毎日連絡をとっています。次の帰省では二人でご飯に行きたいのですが、これって愛ですか？」

「僕はいつもコンビニの会計で、最初に "袋要りません、ポイントカードありません、支払いはPayPayで！" とまとめて伝えるようにしています。これって愛ですか？」

など、"よくわからないけど、これって愛ですか？"という疑問に愛の伝道師・平子がお答えします。

メッセージを読まれた人には明治から「板チョコレート4品のセット（明治ミルクチョコレート、明治ブラックチョコレート、明治ハイミルク、明治ホワイトチョコレート）」をプレゼント！

メッセージの送り先は sp905@tbs.co.jp まで。

番組概要

タイトル：明治 presents 平子祐希のバレンタイン・ラヴ

放送日時：2月14日（土）22時から23時30分

出演：平子祐希、ファーストサマーウイカ

