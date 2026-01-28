あの大人気キャラクターがサンデーになって新登場！「トイ・ストーリー/サンデー　ロッツォ」

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼社長CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、2026年2月4日（水）から3月22日（日）まで「トイ・ストーリー/サンデー ロッツォ」を期間限定で販売します。2025年12月27日（土）から期間限定で好評発売中の、「トイ・ストーリー/サンデー ウッディ」「トイ・ストーリー/サンデー バズ・ライトイヤー」に続いて、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア、「ロッツォ」が新たに仲間入り！ピンク色のかわいらしいビジュアルは子どもから大人まで大人気！お好きなアイスクリームに、チョコレートでできた大きな顔の「ロッツォ」と、イチゴのデザインを添えたピックをON。「ロッツォ」のかわいさあふれるサンデーの完成です♪『トイ・ストーリー』のポップでにぎやかな世界がそのままサンデーになっている、３種類のサンデー！どれにするか迷うのも楽しい！この時期だけのスペシャルなサンデーを絶対GETしてね！

※お好きなスモールサイズのアイスクリームをお選びいただけます。

＜商品概要＞

商品名 ：トイ・ストーリー/サンデー ロッツォ

価格 ：スモールサイズ 1コ 580円

※価格は税込価格となり、店内飲食とお持ち帰りでどちらも同一の税込価格です。（税抜価格は異なります）

販売期間：2026年2月4日（水）～2026年3月22日（日）※なくなり次第終了

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。

