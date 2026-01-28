つくって楽しい、食べておいしい！「ぴよりん」手づくり体験をイオンモール大高で開催
ジェイアール東海フードサービス株式会社
＜イベントに関するお問い合わせ先＞
ぴよりん【公式】Xアカウント :
https://x.com/piyorin_nagoya
ぴよりん【公式】Instagram :
https://www.instagram.com/piyorin_100/
ぴよりん 【公式】 YouTube :
http://www.youtube.com/@TV-sm7gc
ぴよりん【公式】ホームページ :
https://piyorin.com/
ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）が展開するオリジナルスイーツ「ぴよりん」の手づくり体験ができるワークショップが、2026年2月4日（水）・5日（木）の2日間、イオンモール大高にて開催されます。本イベントでは、ぴよりんの製造工程の一部を体験しながら、自分だけのぴよりんを手づくりで仕上げ、完成後はその場でお召し上がりいただけます。普段はなかなか見ることのできない“ものづくりの楽しさ”を体感できる、体験型ワークショップです。お子さまから大人の方まで、幅広い世代の方にお楽しみいただけます。
＜イベント概要＞
イオンモール大高
〒459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450番地
piyorin@koyo-connect.com
「ぴよりん」とは
愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。
名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。
2026年７月１日に誕生15年を迎えます。
《15周年特設サイト》
https://piyorin.com/15th-anniversary/
※画像は全てイメージです。
※価格は全て税込です。
※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。
また、急遽販売を終了する場合がございます。