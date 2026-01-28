つくって楽しい、食べておいしい！「ぴよりん」手づくり体験をイオンモール大高で開催

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）が展開するオリジナルスイーツ「ぴよりん」の手づくり体験ができるワークショップが、2026年2月4日（水）・5日（木）の2日間、イオンモール大高にて開催されます。本イベントでは、ぴよりんの製造工程の一部を体験しながら、自分だけのぴよりんを手づくりで仕上げ、完成後はその場でお召し上がりいただけます。普段はなかなか見ることのできない“ものづくりの楽しさ”を体感できる、体験型ワークショップです。お子さまから大人の方まで、幅広い世代の方にお楽しみいただけます。

＜イベント概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/150_1_0132d68d261d57fde0344a83fe499c87.jpg?v=202601281051 ]

イオンモール大高

〒459-8016 愛知県名古屋市緑区南大高二丁目450番地

＜イベントに関するお問い合わせ先＞

piyorin@koyo-connect.com

「ぴよりん」とは

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

ぴよりん【公式】Xアカウント :https://x.com/piyorin_nagoyaぴよりん【公式】Instagram :https://www.instagram.com/piyorin_100/ぴよりん 【公式】 YouTube :http://www.youtube.com/@TV-sm7gcぴよりん【公式】ホームページ :https://piyorin.com/

※画像は全てイメージです。

※価格は全て税込です。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。