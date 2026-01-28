【銀座コージーコーナー】ハリー・ポッターの魔法の世界を表現したプチケーキと焼菓子が期間・数量限定で再登場！

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、2026年1月30日（金）から、全国の店舗で「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」（※1）と、「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」（※2）を販売します。


※1　北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。


※2　福井県・京都府・鳥取県に、取扱店はありません。




プチケーキと焼菓子ギフトがご好評につき再登場！

「ハリー・ポッター」の世界を9種類のプチケーキにデザインした「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」と、焼菓子ギフト「＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）」、「＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）」。


昨年11月の発売時にご好評をいただいたプチケーキと焼菓子ギフト2品を、期間・数量限定で再販売いたします。


「ハリー・ポッター」のスイーツで、ワクワクドキドキ楽しい時間をお過ごしください。


ご予約について

＜ネット受付＞


予約受付期間：1月28日（水）～2月10日（火）


お渡し可能期間：2月2日（月）～2月15日（日）


※ネットで予約して店舗で受け取れるサービスです。ネット予約サイトでご予約が必要です。


https://www.cozycorner.jp/(https://www.cozycorner.jp/)


※ネット予約は一部の店舗のみ実施しております。


※ネット予約対象商品は「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」のみです。



＜店頭受付＞


受付中～（※終了日は店舗により異なります。）



◆折って切ってカンタン♪「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」リーフレット付き




「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）」を購入された方に、ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「＜ハリー・ポッターと賢者の石＞ケーキ解説書」リーフレットをプレゼント。


【商品概要】

商品について詳しくは銀座コージーコーナー公式サイトをご覧ください。　


https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/95198.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/95198.html)


＜ハリー・ポッターと賢者の石＞コレクション（9個入）




右：専用BOX

価格：3,300円（税込3,564円）


販売：1月30日（金）～2月15日（日）頃


特長：全世界に魔法をかけたファンタジー・アドベンチャー『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界観をプチケーキで表現しました。物語に登場する人物やアイテムをイメージした彩りも味わいも豊かなプチケーキで、「ハリー・ポッター」の世界をお楽しみください。



詰め合わせ内容


【下段　左から】


グリフィンドール：いちごホイップクリームのグラサージュケーキ


ハリー・ポッター：グラサージュがけしたチョコレートムースのココアタルト


スリザリン：りんごホイップクリームのグラサージュケーキ


【中段　左から】


ヘドウィグ：ホワイトチョコホイップクリームをのせたチョコチップ入りホイップクリームのロールケーキ


組分け帽子：紫芋あんのモンブランタルト


金のスニッチ：レモンホイップクリームのタルト


【上段　左から】


ハッフルパフ：キャラメルホイップクリームのグラサージュケーキ


賢者の石：ピーチゼリー


レイブンクロー：ブルーベリーホイップクリームのグラサージュケーキ


＜ヘドウィグ＞スイーツギフト（10個入）





価格：1,000円（税込1,080円）


販売：1月30日（金）～2月下旬頃


特長：ハリー・ポッターの相棒「ヘドウィグ」をデザインしたスイーツギフトボックスです。


「バースデーケーキ」や「バーティー・ボッツの百味ビーンズ」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートしました。


＜ハリー・ポッター＞スイーツ缶（12個入）





価格：1,500円（税込1,620円）


販売：1月30日（金）～2月下旬頃


特長：ハリー・ポッターが通うホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をデザインしたスイーツ缶です。寮の紋章や「組分け帽子」など、物語に登場するアイテムをプリントしたクッキーをアソートしました。



All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s26)




◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。


◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。


◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。