まるやま・京彩グループ、最新振袖パンフレット『MK style vol.17』を「simple」と「modern」の2冊組で発行！

株式会社紅輪左：「simple」右：「modern」

まるやま・京彩グループの新作振袖パンフレット『MK style vol.17』。

今回は、「simple（シンプル）」と「modern（モダン）」のそれぞれが持つ世界観を、より鮮明にお届けするため、当社初となる2冊組構成で発行いたしました。

凛とした佇まいが魅力の「simple」、そして時代の感性を柔軟に映し出す「modern」。対照的でありながらも、どちらも現代の晴れの日を美しく彩る世界観を詰め込んだパンフレットです。

2冊それぞれが放つ、異なる美の世界観

「simple」は、振袖の持つ気品と端正なシルエットが特徴。静かな存在感の中に、着る人の個性が際立つ一着を揃えました。

一方、「modern」は、今の時代ならではの感性を反映した、自由でスタイリッシュなデザインが魅力。色彩や柄にこだわり、新しい“私らしさ”を表現できるラインアップを掲載しています。

「simple」「modern」

2冊のページを進めるほどに広がるのは、特別な日を彩る世界観。

それぞれに個性を宿した振袖が並び、成人式・卒業式・結婚式など、人生の節目に寄り添いながら、あなたの心に響く、特別な日の一着をご提案します。

最新のヘアアレンジや髪飾り、ママ振袖もトータルサポート

振袖選びをトータルでサポートするため、ママ振袖のアレンジ提案、髪飾り、そして記念撮影会もご紹介。組み合わせ次第で、あなただけの晴れ舞台を彩る、洗練された振袖スタイルが完成します。

『MK style vol.17』Webカタログで全ラインナップ公開中！

本パンフレットに掲載している振袖の全デザインは、Webカタログでもご覧いただけます。

スマートフォンやタブレットからも手軽に閲覧、色柄模様の拡大表示もでき、QRコードからは商品ページへもスムーズにアクセス。気になる振袖をいつでも比較・ご検討いただけます。

『MK style vol.17』webカタログ：

https://furisode.kimonoyasan.co.jp/furisode-catalog-vol17/(https://furisode.kimonoyasan.co.jp/furisode-catalog-vol17/)

※モニターにより、表示される色や画像の見え方が実際の商品と異なる場合がありますので、ご了承ください。

まるやま・京彩グループがご提案する、振袖の「今」を詰めこんだ自信作です。多様化する現代において成人を迎えられた皆様が、ご自身の個性を最大限に輝かせられるよう、全面的にサポートしてまいります。一生に一度の晴れ舞台を彩る「あなただけの振袖」選びに、『MK style vol.17』をどうぞお役立てください。

パンフレットは各店舗、またはWebサイトからもご請求いただけます。

振袖パンフレット（冊子）ご請求フォーム

https://furisode.kimonoyasan.co.jp/katarogu/

企業情報

＜まるやま・京彩グループについて＞

まるやま・京彩グループは、創業55周年となる老舗呉服専門店です。2024年に、全国100店舗を達成いたしました。創業以来「きものを着たい人を着る人に」をメインテーマに努力研鑽を重ね、今後も幸せと喜びが溢れるきものライフを創造していきます。

MKスタイル：https://furisode.kimonoyasan.co.jp/

企業サイト： https://mk-kimono.co.jp/

ブランドサイト： https://www.kimonoyasan.co.jp/

※本プレスリリースは「まるやま・京彩グループ」の本部「株式会社紅輪」が発信しています。

＜株式会社紅輪＞

住所： 〒213-0002 神奈川県川崎市高津区二子3-31-3 MKグループ二子ビル 3階

電話： 044-281-4529（月～金／10:00～17:00 土・日休み）