【立川駅】コワーキングスペース「me:rise立川」、オープン3周年記念で3時間無料体験＆入会金無料キャンペーンを実施

株式会社キープ・ウィルダイニング

株式会社AGORA（読み：アゴラ、本社：東京都町田市、代表：長谷部 信樹）が多摩信用金庫から委託を受け2023年2月より運営する、コワーキングスペース＆インキュベーションオフィスme:rise立川は「3時間無料体験＆入会金半額キャンペーン」を2026年2月の1ヶ月間限定で開催いたします。

この度me:rise立川では、オープン3周年を記念して「3時間無料体験＆入会金半額キャンペーン」を開催いたします。

リモートワークの拠点や作業がしやすい環境を探しているフリーランスの方など、自宅やオフィス以外のサードプレイスとして、ぜひこの機会にme:rise立川をご利用ください。

me:rise立川が起業家・フリーランス・副業ワーカーに選ばれる理由

2023年2月にオープンしたme:rise 立川は、JR立川駅北口徒歩4 分の多摩信用金庫旧本店をリノベーションしたコワーキングスペース＆インキュベーションオフィスです。

ゆったりとした空間のフリースペースから、半個室のブース席・創業支援が受けられる個室まで、ワークスタイルにあった利用方法をお選びいただけます。

- JR立川駅から徒歩4分の好立地であり、カフェのような開放感ある空間- ワークスペースでありながら、創業や事業主をはじめとし地域交流や事業者度同士のつながり・情報交換が生まれるコミュニティを形成- グループ会社のカフェ、「LATTE GRAPHIC」のコーヒー豆を使用したこだわりのカフェ＆ドリンクバー

オープン当初より、フリーランス・起業家・リモートワーカー・副業を行う会社員など多様な働き方をする多くの方々に利用いただいています。

キャンペーン詳細

【3周年記念キャンペーン概要】

［期間］2026年2月1日（日）～28日（土）

【 3時間無料体験 】

［内容］

専用フォームからのお申込をいただいた方限定で、通常1,300円の一時利用を無料で体験いただけます。

※期間中お一人様一回限りです

［利用の流れ］

１.専用フォームよりお申込み（https://forms.gle/yQ8mHEn8f8azHKRS6）

２. 利用日当日にme:rise立川受付にて、フォーム申込完了画面を提示

３. 利用

［注意事項］

- キャンペーン適用は、期間中お一人様一回限りです。- 申込状況によってはご利用いただけない日程がございます。あらかじめご了承ください。- 選択された日程に、ご連絡なく来館がなかった場合でも、利用としてカウントさせていただきます。

【 当日中のお申込で入会金半額 】

［内容］

3時間お試し利用当日中にお申し込みいただいた方限定で入会金通常11,000円が、半額の5,500円。

※お試し利用当日のお申し込みのみ適用です

［利用の流れ］

１.お試し利用当日中に、専用会員申込フォームよりお申込み

（https://forms.gle/nUaQtn2qfjAQhcnp6）

２. 審査

３. 契約

４. 利用

［注意事項］

- 3時間お試し利用当日に、会員申込専用フォームよりお申込みをいただいた方限定の特典です。当日以降のお申込みは適用外です。- 入会後は、最低3ヶ月間の契約が必須となります。また、3ヶ月以内のプラン変更はできかねます。

2026年2月、または3月中にご契約いただける方が対象です。

［条件］

me:rise立川利用規約を順守し入会を希望される方

施設概要

施設名：たましん地域/未来共創センター me:riseTACHIKAWA（ミライズタチカワ）

住所 : 東京都立川市曙町2-8-28 TAMA MIRAI SQUARE 1F

座席数：フリースペース（最大70席）、ブース席（22席）、個室（8室）、インキュベーション個室（12室）

設備/機能：チャレンジスペース（展示・販売スペース）、貸会議室、インターネット（Wi-Fi）、郵便ポスト、ロッカー、フリードリンク（カフェ＆ドリンクバー）等

サービス：セミナー・交流会等事業支援イベントの開催、地域交流・文化イベントの開催、創業・事業相談カウンターの設置 等



＊HP：https://www.merise-tamashin.net/

＊Instagram：https://www.instagram.com/merise_tachikawa/?hl=ja

その他 株式会社AGORAが運営するコワーキングスペース

・BUSO AGORA（町田駅徒歩3分）

カフェのようなオシャレで開放感のある空間スペースが特徴的。

コミュニティ充実、ビジネスマッチングも多数。

通話やオンライン会議はもちろん、会議室、テレフォンボックス、商談スペースも利用可能。

HP：https://www.incubation-office-agora.com/(https://www.incubation-office-agora.com/)

Instagram：https://www.instagram.com/agora_shareoffice/?hl=ja(https://www.instagram.com/agora_shareoffice/?hl=ja)



・AGORA Hon-atsugi（本厚木駅直結）

株式会社小田急ＳＣディベロップメントより委託を受け2022年7月から受託運営。

1h500円～ご利用いただけます。

個室の一時利用も可能。テレワークや、サクッとWeb会議におすすめ。

駅直結の本厚木ミロード１.の6階にあり、アクセス抜群。

HP：https://www.agora-office.com/(https://www.agora-office.com/)



・AGORA KGU KANNAI（関内駅徒歩3分）

関東学院大学より委託を受け2023年3月から受託運営。

横浜・関内キャンパス内にある一面ガラス張りの開放的な空間。

学生だけでなく、近くにお住まいの方のテレワークスポットとして、通話やWeb会議専用の個室もあるためリモート会議の場にも便利。

圧倒的なロケーションでのびのびお仕事ができます。

HP：https://www.agora-kgu.com/(https://www.agora-kgu.com/)