先着100名様に家庭用防犯アイテムプレゼント！新生活セキュリティアップキャンペーン開催

お部屋探しのリーディングカンパニー株式会社CHINTAI（本社：東京都港区 代表取締役社長 奥田倫也、以下CHINTAI）が運営する女性向け賃貸物件検索サイト『Woman.CHINTAI』は、「新生活セキュリティアップキャンペーン」を2026年1月28日（水）より開催いたします。



現在一人暮らしをしている女性を対象に、暮らしと安全に関するアンケートを実施。事前・事後のアンケートに協力いただける先着100名様に、家庭用防犯アイテムをプレゼントします。

キャンペーン概要

本キャンペーンは、暮らしと安全に関するアンケートにご回答いただける、現在一人暮らしをしている女性が対象です。事前アンケートにご協力いただいた先着100名様には、3種類の中から選べる防犯アイテムセットをプレゼント。実際にアイテムを使用後、フィードバックアンケートへのご回答もお願いしております。

防犯アイテムで、毎日の暮らしをもっと安心に。皆様のご応募をぜひお待ちしております。

キャンペーンページ：https://woman.chintai/page/security

■応募期間

2026年1月28日（水）15時00分～2026年2月28日（土）23時59分

■キャンペーンフロー

１.キャンペーンページから事前アンケートに回答し、ほしい防犯アイテムセットを選択

２.選択した防犯アイテムセットを受け取る

３.実際にお部屋に取り付ける・使っていただき、防犯アイテムに関するフィードバックアンケートに回答

■プレゼント内容

Aセット（先着40名様）

・のぞき見防止金具：ドアスコープに貼るだけで、外からののぞき見を防止します。

・サムターンカバー：解錠工具をブロックし、不正侵入を防ぎます。

・窓、ドア用防犯アラーム：無断開放や衝撃を検知し、警告音を鳴らします。

Bセット（先着30名様）

・多機能ダンボールカッター：ラベルリムーバーやドアスコープカバーにもなる一台三役の便利アイテムです。

・サッシ窓用補助錠：簡単に取り付けでき、窓からの侵入を防止します。

Cセット（先着30名様）

・サッシ窓用補助錠：窓のカギにプラスオンすることで、外部からの侵入を防止します。

・個人情報保護スタンプ：ゴミ出し前にさっと使える、防犯対策アイテムです。

■注意事項

・参加は現在一人暮らしをしている女性の方に限ります。

・本キャンペーンは先着100名様限定です。上限に達し次第、終了となります。

・各セットには数に限りがございます。定員に達し次第、該当のセットの受付を終了させていただきます。

・その他の詳細は、キャンペーンページにてご確認ください。

『Woman.CHINTAI』とは

『Woman.CHINTAI』とは、これから初めて一人暮らしをする女性のための物件検索サイトです。簡単な設問で自分に合ったお部屋の条件を診断できる「タイプ検索」機能や、お部屋ごとにみんなの評価を確認できる「お部屋評価」など、住みたい街や条件がまだ固まっていない女性でも安心して部屋探しができるよう、さまざまな工夫を凝らしています。

会社概要

株式会社CHINTAI

https://www.chintai.jp/

お部屋探しのリーディングカンパニーである株式会社CHINTAIは、「住まい」「お部屋」をベースに、暮らしを豊かにするためのさまざまなサービスを運営するメディア会社です。

賃貸物件検索サイト『CHINTAIネット』を中心に、「安心・安全」かつ「心に残る」サービスをご提供します。