チョコレート通販サイト「ショコラナビ」 “滋賀のお宝ショコラ特集”を公開
全国の人気ショコラトリー・パティスリーのスイーツを紹介する、チョコレート通販サイト「ショコラナビ」（https://suit-chocolate.com/）は、滋賀のショコラティエに焦点を当てた特集ページ「滋賀のお宝ショコラ特集」を公開しました。
バレンタインや特別な贈りものの季節になると、京都や大阪の百貨店へ足を運ぶという方も多い滋賀県。
けれど実は、遠くへ出かけなくても、滋賀の中に「わざわざ味わいたい」ショコラやスイーツを作り続けているお店があります。
今回の特集では、派手な話題づくりよりも、素材や工程と丁寧に向き合いながら、滋賀の地で菓子づくりを続けてきた2つのブランドをご紹介。
日常の延長にありながらも、確かな技術と個性が光るショコラは、「滋賀にもこんな店があったんや」と思わず誰かに話したくなる味わいです。
デパートに行かなくても、地元に目を向ければ出会える確かな一品。
滋賀に暮らす方にこそ知ってほしい、お宝ショコラの魅力をお届けします。
特集ページはこちら https://suit-chocolate.com/shiga_chocolatier/
■特集掲載アイテムを紹介
FUSE（フューズ）
技術と感性で仕立てる記憶に残るマカロンやショコラが魅力
琵琶湖のほとり、大津に静かに佇むパティスリー。
店内からは湖を望み、ゆったりとした時間が流れます。
観光地の喧騒から少し離れた場所で、特別なお菓子と出会えます。
FUSE おすすめ商品
◆ マカロン10個入り
外さっくり、中しっとり。こだわり抜いた繊細な食感の生地に、素材の香りがぎゅっと詰まったフィリングをサンドしました。発酵苺ピューレを使った「苺」フレーバーや、「ほうじ茶キャラメル」「ショコラショコラ」など、FUSEを代表するマカロンを10個セレクトした贅沢なセット。
◆ FUSE缶「プティ」
マカロン専門店ならではの「食感を極めた」クッキー缶です。
サクサク、ほろほろ、ガリガリ――さまざまな食感が一度に楽しめます。
１つ１つの美味しさにこだわった、最後まで飽きがこない夢の詰まった一品です。
シェフ紹介
布施文彦シェフは、帝国ホテルでの修業を経て、アジアNo.1パティシエを決める国際コンクールで初代優勝。人・素材・経験を“融合”させ、滋賀から世界に通じるお菓子を生み出しています。
FUSE（フューズ） 店舗情報
所在地：滋賀県大津市島の関12-11
公式Instagram：https://www.instagram.com/fuse_macaron_chocolat/
HaretoKeto（ハレトケト）
心とからだに静かに寄り添う、ローチョコレート専門店
滋賀・彦根に店を構えるローチョコレート専門店。加熱を行わず、低温で仕上げる製法にこだわっています。併設されたカフェでは、自分を労うようなゆったりとした時間を過ごせます。
HaretoKeto おすすめ商品
◆ 温泉（Onsen）
ミネラル豊富な天然塩をトッピングしたローチョコレート。カカオのやさしい甘みと、塩のうま味が溶け合います。疲れたときや、気持ちを整えたいひとときにおすすめです。
◆ 生粋（kissui）
カカオ・甘味・塩のみで仕上げた、シンプルな一枚。希少なアリバ種カカオの風味を、まっすぐに楽しめます。素材そのものの力を感じたい方に味わっていただきたい逸品です。
シェフ紹介
店主は、看護師としての経験をもつ吉田理恵さん。
「食べることで、心が穏やかになる体験を届けたい」という想いから、ローチョコレートと向き合ってきました。日常の中で、自分を少し労わる時間をそっと差し出してくれるお店です。
HaretoKeto 店舗情報
所在地：滋賀県彦根市芹橋2丁目6-54
公式Instagram：https://www.instagram.com/haretoketo/
公式サイト：https://haretoketo.com/
滋賀で生まれ、滋賀で磨かれてきたショコラやスイーツの魅力を、特集ページで丁寧に紹介しています。お近くの方はぜひ実際にお店へ、遠方の方や忙しい方はショコラナビの通販で、滋賀の味わいをお楽しみください。
詳しくは、ショコラナビ公式サイト内「滋賀のお宝ショコラ特集」をご覧ください。
■特集ページ
チョコレート通販サイト「ショコラナビ」
“滋賀のお宝ショコラ特集”を公開
- 知らなかったではもったいない、滋賀の名店を紹介 -
公開日：2026年1月28日（水）
URL：https://suit-chocolate.com/shiga_chocolatier/
■ショコラナビについて
ショコラナビは、全国の個性豊かなショコラトリー・パティスリーを紹介するチョコレート通販サイトです。単に「買う」だけでなく、作り手の背景や想いを知った上で選ぶ体験を大切にし、地域に根ざした職人や個人店の魅力を発信しています。
■お問い合わせ先
合同会社ショコラナビ
公式サイト：https://suit-chocolate.com(https://suit-chocolate.com/)
メール：chocolatnavi@gmail.com
メディア掲載のご相談や追加資料のご依頼について
プレスリリースやブランド情報、画像素材などをご希望の場合は、上記までお気軽にお問い合わせください。