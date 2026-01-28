合同会社ショコラナビ

全国の人気ショコラトリー・パティスリーのスイーツを紹介する、チョコレート通販サイト「ショコラナビ」（https://suit-chocolate.com/）は、滋賀のショコラティエに焦点を当てた特集ページ「滋賀のお宝ショコラ特集」を公開しました。

バレンタインや特別な贈りものの季節になると、京都や大阪の百貨店へ足を運ぶという方も多い滋賀県。

けれど実は、遠くへ出かけなくても、滋賀の中に「わざわざ味わいたい」ショコラやスイーツを作り続けているお店があります。

今回の特集では、派手な話題づくりよりも、素材や工程と丁寧に向き合いながら、滋賀の地で菓子づくりを続けてきた2つのブランドをご紹介。

日常の延長にありながらも、確かな技術と個性が光るショコラは、「滋賀にもこんな店があったんや」と思わず誰かに話したくなる味わいです。

デパートに行かなくても、地元に目を向ければ出会える確かな一品。

滋賀に暮らす方にこそ知ってほしい、お宝ショコラの魅力をお届けします。





特集ページはこちら https://suit-chocolate.com/shiga_chocolatier/

■特集掲載アイテムを紹介

FUSE（フューズ）

技術と感性で仕立てる記憶に残るマカロンやショコラが魅力

琵琶湖のほとり、大津に静かに佇むパティスリー。

店内からは湖を望み、ゆったりとした時間が流れます。

観光地の喧騒から少し離れた場所で、特別なお菓子と出会えます。

FUSE おすすめ商品

◆ マカロン10個入り

外さっくり、中しっとり。こだわり抜いた繊細な食感の生地に、素材の香りがぎゅっと詰まったフィリングをサンドしました。発酵苺ピューレを使った「苺」フレーバーや、「ほうじ茶キャラメル」「ショコラショコラ」など、FUSEを代表するマカロンを10個セレクトした贅沢なセット。

◆ FUSE缶「プティ」

マカロン専門店ならではの「食感を極めた」クッキー缶です。

サクサク、ほろほろ、ガリガリ――さまざまな食感が一度に楽しめます。

１つ１つの美味しさにこだわった、最後まで飽きがこない夢の詰まった一品です。

シェフ紹介

布施文彦シェフは、帝国ホテルでの修業を経て、アジアNo.1パティシエを決める国際コンクールで初代優勝。人・素材・経験を“融合”させ、滋賀から世界に通じるお菓子を生み出しています。

FUSE（フューズ） 店舗情報

所在地：滋賀県大津市島の関12-11

公式Instagram：https://www.instagram.com/fuse_macaron_chocolat/

HaretoKeto（ハレトケト）

心とからだに静かに寄り添う、ローチョコレート専門店

滋賀・彦根に店を構えるローチョコレート専門店。加熱を行わず、低温で仕上げる製法にこだわっています。併設されたカフェでは、自分を労うようなゆったりとした時間を過ごせます。



HaretoKeto おすすめ商品

◆ 温泉（Onsen）

ミネラル豊富な天然塩をトッピングしたローチョコレート。カカオのやさしい甘みと、塩のうま味が溶け合います。疲れたときや、気持ちを整えたいひとときにおすすめです。

◆ 生粋（kissui）



カカオ・甘味・塩のみで仕上げた、シンプルな一枚。希少なアリバ種カカオの風味を、まっすぐに楽しめます。素材そのものの力を感じたい方に味わっていただきたい逸品です。

シェフ紹介

店主は、看護師としての経験をもつ吉田理恵さん。

「食べることで、心が穏やかになる体験を届けたい」という想いから、ローチョコレートと向き合ってきました。日常の中で、自分を少し労わる時間をそっと差し出してくれるお店です。

HaretoKeto 店舗情報

所在地：滋賀県彦根市芹橋2丁目6-54

公式Instagram：https://www.instagram.com/haretoketo/

公式サイト：https://haretoketo.com/

滋賀で生まれ、滋賀で磨かれてきたショコラやスイーツの魅力を、特集ページで丁寧に紹介しています。お近くの方はぜひ実際にお店へ、遠方の方や忙しい方はショコラナビの通販で、滋賀の味わいをお楽しみください。

詳しくは、ショコラナビ公式サイト内「滋賀のお宝ショコラ特集」をご覧ください。

■特集ページ

チョコレート通販サイト「ショコラナビ」

“滋賀のお宝ショコラ特集”を公開

- 知らなかったではもったいない、滋賀の名店を紹介 -

公開日：2026年1月28日（水）

URL：https://suit-chocolate.com/shiga_chocolatier/

■ショコラナビについて

ショコラナビは、全国の個性豊かなショコラトリー・パティスリーを紹介するチョコレート通販サイトです。単に「買う」だけでなく、作り手の背景や想いを知った上で選ぶ体験を大切にし、地域に根ざした職人や個人店の魅力を発信しています。

■お問い合わせ先

合同会社ショコラナビ

公式サイト：https://suit-chocolate.com(https://suit-chocolate.com/)

メール：chocolatnavi@gmail.com

メディア掲載のご相談や追加資料のご依頼について

プレスリリースやブランド情報、画像素材などをご希望の場合は、上記までお気軽にお問い合わせください。