北欧生まれのストッケから1972年誕生のブランドシグネチャーチェア“ トリップ トラップ ”の特別エディション“ ワイルドウッド ”2026年2月18日 (水) より数量限定で新発売

株式会社ストッケ

北欧・ノルウェー生まれのベビーブランド“STOKKE(R) / ストッケ”。1932年の創業当時から親子の絆を育むことを考え、人間工学に基づいた革新的なデザインの製品を展開し、現在では子ども向けの優れたブランドとして世界中で愛されています。

この度、新生児から大人まで長く使えるチェア“Tripp Trapp(R) / トリップ トラップ ”に、特別エディションの“ ワイルドウッド ”が数量限定で初登場。

さらに、昨秋リニューアルされたトリップ トラップ クッションには待望の新色が4色登場します。いずれも、2026年2月18日 (水) より全国で発売開始いたします。



ストッケのシグネチャーチェアとして世界中で愛されているトリップ トラップは、年齢に応じたアクセサリーを使うことで新生児から大人まで使える、経年と共に変化する風合いまでも愛おしい一生ものの北欧チェア。ストッケが生まれた北欧の「赤ちゃんであってもひとりの個人として尊重する」という子育てへの考え方から、どんな大きさの子どもでも成長に合わせて調整でき、親子で目線を合わせて食卓を囲めるチェアは、1972年に誕生して以来、時代を超えて愛され続けています。

個性を生かした唯一無二のチェア

天然のビーチ材から生まれたこの特別なエディションは、木目、節、色の濃淡など、自然の木材が持つありのままの美しさを讃える一脚。年輪の外側は明るく、芯に近づくほど深みを増す色合いとなるブナ。その成長の物語に着想を得た“ ワイルドウッド ”は、自然が生み出すコントラストをありのままに表現しています。

木目の美しさを活かすため、素材には厳選されたヨーロッパ産のブナ材を使用。座板と足のせ板には、より豊かな木目を際立たせる仕上げを施し、一脚ごとに異なる素材の個性を引き出します。さらに、初めての「触れる体験」から子どもが感覚的な学びを育めるよう、木そのものの質感を指先で感じることのできる特別なラッカー仕上げを採用しました。

美しいアイコニックな形

一脚一脚異なる木目

子どもの感覚を育む木の質感

生まれた時からずっと使える

ニューボーンセットを付けて

このチェアは、迎え入れる家族と同じようにかけがえのない、唯一無二の一脚。お子さまの成長とともに刻まれる思い出を受け止めながら、長く寄り添い続けるトリップ トラップ チェア ワイルドウッドは、チェアという枠を超えた価値を育み、家族の時間とともにそれぞれの物語を宿していきます。

トリップ トラップ チェア ワイルドウッド

新製品概要

トリップ トラップ チェア ワイルドウッド



・発売日：2月18日 (水)

・価格：\37,730 (税込)

・販売先：トリップ トラップ 取扱店全店（数量限定）

※木目の出方は一脚ごとに異なりますので、予めご了承ください

※木目の理由による返品交換は致しかねます

アイコニックな椅子のための次世代クッション

トリップ トラップに完璧にフィットするよう再設計され、2025年9月に発売されたトリップ トラップ クッションからは、新色が4色登場。椅子にしっかりと固定する形状に改良されつつ、スリムでアイコニックなチェアともシームレスに調和する設計で、機能性と美しさの両立が追求されたアクセサリーです。



素材には、100%リサイクルポリエステルが生地にも中綿にも採用されています。厳格な環境基準を満たし、リサイクルまたは再生可能な素材を含むことを保証するInterek Green Leafを取得。サステナビリティとデザインの信頼性に裏打ちされた魅力を伝えます。



今回登場する新色は、カラフルなストライプをまとった“ パステルストライプ ”や、樹皮を思わせるような柄の“ ベージュティンバー ”など、4種類。トリップ トラップ クッションに、新たななエネルギー、物語、ワクワク感をもたらします。

新製品概要

トリップ トラップ クッション

（パステルストライプ、キャンディーピンク、ウィートクリーム、ベージュティンバー）



・発売日：2月18日 (水)

・価格：\9,240 (税込)

・ベビーセットの有無に関わらず装着できます

・過去に販売された全てのトリップ トラップにご使用いただけます



写真のトリップ トラップ 色：バニラホワイト

パステルストライプ

写真はベビーセットありの場合の付け方

キャンディーピンク

写真はベビーセットありの場合の付け方

ウィートクリーム

写真はベビーセット無しの場合の付け方

ベージュティンバー

写真はベビーセット無しの場合の付け方

トリップ トラップについて

1972年にピーター・オプスヴィック氏によってデザインされたトリップ トラップ/Tripp Trapp(R)は、小さなお子さまでも一緒のテーブルにつき、家族と目を合わせて座らせるという北欧ならではコンセプトで、当時の子ども用家具に革命をもたらしました。奥行きと高さを調整できる座面と足乗せ板で、成長に合わせてちょうど良く座ることができ、アクセサリーを付け外しすることで新生児から大人になるまで使うことができます。また名入れをすることで、一生に一度、世界にひとつの、お子さまのためのイスに。

【トリップ トラップを表す4つのキーワード】

■Timeless - 世代を超えて受け継ぐことのできる椅子

■Perfection - デザイン史に名を遺すシンプルな構造とデザイン

■Craftmanship - 職人の目と手をきちんと経て届けられる椅子

■Functionality - 足をつけて良い姿勢で座る習慣が身に付く椅子

ストッケについて

新生児から大人まで、成長とともにずっと使えるトリップ トラップ

1932年にノルウェーのオーレスンで設立されたストッケは、ハイチェア、ベビーカー、子ども部屋、抱っこひもなど、高品質の製品で世界的に認められている企業です。北欧・スカンジナビアデザインとイノベーションを融合させ、子どもの健全な発育を促し、家族の絆を育むプレミアムな製品を生み出しています。

私たちの使命はシンプルです。より良い世界のために、自分の力を信じる子どもたちを育てるペアレンツをサポートすることです。つながり、安全性、探求を基盤として、当社の象徴的なトリップ トラップ チェアに代表される、親子の親密さを促進する革新的な製品を作ることで、この使命を行動に変えていきます。

またサステナビリティへの取り組みとして、より持続可能な未来に向けて進むことができるように、製品はお子さまの成長に合わせた機能性と、時代を超えたデザインを兼ね備えるようにしています。また長期間にわたって使える製品を作るために不可欠な、耐久性のある高品質の素材を使用しています。