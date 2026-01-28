アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、点呼業務を自動化する「点呼ロボット」の《無償貸出》専用申込ページを、2026年1月13日にリニューアルしました。

https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/rental_Kebbi

今回のリニューアルでは、自動点呼の導入を検討する事業者・管理者が、「検討段階でも申し込める」無償貸出サービスの内容を、より分かりやすく整理しています。

リニューアルの背景

自動点呼は、点呼業務の省人化や管理者負担の軽減に寄与する一方で、「実際の現場で本当に使えるのか」「投資に見合う効果があるのか」といった理由から、導入判断に時間を要するケースも少なくありません。 当社ではこうした現場の声を踏まえ、従来から提供してきた自動点呼機器「e点呼セルフTypeロボケビー」の無償貸出サービスについて、導入検討段階の事業者にも、その活用意義が伝わる構成とすることを目的に、今回の申込ページリニューアルを行いました。

“時間×コスト”で考える自動点呼の一例

費用対効果を考える一つの目安として、例えば自動点呼機器の導入費用を100万円と仮定し、365日・24時間で換算すると、1時間あたり約114円となります。

これはあくまで一例ですが、深夜・早朝の点呼対応や管理者の待機時間、突発的な呼び出しによる業務中断など、これまで「人が対応してきた時間」を見直す際の参考指標となります。 無償貸出サービスを利用することで、こうした効果を自社の現場で実際に確認しながら検証できる点が特長です。 なお、「時給114円」は、導入費用を時間換算した場合の考え方を示すものであり、実際の導入価格は、選択する機器構成やオプション、業種・運用方法によって異なります。人が行ってきた点呼業務を「時間」という視点で捉え直すことで、コストの見え方が大きく変わることを示しています。

導入判断のための《無償貸出》サービス

当社の自動点呼機器《無償貸出》は、導入を前提としたものではなく、導入すべきかどうかを判断するための検証機会として提供しています。 貸出期間中も、操作方法や運用面について丁寧なサポートを行っており、自動点呼に関する予備知識がない場合でも安心して利用が可能です。 今回のリニューアルを通じて、こうしたサービスの位置づけや利用の流れを整理した結果、申込みが増加しています。なお、無償貸出は台数に限りがあります。

▶自動点呼機器《無償貸出》申込ページhttps://lpfo.tokai-denshi.co.jp/rental_Kebbi

▶自動点呼機器「e点呼セルフTypeロボケビー」特設サイトhttps://lpfo.tokai-denshi.co.jp/etenko-self

■全国で開催中【業務前自動点呼 実機体験会】お申し込みはこちらからhttps://transport-safety.jp/search/%E5%AE%9F%E6%A9%9F%E4%BD%93%E9%A8%93%E4%BC%9A ■本件に関するお問合せ先 東海電子株式会社 営業企画部：info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催していますhttps://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/