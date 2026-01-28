一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA、所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-5-16、会長：足立 正之／株式会社堀場製作所 代表取締役社長)は、理工・医学・人文社会科学の専門出版社である丸善出版株式会社より、機器分析初心者向け書籍「分析機器の手引き -機能の理解と活用-」を発刊したことをお知らせします。





本書籍はJAIMAが発刊している「分析機器の手引き」から第1章「ラボ用分析機器」に関する箇所を中心に編集し、丸善出版株式会社から刊行したものです。分析化学や機器分析に関する書籍は多く発刊されていますが、本書籍は分析の基盤となる分析機器そのものに焦点を当てていることが特長です。本書籍は117の分析機器を目的別に9つのグループに分類し、それぞれについて、装置構成、機能および特徴、応用例を1機種1ページにまとめたガイドブックです。装置構成図や測定例も掲載し、視覚的にも理解しやすい構成となっています。研究・開発、品質管理、環境計測など多くの現場で活用されている分析機器の機能や応用例を理解し、試料や分析目的に応じ最適な活用を行うために役立つ内容となっています。





従前の「分析機器の手引き」はJAIMA事務局からの販売など、販路が限られていました。機器分析初心者が幅広く入手できるようにすることを目指し、本書籍を出版するに至りました。





当工業会は、今後も分析機器に関する人材育成を目的とした事業に積極的に取り組み、分析機器業界の発展に寄与するとともに、科学技術を通じた社会課題解決に貢献していきます。









■書籍の概要

題名 ： 分析機器の手引き -機能の理解と活用-

ISBN ： 978-4621312711

編集 ： 一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)

監修 ： 保母 敏行 東京都立大学名誉教授

長澤 佳克 分析化学技術コンサルタント

元東レリサーチセンター研究部門長

米森 重明 合同会社米森技術士事務所 代表社員

元旭硝子中央研究所リレーションシップマネージャー(副所長)

八谷 宏光 日本分析機器工業会 技術委員会副委員長

東亜ディーケーケー株式会社

発売日： 2026年1月28日

体裁 ： B5判,192ページ,並製

定価 ： 3,300円(税込)





書籍の詳細情報は以下のサイトをご覧ください。

https://www.maruzen-publishing.co.jp/book/b10153345.html