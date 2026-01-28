ブリタニカ・ジャパン株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長：大谷 卓也、以下ブリタニカ)は、関西国際大学(兵庫県神戸市、学長：濱名 篤)情報学部が推進する情報分野における高大連携の取り組みに、企業協賛として参加し、高校の授業における探究学習を支援する教材として「ブリタニカ探究総合パック」を提供することをお知らせいたします。





ブリタニカ × 関西国際大学





本取り組みは、大学と高校が連携し、情報分野における学びをより体系的かつ実践的なものへと発展させることを目的としています。高校段階から大学での学びを見据えた探究的な学習機会を提供することで、生徒の情報活用能力や課題解決力の育成を目指しています。





ブリタニカは、本高大連携の趣旨に賛同し、長年にわたり培ってきた信頼性の高い情報コンテンツと探究学習支援の知見を生かし、「ブリタニカ探究総合パック」を通じて高校における探究教育を支援します。本教材は、生徒が自ら問いを立て、情報を収集・整理・分析し、考察を深めるという探究学習のプロセスを重視した構成となっており、高校授業における探究学習の質の向上に寄与します。









■関係者コメント

関西国際大学 情報学部 教授：章 志華氏 コメント

「本学情報学部では、高校と大学をつなぐ高大連携を通じて、情報分野における学びをより実践的なものにすることを重視しています。生成AIが急速に普及する時代において、情報の信頼性を見極める力はますます重要です。今回、信頼性の高い情報コンテンツを有するブリタニカの協賛のもと、高校現場における探究的な学びがさらに充実することを期待しています。特に、ブリタニカの指導シートがセットされていることで、教師が探究学習を効果的に設計・運営できる点は大きなメリットであり、情報リテラシー教育の質を高めるうえで非常に意義深いと感じています。」









■関西国際大学について

関西国際大学は、学生が主体的に学び、社会に貢献できる力を育むことを重視する大学です。高校までの受け身の学習から、自ら考え行動する『Learning』と、社会に積極的に関わる『Commitment』を教育の柱とし、自己成長を実感できる環境を整えています。





詳しくはこちら

https://www.kuins.ac.jp/









■高大連携授業の様子

兵庫県立舞子高等学校 2年生





高大連携授業の様子





関西国際大学にて、高校生向け特別授業「データの面白い見方」を実施しました。





本授業では、今年度新設予定の情報学部の章教授が担当し、参加した生徒はパソコンを使って実際にデータを操作し、数字の背後に隠れた物語を発見する「データの視覚化(データ可視化)」に挑戦しました。





授業では、歴史上の事例や日常生活のデータを例に、複雑な情報を直感的に理解する方法や、因果関係と相関関係の違い、多次元データの表現方法なども学びました。





特に、ブリタニカ探究総合パックを活用し、百科事典をベースにしたオンラインリサーチツールや可視化ツールを使いながら、データ収集・整理・分析・プレゼンテーションの一連の探究学習プロセスを体験。生徒たちは、ただデータを読むだけでなく、ストーリーとしてまとめ、他者に分かりやすく伝える方法を学ぶことができました。





この授業を通じて、生徒たちは探究学習の楽しさとデータ活用の可能性を実感し、今後の高校生活や学びに活かせるスキルを身につけました。









■「ブリタニカ探究総合パック」の特長

「ブリタニカ探究総合パック」では、「情報」「環境」「災害」「国際協力」「人権」「医療」の6つのテーマを用意し、学習者は自身の興味・関心に応じてテーマを選択しながら探究学習に取り組むことができます。





各テーマにはあらかじめ設定された「基本課題」が用意されているほか、生徒自身が課題を設定し、主体的に探究を深めることも可能です。





授業は全5コマ(1～5時間目)で構成されており、「探究学習の基本的な型」を実践的に身につけられる内容となっています。さらに、2時間分のオプションコマを組み合わせることで、各学校の授業時間や指導方針に応じた柔軟なカリキュラム設計が可能です。





学習の過程では、「探究のカギ」や「テーマ別ガイド」を通じて、ブリタニカのデータベースに収録された信頼性の高い記事や多様なコンテンツにアクセスしながら調べ学習を進めることができます。





価値ある確かな情報を基盤とすることで、生徒の思考を深め、質の高い探究活動の実現を支援します。





ブリタニカ探究総合パック





■「ブリタニカ探究総合パック」の内容

●生徒用教材

探究のカギ(テーマ別)

レッスンスライド(全テーマ共通)

テーマ別ガイド(テーマ別)

ワークシート(テーマ別・一部共通)

その他(動画・画像・関連ツール)





●先生用教材

指導案＋指導のヒント(全テーマ共通)

評価ツール(全テーマ共通)





提供形態：デジタル教材(ブラウザ対応)





「ブリタニカ探究総合パック」はこちら

https://www.britannica.co.jp/digital/tankyusogo-pack/









■ブリタニカ・ジャパンについて https://www.britannica.co.jp/

シカゴに本社を置く、グローバル企業として250年の歴史を持つブリタニカは、リサーチツールやデジタル教材を制作・提供するプロバイダーです。多彩なコンテンツを武器に、「信頼・安心・安全・発展」を掲げ、小学校から大学を含む教育機関で高く評価されてきました。今後も幅広い教育向けコンテンツや、教科横断学習用コンテンツを提供してまいります。