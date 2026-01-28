株式会社G-CREWS(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：加藤 正一、以下「当社」)が企画販売する推し活・オタ活のための雑貨ブランド「OZaKKa(オザッカ)」は、2026年2月2日(月)より、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザイン「ブーケ」4種を、アニメイト池袋本店(東京都豊島区)にて先行販売いたします。一般販売は2026年2月6日(金)より開始いたします。

「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」新デザイン「ブーケ」4種

「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」使用イメージ





■販売スケジュール

1月21日(水) EC先行予約販売 OZaKKa公式通販サイトにて予約受付開始

2月1日(日) イベント先行販売※入場有料

2月2日(月) EC先行予約販売分発送開始・アニメイト池袋本店にて先行販売開始

2月6日(金) EC・実店舗ともに一般販売開始









■アニメイト池袋本店先行販売について

アニメイト池袋本店にて、先行販売を実施いたします。

販売開始日：2026年2月2日(月)

※在庫状況等については、店舗へ直接お問い合わせください。









■その他販売について

【EC先行予約販売 OZaKKa公式通販サイト】

BASE「OZaKKa Official Online Shop( https://shop.ozakka.tokyo/ )」にて、1月21日(水) 10:00より予約販売を実施しております。

※出荷は2026年2月2日(月)より順次となります。

※製造数量には限りがございます。予めご了承くださいませ。

※大変多くのご注文をいただいており、お届けまでお日にちを頂戴しております。誠に恐れ入りますが、予めご了承くださいませ。

※原則ご注文確定(ご入金)順に随時発送を行っておりますが、ご購入商品・ご決済方法等により出荷が前後する場合がございます。予めご了承くださいませ。

※一時的な欠品が発生した場合、再入荷の際には Xでもお知らせをいたしますが、公式通販の[再入荷通知]設定もご利用くださいますようお願いいたします。





【イベント先行販売】

赤ブーブー通信社主催同人イベント「VALENTINE ROSE FES 2026 -day1-」にて、イベント先行販売を実施いたします。

開催日時 ： 2026年2月1日(日) 10：30～15：00

会場 ： 東京ビッグサイト 西1234南1234

OZaKKaブース： 西アトリウム

(サークル入場時間8:00より販売開始)





※詳細は、OZaKKa公式サイト( https://ozakka.tokyo/ )にて随時更新いたします。

※本イベントは有料入場のイベントとなります。





【一般販売】

OZaKKa公式Xアカウント( https://x.com/OZaKKa_tokyo )にて随時お知らせしております。

一般販売開始日：2026年2月6日(金)より順次









■「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」とは





「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」イメージ画像





「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」は、OZaKKaが2025年3月に発売した、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャームです。

2025年3月の発売以降、累計6,000点以上売り上げている人気商品です。

今回、「新しいデザインが欲しい」というお客様からのご要望にお応えし、「たべもの」デザイン3種(1月発売)に続き、「ブーケ」デザイン4種を2月に発売いたします。





これまでに発売した「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」シリーズはこちらをご覧ください。

https://shop.ozakka.tokyo/categories/6509133

※「ぬいくるみん」登録商標第6955492号

※登録意匠第1794566号









■「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の特徴

(1)ぬいを慈しむ「おくるみ」型





ぬいくるみん くるみ方





まるで赤ちゃんのように大事に丁寧に可愛くぬいぐるみをくるむことで、ご自身のぬいぐるみへの愛情をより実感していただくことができます。





(2)ぬいを固定する「シートベルト」＆マジックテープ





ぬいを固定する「シートベルト」＆マジックテープ





ポケットのような部分にただぬいぐるみを入れ込むだけでは落下や紛失が起こりやすくなってしまいますが、「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の本体の内側には X 状の「シートベルト」(ゴムバンド)がついています。

さらにマジックテープで足元を押さえてぬいぐるみの体を固定することで、ぬいぐるみが飛び出しにくくなっています。





(3)オリジナルデザインのアクリルカラビナつき





オリジナルのアクリルカラビナ(イメージ)





それぞれのおくるみにあったアクリルカラビナを独自に開発いたしました！

単体で使ってもかわいいデザインになっています。









■新商品の詳細

今回発売するブーケデザインは、お客さまからご要望の多かった「ブーケ」をテーマにした4色展開です。

(1)ブーケ イエロー

広げた状態の使用例・おもて・うら【ブーケ イエロー】

くるんだ状態の使用例・おもて・うら【ブーケ イエロー】





(2)ブーケ ピンク





広げた状態の使用例・おもて・うら【ブーケ ピンク】

くるんだ状態の使用例・おもて・うら【ブーケ ピンク】





(3)ブーケ ブルー





広げた状態の使用例・おもて・うら【ブーケ ブルー】

くるんだ状態の使用例・おもて・うら【ブーケ ブルー】





(4)ブーケ レッド





広げた状態の使用例・おもて・うら【ブーケ レッド】

くるんだ状態の使用例・おもて・うら【ブーケ レッド】





●価格(全種共通)

各2,585円(税込)





●商品の全体サイズ(全種共通)

高さ： 約200～210mm(カラビナ最上部から本体(布地部分)を畳んだ際の底部分まで)

幅 ： 約110～120mm(本体を畳んだ際の扇形の一番広い部分)

※高さ・幅ともに、本体の畳み方により変動がございます。

※個体差がある場合がございます。予めご了承ください。

※詳しくは公式通販サイトの各商品ページをご覧ください。





●推奨ぬいぐるみサイズ

全長 ： 約120mmまで

幅×厚み(頭)： 約80mm×70mm程度まで

幅×厚み(体)： 約60mm×30mm程度まで

ミニマスコットやパペットなど、手乗りサイズのぬいぐるみにオススメです。

※上記サイズ内であっても、ぬいぐるみの形状等により入らない場合がございます。

※当リリース掲載の画像のぬいぐるみ・小物等は付属しません。









≪アニメイト池袋本店について≫

アニメイト池袋本店は、東京都豊島区東池袋に位置する、アニメ・コミック・ゲーム関連商品の専門店です。書籍、CD、DVD、キャラクターグッズなど幅広い商品を取り扱い、全国に展開するアニメイトチェーンの旗艦店として位置づけられています。

所在地 ： 東京都豊島区東池袋1-20-7

営業時間 ： 10：00～21：00

公式サイト： https://www.animate.co.jp/shop/ikebukuro/

※営業時間は変更になる場合がございます。詳細は店舗へお問い合わせください。









≪OZaKKa(オザッカ)について≫

「推し活・オタ活の『それ! ほしい』」をテーマに、推し活・オタ活をもっと楽しく、便利に、面白くできるような雑貨の企画・開発をおこなうブランドです。ユーザーの皆さまの気持ちに寄り添いながら、それぞれの方々の推し活・オタ活をもっと素敵なものにできるアイテムをすばやく形にしていくのが私たちの強みです。





＜リンク一覧＞

公式サイト ： https://ozakka.tokyo/

X(旧 Twitter) ： https://x.com/OZaKKa_tokyo

Instagram ： https://www.instagram.com/ozakka.tokyo/

OZaKKa Official Online Shop： https://shop.ozakka.tokyo/









≪株式会社G-CREWSについて≫

ーお客さまのパートナーとして、ものづくりに感動を。ー

G-CREWSは、商品の企画段階からお客さまのパートナーとして一緒に考え、アイテムの提案から製造、商品の保管、納品に至るまで一貫して対応いたします。イベントで展開する販促ツールやノベルティグッズのご提案、物流業務として受注処理から個人のお客さまへのサポートも、当社にお任せください。





＜リンク一覧(株式会社G-CREWS)＞

コーポレートサイト： https://g-crews.com/

X(旧 Twitter) ： https://x.com/GCREWS_novelty

Instagram ： https://www.instagram.com/gcrews.novelty/









■会社概要

会社名： 株式会社G-CREWS

本社 ： 東京都新宿区新宿1-9-5 新宿御苑さくらビル6F

代表者： 代表取締役社長 加藤 正一