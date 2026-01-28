Ottocast株式会社(所在地：中国、代表者：チョウ・セツキン)は、挿すだけでCarPlay・Android Autoをワイヤレス化する「OTTCAST Mini Core」を発売いたしました。新商品発売特典として、2026年2月28日まで、40％OFFの大幅割引を実施いたします。





近年、CarPlayやAndroid Autoの利用は拡大している一方で、

・煩雑な配線や不安定な接続

・旧型カーナビの操作性の問題

・小さなスマートフォン画面でのナビ利用による視認性の低下

といった課題が指摘されています。





絡まったケーブルや不安定な接続は、ドライブの安全性、快適性を損なう要因となり、また、旧型カーナビの機能不足や操作性の問題は、ユーザーにとって大きな負担となっています。

さらに、スマートフォンの小さな画面でナビや情報を確認し続けることは、視認性や利便性の面でも課題とされています。





■OTTOCAST Mini Coreは、こうした課題の解決を目的として開発された、新世代のワイヤレスアダプターです。

USBポートに接続するだけで使用可能なプラグ＆プレイ設計を採用し、複雑な設定や配線作業は不要。

幅広い車種およびスマートフォンに対応し、車内環境をより快適でスマートなものへと進化させます。





iOS／Android両対応・98％以上の車種に適合する高互換アダプター





■ただいま40％OFFの大幅割引を実施中！

定価9,999円の商品が、コード適用後、5,949円でお求めいただけます！

購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GDSY54J8

割引コード ： MINICORE

限定価格 ： 5,949円(通常価格より約40％OFF)

キャンペーン期間： 2026年2月28日まで

数量限定、早い者勝ち！





ミニだけど、すごい実力！





■コンパクト設計と高い放熱性能。

90°USBデザインを採用し、幅約22mm・厚さ約28mmの超小型サイズを実現。

車内に装着しても内装の質感を損なうことなく、インテリアに自然に溶け込みます。

また、効率的な放熱設計により熱がこもりにくく、長時間の使用でも安定した動作を維持。





走行中も安定した接続をキープ





■真の無線化を実現する変換アダプター。

従来の他社製アダプターと比べ、まったく新しいOTTOCAST Mini Coreは、よりコンパクトで使いやすい設計を実現しました。配線の煩雑さを抑え、車内空間をすっきりと保つことができます。





運転中のあらゆるニーズを完全にカバーできます。





■車の大きな画面からアプリを楽しもう！

ワイヤレス CarPlay & Android Auto 対応のアプリはすべてお使いいただけます。

ナビ・通話・音楽 など、すべてはクルマの大画面におまかせ！

◎ナビ Google マップ・Apple マップ・CAR NAVITIME

◎連絡 通話・メッセージ・LINE

◎音楽 Apple Music・Spotify・YouTube Music

など

目的地への移動も、エンタメも、コミュニケーションも、すべてクルマの大画面からスマートに操作できます。





安全性がさらに向上！





「Hey Siri & OK Google」で音声操作で各種機能を使うことができます。

運転中も道路に集中したまま、画面に触る必要がなく、両手をハンドルにしっかり握り続けることで運転に集中でき、安全性が一段と向上します。





最高峰スペック





■途切れない。黒画面なし。遅延なし。

Ottocast Mini Coreは、オットキャスト ミニシリーズ史上、最高クラスの構成を搭載。

Wi-Fi 6＋Bluetooth 5.4のデュアルエンジンにより、安定した高速通信を実現します。

電波干渉をリアルタイムで自動検出・回避する設計となっており、通信が安定しています。

接続の途切れが大幅に減少して、事故の発生率が99％低下します。

ナビゲーションが切断するなどの不安な状況がもう起こりません。





接続の不安定、信号の不調、切断を拒否します。

信号の悪い山間部でも、依然として安定しています。

より安全で快適なドライブをサポートします。





新ボタンで2台のスマホを簡単切替、家族でも快適に。





＜差し込むだけで簡単接続＞

本製品は、差し込むだけで使える「プラグ＆プレイ」方式を採用。

面倒な設定は不要で、誰でも簡単に接続できます。

操作ステップ

(1) 製品を車載USBポートに接続

(2) スマートフォンのBluetoothをオンにして接続

(3) 車の大画面でそのまま使用可能





＜自動再接続機能に対応＞

二度と接続の場合、WiFi & Bluetoothをオンのまま、車両を起動すると自動的に接続されます。

一度接続すれば、スマートメモリ機能で5秒以内にスムーズに再接続。





＜新たに専用ボタンを搭載＞

本製品は2台のスマートフォンを同時にペアリング・記憶可能。

ご夫婦やご家族で車を共有する際にも、接続の切り替えがスムーズで非常に便利です。





純正の操作感をそのまま維持。





車両本来の操作システムに完全対応し、OEMボタン、タッチスクリーン、ステアリングスイッチなど、車内の純正操作をそのまま利用できます。

新たな操作を覚える必要はなく、いつもの操作感で、よりスマートなドライブ体験を実現。

純正の使いやすさを損なわず、快適さだけをプラスします。





高品質を約束





■愛車のために、コンパクトかつ安全です。

◎50,000回以上のサイクルスプラグ寿命テスト。

◎高光沢アルミでインテリアに美しく馴染む、熱を効率よく放出し長く使える耐久性を実現。

◎動作温度範囲は-30℃～70℃。冬の北海道から、夏の東京まで、あらゆる環境下でも安定した動作を実現します。





パッケージにはUSB-A／USB-C変換アダプターを同梱。





車内のUSBポートがType-AでもType-Cでも、そのまま使用可能です。





99％以上の車種・スマートフォンに対応。





◎製品が対応しているかご不明な場合は、こちらのQRコードをスキャンしてご確認ください。

◎ご使用の前に、ご車両にApple CarPlayまたはAndroid Autoが搭載されているかどうかをご確認ください。

◎スマホはiOS 10.0以上またはAndroid 11.0以上に対応いたします。





OTTOCAST Mini Coreパッケージ





■ただいま40％OFFの大幅割引を実施中！

定価9,999円の商品が、コード適用後、5,949円でお求めいただけます！

購入ページ ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GDSY54J8

割引コード ： MINICORE

限定価格 ： 5,949円(通常価格より約40％OFF)

キャンペーン期間： 2026年2月28日まで

数量限定、早い者勝ち！





割引コード使用の手順





＜ステップ1＞

製品ページの「今すぐ買う」ボタンをクリックします。





＜ステップ2＞

注文を確認するページ上で、「ギフトカード、バウチャーまたはクーポンコードを入力してください」の場所に、割引コードを入力してください。

※クーポンは数量限定となっております。上限に達し次第、期間内でも終了となる場合がございます。お早めにご利用ください。





安心の技術基準適合認証取得＆万全のサポート体制





【技適認証取得済み】

日本で多くのCarPlay製品の実績を持つOttocast社によって製造された製品であり、技適＜220-JP7656＞を取得しています。

オットキャストはお客様のニーズを第一に、製品の使い方を分かりやすく案内、万全のサポート体制でトラブルを未然に防ぎ、安心な使用体験を提供します。

使用方法などでお困りの際は、いつでもお気軽にお問い合わせください。故障時には無償交換にも対応いたします。





◎日本語対応のプロフェッショナルサポート完備！

◎使用方法などお困りの際には何でもお問合せください。

◎1年間の無償保証付きで、返金や交換も安心してご利用いただけます。





オットキャスト 公式





Ottocast(オットキャスト)は、10年以上のマルチスクリーン相互接続技術の開発経験を有し、先端技術を採用して信頼性の高い車載用電子パーツを研究開発・生産しております。

OttocastはAmazonトップグローバルセラーであり、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、カナダ、フランス、スペインなどを中心に30カ国以上で販売しております。お客様にご満足いただけるよう、商品づくりを目指し、1年間安心保証付き、日々サービス向上に努めています。