みずほフィナンシャルグループの一員であるユーシーカード株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：福岡 和大、以下「ユーシーカード」)は、株式会社日立製作所の国内グループ会社約100社(以下「日立グループ」)の社員向けに、コーポレートカード約10万枚の発行を開始いたしました。





「UCコーポレートカード」は、比較的規模の大きな企業向けに設計されたクレジットカードで、役員や社員の方々にお持ちいただき、出張や接待を始めとした社費決済などの際にご利用いただくものです。経費精算業務や管理業務の効率化を支援させていただく商品として企業・組織単位、ご利用者単位での利用明細管理や経費精算システムとの利用データ連携など、企業の様々なニーズに応える機能を備えています。また、ご要望に応じて、社用費(公費)と私用費(私費)を区別して決済できる「公私分離決済機能」を備えることも可能です。





本件は、ユーシーカードがこれまで培ってきた法人向けサービスの実績と信頼性を基盤として、日立グループとの連携により実現した大規模なコーポレートカード発行事例となります。また、コーポレートカードの他にUC ETCカードおよび送迎用タクシーチケットも発行しており、日立グループの業務効率化ニーズなどに着実に貢献してまいりたいと考えております。

今後、日立グループと同様のニーズをお持ちの企業に対しても、お役に立つことができますよう注力してまいります。









■UCコーポレートカード 特徴・機能(一部抜粋)

1. 対象企業向けにカスタマイズ可能なカードデザイン

UCコーポレートカードは、カード中央、斜めに光のラインを配置することで未来に向けた上昇感を表現し、様々なビジネスシーンでスマートにご利用いただけるデザインとしていますが、ご要望に応じてデザインをカスタマイズすることも可能です。





＜基本デザイン＞

基本デザイン





2. システム連携で業務合理化に貢献

UCコーポレートカードにおいては、各種「経費精算システム」との連携対応が可能です。

今回、日立グループ向けのカード導入においては、グループ全体で採用している経費精算システムへのカード利用データ連携が必須であり、ユーシーカードは、これまで培ってきた各種ベンダーとの接続実績を活かし、日立グループに特化した業務フローの構築を実現しました。

カード利用データを自動で取り込むことで、作業工数の削減と手入力による金額相違などの人為的なミスを防止し、経費精算業務の精度と効率を高めています。

さらに、UC ETCカードにおいては、利用金額とともに車両情報やインターチェンジ情報等の明細を還元することも可能です。今回、日立グループが採用するWeb車両情報管理サービスへETCカードの利用データを連携しています。これにより、車両情報とETCカードの利用情報を紐づけた一元管理が可能となり、車両ごとの利用状況の把握や経費精算の効率化が図られ、車両管理業務の飛躍的な合理化に貢献します。





3. 多様なお支払いに対応可能

UCコーポレートカードは、出張や交際費等の社費決済向けに導入し、利用代金は企業・社員のどちらかからお支払いいただくものが一般的ですが、やむを得ず、支払先の都合で社用費(公費)と私用費(私費)の明細の分離が困難な場合があります。本課題に対応するために、今回の日立グループ向けカードにおいては、一枚のカードで社用費(公費)と私用費(私費)を区別して決済できる「公私分離決済機能」を搭載しています。

利用明細は企業の承認ルートを経て仕訳され、公費は企業へ、私費は社員個人へそれぞれ請求されます。

これにより、社員が誤って私費利用してしまった際も、スムーズな請求が可能となります。









■ユーシーカードについて

みずほフィナンシャルグループの一員であるユーシーカードは、1969年の創業以来、UCブランド及び会員・加盟店ならびUCブランドカード発行クレジットカード会社であるブラザーズカンパニーの発展に努めてまいりました。

現在は、個人向けにUCブランド最上位のクレジットカード「UCプラチナカード」を発行するとともに、法人向け企業間取引のキャッシュレス化の推進など事業領域を拡大しております。









■参考資料

【UCコーポレートカードについて】





＜カードデザイン＞

UCコーポレートカード(ゴールド)





カード名称 ：UCコーポレートカード(ゴールド)

国際ブランド：Mastercard

利用可能枠 ：ご要望・ご利用内容に応じて決定いたします

企業年会費 ：1社あたり33,000円(税込)

締日・支払日：原則毎月10日締めの翌月5日のお引き落とし

(休日の場合は翌営業日)となります

※企業・組織決済をご選択いただくと末日締めや振込も可能です

決済方法 ：企業・組織ごとに引落しまたは振込を行います

※個人口座からの引落しもご選択可能です

保険 ：海外旅行傷害保険(自動付帯)

国内旅行傷害保険(利用付帯)

ショッピング補償保険(年間300万円まで)





＜カードデザイン＞

UCコーポレートカード(一般)





カード名称 ：UCコーポレートカード(一般)

国際ブランド：Mastercard

利用可能枠 ：ご要望・ご利用内容に応じて決定いたします

企業年会費 ：1社あたり33,000円(税込)

締日・支払日：原則毎月10日締めの翌月5日のお引き落とし

(休日の場合は翌営業日)となります

※企業・組織決済をご選択いただくと末日締めや振込も可能です

決済方法 ：企業・組織ごとに引落しまたは振込を行います

※個人口座からの引落しもご選択可能です

保険 ：付帯保険無し









詳細はユーシーカード公式HPをご確認ください。

https://www2.uccard.co.jp/uc/uccard/corporatecard/