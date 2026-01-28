株式会社リブグラフィ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：正林 智)は、フリーアドレスオフィスやコワーキングスペースなどにあるカウンター席・大型のテーブルに設置し、隣席との視界をほどよく区切り集中しやすい環境をつくる新製品「吸音デスクトップパネル サイドタイプ」を2026年2月4日(水)より販売開始いたします。





吸音デスクトップパネル





■開発の背景

近年、フリーアドレスやオープンなオフィス空間が主流となる中で、「周囲の話し声が気になる」「WEB会議の声が隣に筒抜けになる」といった音の課題が増加しています。リブグラフィではこれまでも、工業用・プロユースの吸音技術を活かしたインテリア製品を展開してまいりました。この度、フリーアドレスオフィスやコワーキングスペースのカウンター席で特に隣席からの音や視線の干渉を防ぎたいというニーズに応え、デスクの側面に特化した「吸音デスクトップパネル サイドタイプ」を新たに発売いたしました。吸音デスクトップパネルを設置することで、左右で反響していた音を吸音し、周囲へ広がる音を抑えることができます。さらに、空間内に残る不要な残響音にも働きかけ、よりやわらかな音環境を実現します。









■製品の特徴

1. 適度な仕切りで集中をサポート

周囲の視線をゆるやかに区切ることでパーソナルスペースを確保。サイドパネル型のため、最小限のスペースで集中しやすい環境を作ることができます。





2. 設置簡単

設置は、デスクに挟んでネジを回すだけ。滑り止め付でしっかりと固定することができます。軽量な素材なので誰でも簡単に持ち運びが可能で、オフィスのレイアウト変更などにもフレキシブルに対応します。





3. 洗練されたデザイン

シンプルな形状は他のインテリアの美観を損なわず、オフィスはもちろんラウンジのような上質な空間とも調和します。企業の来客動線や共用スペースにも取り入れやすいデザインです。また、シンプルな中でも曲線やメランジフェルトの表情に遊びがあり、ミニマルで洗練されたデザインが魅力です。









■製品概要

製品名 ： 吸音デスクトップパネル サイドタイプ

価格 ： 14,850円(税込)

販売場所 ： リブグラフィ公式オンラインショップ

商品ページ： https://shop.libgraphy.co.jp/products/qon-of-0004









■株式会社リブグラフィについて

株式会社リブグラフィは創業60年を越える工業用の防振ゴム、吸音材などを販売するグループの新規事業を担う会社として設立されました。60年余りの歴史の中で建設機械や新幹線、風力発電など人目に触れない場面で我々の防音・防振の技術は活躍してきました。その中で培った防音・防振の技術や経験をいかし、デザインを加えた新たな製品を広く社会に発信していきます。









■会社概要

商号 ： 株式会社リブグラフィ

代表者 ： 代表取締役 正林 智

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-5-8

設立 ： 2014年10月

事業内容： 防音商品製造・販売／インテリア用品販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://shop.libgraphy.co.jp/





【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社リブグラフィ

Tel ： 06-4707-6055

E-Mail： info@libgraphy.co.jp