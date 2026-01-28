青森県弘前市では、2026年2月6日(金)から2月11日(水・祝)まで弘前公園において『弘前城雪燈籠まつり』を開催します。記念すべき第50回を迎える本まつりでは、弘前公園一帯を会場に、雪燈籠や雪像、ライトアップされた弘前城が幻想的な雪景色を演出し、多くの来場者を迎えます。





弘前城天守と雪燈籠





■「弘前城雪燈籠まつり」開催概要

開催日時 ： 2026年2月6日(金)～2月11日(水・祝)

10:00～21:00(最終日11日は20:00まで)

会場 ： 弘前公園

入園料 ： 無料

特設ページ： https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=cat02_winter_yuki









■まつりの見どころ

＜大雪像＞

第50回となる記念のまつりであることや、令和8年は曳家による天守の移動が予定していることから、大雪像の第1回のテーマで、弘前市のシンボルである弘前城天守をテーマに制作します。

題材：弘前城天守

会場：弘前公園内 四の丸





＜プロジェクションマッピング＞

大雪像をスクリーンにして、弘前の四季やまつりをテーマとしたプロジェクションマッピングを投影します。

会場：弘前公園 四の丸

時間：17:30から30分間隔で毎日上映(最終上映20:30)





＜弘前雪明かり＞

北の郭エリアに来場していただいた方にキャンドルをお渡しいたします。皆さまが置いたキャンドルで、明かりの溢れる空間を創ります。

会場：弘前公園 北の郭

時間：17:00～21:00(最終日11日は20:00まで)

※キャンドル配付は18:00～、なくなり次第終了。





＜ミニカマクラ＞

約300基のミニカマクラを設置、園内を彩ります。

会場：弘前公園 西の郭





ミニカマクラ





＜津軽錦絵大回廊＞

弘前ねぷたまつりに出陣したねぷたの鏡絵や見送り絵などを再利用し、津軽錦絵の回廊をつくります。

会場：弘前公園 二の丸遊園地前通路





津軽錦絵大回廊





【第50回特別企画】＜りんごねぷたストリート＞

約200個の色とりどりのりんごねぷたと高さ2mのりんごねぷたオブジェでまつりを盛り上げます。

会場：弘前公園 追手門付近





りんごねぷた





【第50回特別企画】＜大すべり台プロジェクションマッピング＞

大すべり台を滑る人の動きに連動するプロジェクションマッピングを投影します。

会場：弘前公園 四の丸

時間：17:30～21:00(最終日11日は20:00まで)





大すべり台





【第50回特別企画】＜みんなで作ろう！雪だるまチャレンジ＞

雪国らしい新たなフォトスポットを来園者の手により生み出してもらうことを目的に、弘前公園内に雪だるま制作推奨エリアを設けます。

自由に雪だるまを作って、市民広場を埋め尽くそう！目指せ50体！

開催日時：2026年2月6日(金)～2月8日(日)11:00～15:00

会場 ：弘前公園 市民広場

※時間外も雪だるまの制作は可能です。

※時間内に制作される方には、雪だるまを彩るキャンドルライトを貸し出します。(無くなり次第終了)

※2月9日以降もキャンドルの点灯を行います。





【第50回特別企画】＜チャンバラ合戦 弘前城冬の陣＞

子どもたちに人気の体験型企画「チャンバラ合戦」を実施します。

《チャンバラ合戦とは？》

当たっても痛くないスポンジの刀を持ち、腕に命(カラーボール)を取り付けて、大人数で戦う、まさに戦国時代の戦いを思い起こさせるような体験型アクティビティです！ご家族やお友達とお一人様でも気軽に参加OK！世界一平和な戦を楽しめます。

開催日時：2026年2月11日(水・祝)

第1部 11:00～12:00、第2部 13:00～14:00

会場 ：弘前公園 レクリエーション広場

参加費 ：無料

対象 ：5歳以上 各部100名まで

申込期日：2026年2月10日(火)まで

申込 ：こちらのURLから

https://hirosakijyo.peatix.com/

チャンバラ合戦問い合わせ：

株式会社IKUSA 03-5960-5193(受付時間：10:00～18:00)





チャンバラ合戦





第50回弘前城雪燈籠まつりチラシ





第50回弘前城雪燈籠まつり会場マップ





■周辺イベント

【冬に咲くさくらライトアップ】

さくらの枝に積もった雪をライトアップ。まるで満開のさくらが咲いているように見える幻想的な光景をお楽しみください。

会場：弘前公園外濠(弘前市役所付近)

日時：2026年2月28日(土)まで 日没～21:30

※天候や積雪状況により見え方は異なります





冬に咲くさくらライトアップ