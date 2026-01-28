施設運営システム「HUG」を提供する株式会社ネットアーツ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：齋藤秀一）は、2026年1月16日（金）、愛知県西尾市に就労継続支援B型事業所『ココトモワークス西尾』を新たに開設いたしました。開所を記念し、行政・地域関係者を招いたオープニングセレモニーおよび内覧会を実施したことをご報告いたします。

■開設の背景

西尾の地域課題に対し、当社が展開する「ココトモワークス犬山」で培ってきた運営モデルを、西尾の地域性に合わせて導入します。農作業や軽作業といった多様な「働く場」づくりのノウハウを活かし、グループ会社の株式会社ココトモファームをはじめ地域とのつながりを大切にしながら、単なる就労支援の場にとどまらない、障がいのある方が地域社会で役割を持って自分らしく活動できる「誰ひとり取り残さない居場所」を目指します。

■セレモニーの様子

官民連携による「新しい福祉」への期待 セレモニーには、西尾市長の中村健氏をはじめ、地域のリーダーたちが登壇し、期待の声を寄せられました。西尾市長 中村健氏：「賃金だけでなく、やりがいや居場所づくりの重要性」を強調され、市の支援事業への協力についても言及されました。JA西三河 組合長 齋藤種治氏：「農業の人手不足」という課題に対し、新施設を通じた雇用創出と協力体制に意欲を示されました。衆議院議員 重徳和彦氏：「障がい者が主役となり作る製品が、適正に評価される循環」への期待を述べられました。株式会社ネットアーツ 代表取締役 齋藤秀一：グループとして取り組んできた犬山での成功事例を活かし、地域と共に発展させたい決意を語りました。

■内覧会の実施

実際の作業を通じて「働く」を体感 セレモニー後の内覧会では、来賓の方々に実際の作業スペースを公開。箱折り作業の体験などを通じ、利用者が担う役割の具体像を共有しました。

■ココトモワークス西尾 施設概要

施設名：就労継続支援B型事業所 ココトモワークス西尾所在地：〒445-0883 愛知県西尾市野々宮町斉藤泓25-1アクセス：名鉄西尾線「福地駅」より徒歩約20分目的：西尾地域における障がい者の働く場所の創出および居場所の提供 主な業務内容：店舗での接客、催事イベント販売、メッセージカードづくり、冷凍自販機の補充、農作業など 運営主体：株式会社ネットアーツ

■全国導入施設数9,000施設以上！施設運営システム「HUG」について

ネットアーツが開発・販売する「HUG」は、放課後等デイサービスや児童発達支援にかかわるすべての業務を一元管理できるクラウド型の運営支援システムです。2016年のリリース以降、現場の声に寄り添った機能改善を重ね、現在では全国47都道府県、9,000を超える事業所で導入されています。本システムは、煩雑な請求業務や書類作成を効率化・自動化することで、職員が子どもたち一人ひとりと向き合う時間を創出することを目的としています。利用予約から実績登録、請求までを電子化することで、業務効率の改善だけでなく、より質の高い療育サービスの提供や運営基準の遵守をテクノロジーの側面から支えています。URL：https://www.hug-srss.com/

■株式会社ネットアーツについて

株式会社ネットアーツは、「誰ひとり取り残さない居場所を創る」というビジョンのもと、社会課題の解決に取り組む企業です。当社の最大の特徴は、システム開発会社でありながら、自社グループで福祉の現場を運営し、多角的なアプローチを行っている点にあります。自社で運営する「就労継続支援B型」や「放課後等デイサービス」に加え、グループ会社である「株式会社ココトモファーム」と連携。ITによる業務支援だけでなく、ココトモファームが展開する「農福連携」や「6次産業化（バウムクーヘンの製造・販売）」を通じ、多様な人々が活躍できる"リアルな就労の場"そのものを創出しています。現場で直面する課題や職員の声をシステム開発にフィードバックさせる「現場発信のDX」と、農業・商業・福祉を融合させた実践的な場づくり。この双方を掛け合わせることで、福祉現場が日々の業務に追われることなく、利用者が可能性を最大限に引き出せる社会の実現を目指しています。

■株式会社ネットアーツ 会社概要

所在地：愛知県名古屋市中区金山一丁目14番18号 A-PLACE金山 8F代表取締役：齋藤 秀一創業：2001年3月業務内容：・障がい福祉事業所向けクラウドサービス施設運営システム「HUG」の開発・販売・WEBサイト制作、WEBシステム設計・開発・就労移行支援・就労継続支援B型事業所・放課後等デイサービス企業サイト：https://www.netartz.com/施設運営システム HUG：https://www.hug-srss.com/ココトモワークス：https://www.cocotomo-works.jp/worksココトモワークスジュニア：https://www.cocotomo-works.jp/jr【グループ企業】株式会社ココトモファーム：https://www.cocotomo-farm.jp

＜問い合わせ先＞株式会社ネットアーツ担当：伊藤TEL：052-339-1222Mail：soumu@netartz.com