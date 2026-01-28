全国で注文住宅ブランドを展開する株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役社長：松田芳輝）は、住宅業界において今後さらに深刻化が見込まれる職人不足への先行的な対応策として、ベトナム人特定技能生を新たに5名採用し、タイル施工体制を計10名へと強化しました。

近年、住宅業界では職人の高齢化や若手人材の減少により、施工人材の確保が全国的な課題となっています。特に、外壁タイル施工のような専門性の高い工種では、技能習得に時間を要することから、将来的な施工体制の維持が大きな経営課題となっています。クレバリーホームでは、外装仕様の標準としてタイル外壁を採用しており、住宅品質の根幹を支える重要な工程のひとつとして、タイル施工を位置づけています。そのため同社では、職人不足が顕在化する前から、施工品質と供給体制を両立させるための取り組みとして、特定技能制度を活用した人材確保と育成を進めてきました。昨年はベトナム人特定技能生5名を採用し、全国のクレバリーホームの現場においてタイル施工チームとして稼働。施工スピードや品質、コスト面において一定の評価を得てきました。こうした実績を踏まえ、このたび新たに5名を増員しました。新たに採用した5名については、クレバリーホームの施工品質を支える独自のタイル施工基準を確実に習得するため、親会社・新昭和が施工する物件にて研修期間として稼働しています。研修終了後、2026年3月末よりクレバリーホームの物件施工に順次合流する予定です。なお、既存の5名については、現在も加盟店の現場にて施工対応を継続しています。今回の体制強化により、従来の1チーム体制から、2チーム、場合によっては3チームでの同時稼働が可能となり、全国の現場に対してより安定した施工対応が可能となります。これにより、工期対応力の向上と、タイル外壁の品質確保の両立を図っていきます。クレバリーホームでは今後も、タイル外壁を標準とする住宅ブランドとして、施工品質を支える人材育成と体制整備を重視し、持続可能な住まいづくりに取り組んでまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。【会社概要】企業名 ：株式会社クレバリーホーム代表者 ：代表取締役 松田 芳輝本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階代表TEL ：0120ｰ667ｰ087資本金 ：101,000,000円事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/