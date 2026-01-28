女性の事業承継支援コミュニティ「跡取り娘ドットコム（運営：一般社団法人日本跡取り娘共育協会）」は、家業を継承し、新たな価値を創造する女性たちを表彰する「あとむすアワード」のファイナリスト5名を決定いたしました。本アワードは、少子高齢化や後継者不足が社会課題となる中、女性ならではの視点で革新を起こす「跡取り娘」に光を当てる日本初の試みです。最終審査および授賞式は、2026年2月15日に開催されます。

「あとむすアワード」開催の背景

現在、中小企業の廃業危機が叫ばれる中で「親族内承継」の重要性が再認識されています。特に近年、従来の慣習にとらわれず、女性が後継者として家業のDX化や新ブランド設立を行う事例が増えています。 本アワードは、彼女たちの挑戦を広く世に知らしめることで、全国の跡取り娘たちに勇気を与え、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。

厳選されたファイナリストのご紹介

全国から寄せられた多数の応募の中から、書類選考・面談を経て選ばれたファイナリストをご紹介します。・平成住宅株式会社 小熊麻利絵様 https://heisei-jyutaku.com/index.html#pagetop・株式会社江戸切子の店華硝 熊倉千砂都様 https://www.edokiriko.co.jp/・株式会社島野造園 島野僚子様 https://higashimatsuyama-fore.com/ ・株式会社ジェムス 西美津江様 https://gems-japan.jp/company-profile・株式会社シー・イー・アール 若林 美樹様https://www.cer.co.jp/

「あとむすアワード」授賞式 開催概要

日時： 2026年2月15日（日） 14:00～17:00会場：渋谷スクランブルスクエア44F共催 エヌエヌ生命保険株式会社内容： ファイナリストによるプレゼンテーション、審査員による講評、最優秀賞の発表・表彰式審査員：白河桃子氏（昭和女子大学客員教授）数原滋彦氏（三菱鉛筆株式会社 代表取締役社長）諏訪貴子氏（ダイヤ精機株式会社 代表取締役）前野隆司氏（武蔵野大学ウェルビーイング学部長、慶應義塾大学名誉教授）

跡取り娘ドットコムについて

「跡取り娘ドットコム」は、家業を継ぐ女性たちが孤独にならず、互いに学び合い、高め合える日本最大級のコミュニティです。多数の会員が在籍し、メンター制度や勉強会を通じて、次世代の女性経営者を育成しています。

共催・後援

エヌエヌ生命保険株式会社経済産業省 中小企業庁内閣府男女共同参画局 他