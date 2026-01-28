株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、同社が運営する「話題の本.com」(https://wadainohon.com)の公式YouTube（https://www.youtube.com/@wadainohon_com）にて『積善の家に余慶あり』（北月 啓一 (著)／幻冬舎）の動画を公開しました。

『積善の家に余慶あり』（北月 啓一 (著)／幻冬舎）

書籍概要

両親の遺した「一日一善ノート」が、絶望の淵に立つ姉弟を救うコロナ禍で両親を失った姉弟。理不尽な暴力、孤独、絶望――死を選ぼうとした二人を救ったのは、両親が遺した「ノート」に隠された、人生を変える秘密だった。北九州を舞台に描かれる、喪失と再生の物語。望月渚と光輝は、新型コロナで両親を同時に失う。祖母からの虐待、職場での裏切り、経済的困窮――絶望の淵で死を選ぼうとした瞬間、二人の前に両親の幻影が現れる。両親の壮絶な過去と、「一日一善」に込められた深い愛とは。

著者

北月 啓一

紡ぎ人。福岡県北九州市、うさぎ年生まれ。キャッチフレーズ「北に月あり啓が始める」。北九州と月と山をこよなく愛する旅人。本作『積善の家に余慶あり』は、二人きりになった母を元気づける為に書いた初めての物語である。

https://www.youtube.com/shorts/PGkgDJz6Dog

