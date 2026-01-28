株式会社アプリコット倶楽部（所在地：川崎市高津区、代表取締役：廣部嘉一）が運営するあぷりこっと保育園エミタス久本・エミタス246 は、川崎市が実施する女性活躍推進認証制度 「かわさき☆えるぼし」 の認証企業として選定され、2025年1月19日に開催された認証書贈呈式に出席いたしました。本認証は、女性の活躍推進やワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組む事業者を対象に、川崎市が独自に評価・認証する制度です。■ 認証式について当日は川崎市長をはじめ関係者が出席する中で認証書が授与され、当社の取り組みが公的に評価されました。写真中央：保育統括部長 峯田 愛七（みねた あいな）※認証書を手にした写真および認証式集合写真を掲載しています。■ 「かわさき☆えるぼし」とは「かわさき☆えるぼし」は、女性の活躍推進長時間労働の是正育児・介護と仕事の両立支援キャリア形成支援などに積極的に取り組む市内中小企業を対象とした、川崎市独自の認証制度です。認可保育園としての取得事例は多くなく、保育業界においても先進的な取り組みとして評価されました。■ 認証取得の背景（2年にわたる職場環境改革）当社では、「すべての女性がキャリアアップの機会を得て、仕事と生活を両立できる職場をつくる」ことを目標に、以下の取り組みを継続的に実施してきました。2年にわたる就業規則の全面改定ICT導入による業務効率化・事務負担軽減持ち帰り仕事の禁止、残業の申告制半日・時間単位で取得可能な有給休暇制度産休・育休後の復帰支援、時短勤務制度ハラスメント防止規程および相談窓口の設置女性管理職比率100％の運営体制これらの実効性ある取り組みが評価され、今回の認証取得に至りました。■ 保育士向け採用特設ページを公開認証取得を機に、保育士・保育補助スタッフ向けの採用特設ページを新たに公開しました。【採用特設ページ】https://emitus.ed.jp/hoikushi-boshu/本ページでは、働きやすさに関する具体的な制度実際に働く職員の声園の雰囲気・勤務地情報応募・園見学までの流れを、スマートフォンでも見やすい構成で紹介しています。■ 代表コメント株式会社アプリコット倶楽部代表取締役 廣部 嘉一「このたび『かわさき☆えるぼし』認証を受け、さらに認証式という形で公に評価していただけたことを大変光栄に思います。保育は“人”が中心の仕事です。職員が安心して長く働ける環境づくりこそが、保育の質向上につながると考えています。今回公開した採用特設ページを通じて、当園の取り組みや雰囲気が多くの方に伝われば幸いです。」■ 今後の展望今後も当社では、働きやすい職場環境のさらなる整備保育士の採用・定着強化職員定着による保育の質向上地域と連携した子育て支援に取り組んでまいります。■ 会社概要会社名：株式会社アプリコット倶楽部代表者：代表取締役 廣部 嘉一所在地：川崎市高津区新作6-9-41事業内容：認可保育園運営 等URL：https://emitus.ed.jp■ 本件に関するお問い合わせ先株式会社アプリコット倶楽部TEL：044-982-9507MAIL：emitushisamoto@applicot.club