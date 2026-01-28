ヘイマックス、ピークXVパートナーズ主導のもと、APAC全域での旅行およびロイヤルティにおける製品開発と地域拡大を加速させるため、1100万米ドルのシリーズAを獲得





シンガポール、2026年1月28日/PRNewswire/ -- シンガポールに本社を置く大手ロイヤルティおよび旅行特典プラットフォームのHeyMaxは本日、Peak XV Partnersが主導するシリーズAラウンドで1,100万米ドルを調達したと発表しました。本ラウンドには戦略的投資家であるBetatron Venture Groupも参加したほか、既存投資家のJanuary CapitalおよびTenityからも引き続き支援を受けました。

新たな投資家として、Agodaの共同創業者兼会長のRob Rosenstein氏、フィンテックアドバイザー、独立銀行取締役、Visa APAC元社長のDavid Lee氏も参加しました。

2023年に設立されたHeyMaxはシンガポールを拠点とするプラットフォームで、ロイヤリティおよび旅行特典事業を加速・統合しています。消費者は、主要通貨「Max Miles」を通じて、ブランド、カード、航空会社、ホテルを横断してシームレスに特典を獲得・交換できます。今回の新たな資金により、HeyMaxは人工知能（AI）を活用した特典体験に焦点を当て、消費者がよりシンプルに特典を獲得および利用できるようにするプロダクト機能を加速させる予定です。HeyMaxは、シンガポールと香港（SAR）に加え、2026年末までに日本、台湾地域、オーストラリアへの進出を予定しています。

HeyMaxの最高経営責任者（CEO）兼共同創業者であるJoe Luは、「アジア太平洋地域では、旅行が人々の消費と貯蓄のあり方をますます左右する一方で、特典は依然として市場ごとに断片されています」と述べました。「HeyMaxは、国境を越えて獲得と交換を統合し、頻繁に旅行する方がより簡単に、1つのユニバーサルなトラベルウォレットに価値を取り込めるようにし、お客様がより良く、より速く旅行できるようにします。また、パートナー企業の皆様にとっても、旅行者にリーチするための、より強固でエンゲージメントの高い手段となり、地域全体で拡大する旅行関連の支出やロイヤリティの流れを活用することができます。今回の資金調達により、消費者による旅行特典の獲得および利用を加速し、当社のプラットフォームを拡大し、より深いパートナーシップを築きます。」

この資金調達は、記録的な旅行需要や、アジアの消費者の間で高まっているより良い価値の旅行への意欲が示すように、旅行ロイヤリティ分野への強い信頼を表しています。Research and Marketsによると、アジア太平洋地域のロイヤルティ市場は2029年までにほぼ倍増し、600億米ドルになると予測されており、同地域のデジタルおよび旅行連動型特典への移行が急速に進んでいることがわかります。また、IATAのデータによると、アジア太平洋地域の旅客輸送量は2019年比で120％を超えており、消費者の75％超が1つ以上のロイヤリティプログラムに登録しています。その一方で、毎年数十億ドル相当の特典が未使用のまま残されています。

アジアの分断化されたロイヤリティ環境では、消費者は国境を越えて利用することのできない複数のプログラムを使い分けており、特典によって十分な価値を積み上げることが難しい状況です。これはまた、加盟店や旅行関連パートナーが、地域の顧客とインバウンドの旅行者の双方に働きかけることを難しくします。HeyMaxは、主要通貨のMax Milesを通じて、消費者が各市場で特典を獲得・利用する方法を統一することで、こうした課題に対処しています。

ユーザーは、Trip.com、Shopee、Starbucks、foodpandaなど800以上の参加ブランドや加盟店で買い物をするとMax Milesを獲得し、航空券やギフトカードへの交換や、Cathay、ALL Accor、Qatar Airwaysなど30以上の航空会社やホテルのプログラムへの移行が可能です。

HeyMaxの主な機能

Max Miles：HeyMaxの主要な特典通貨で、複数のロイヤルティプログラムと加盟店プログラムを1つのプラットフォームで結びつけ、ユーザーがより柔軟に交換できるようにします。

FlyAnywhere：HeyMaxの交換機能で、ほぼすべての航空会社をマイルあたりの固定レートで予約できます。

Card Maximiser：獲得を簡素化するツールで、ユーザーはアプリを開かなくても最も特典の高いVisaカードを自動的に選択できるようになります。

これらの機能を組み合わせることで、特典システムの相互運用性を高め、消費者が市場全体で旅行特典を獲得・利用する方法を簡素化し、大幅に加速させることを目的としています。

Peak XVのRohit Agarwalマネージングディレクターは次のように述べています。「ロイヤリティプログラムは、消費者の行動を、好みの航空会社やホテル、小売店へと誘導するように設計されていました。しかし今日、こうしたプログラムの大半は、エンゲージメントが低く、顧客情報を収集する手段にとどまり、真のロイヤルティにはつながっていません。HeyMaxは、テクノロジーと特典ループを活用して、世界有数のブランドに対するエンゲージメントと消費を高めています。世界全体で、カード収益の40％以上を占める1,000億米ドル超が、ロイヤルティと消費者特典に費やされています。これはHeyMaxにとっての好機になります。」

Metaの元エンジニア4人によって設立されたHeyMaxは、プロダクトに関する深い専門知識と、アジアにおける特典や旅行に関する消費者行動の地域的な理解を兼ね備えています。2024年7月の270万米ドルのシードラウンド以降、ユーザー数は15万人以上に拡大し、年間で5億以上のMax Milesを発行するまでに成長しました。

HeyMaxは2025年、香港を拠点とするフィンテック企業kripの買収と、当社初の国際市場としての香港進出という、2つの大きな節目を達成しました。昨年初めには、売上高が前年同期比で5倍に増加し、年換算 の売上ランレートが600万米ドルに達したことを発表しており、地域におけるつながりや特典につながる旅行体験に対する需要の強さが示されています。HeyMaxは、今後2年間で、年間の流通総額（GMV）成長率を3桁に伸ばすことを目標としています。

HeyMaxについて

HeyMaxは、日常的な支出を有意義な旅行に変える、ロイヤリティと旅行特典の大手プラットフォームで、シンガポールに本社を置いています。HeyMaxは、旅行を通じて世界に喜びと共感をもたらすことを使命としています。私たちのビジョンは、すでに行っている行動を毎年無料の旅行に変えることで、すべての人がより手軽に旅行できて、より多くの特典を得られるようにすることです。

ユーザーは、世界800以上の主要加盟店からMax Milesを獲得し、30以上の航空券、ホテル、特典プログラムに直接交換できるほか、ギフトカードに利用することもできます。Max Milesは有効期限がなく、手数料も不要で、現代の旅行者に非常に高い柔軟性を提供しています。

HeyMaxは、Peak XV Partners、January Capital、Betatron、Tenityなどの有力投資家の支援を受けています。詳しくはwww.heymax.aiをご覧ください。

Peak XVについて

Peak XV Partners（旧Sequoia Capital India & SEA）は、インド、東南アジアなどに投資する大手ベンチャーキャピタルです。Peak XVは、同地域での19年間にわたる運用を通じて、13のファンドで約90億米ドルの資金を運用するまでに成長し、400社以上に投資してきました。これまでに33件の新規株式公開（IPO）と複数のM&Aの成功を実現しています。詳しくはこちらをご覧ください：https://protect.checkpoint.com/v2/r01/___http:/www.peakxv.com___.YzJ1OndlY29tbXVuaWNhdGlvbnM6YzpvOjIzMTk3NmNkNzA4MTA0MzJhODc3MWI0MzlmZmExODRlOjc6N2YzNzoxMzdmY2EzZjEzZGJiM2M0YTJiN2FhOWFjMjkyNmJlYjRjYzU2ZTdkMjEyYjhlYTFjZjFkMGNiZmE0OTZjN2E2OnA6VDpGwww.peakxv.com.

（日本語リリース：クライアント提供）

