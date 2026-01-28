大阪の「道頓堀 屋台村 祭」に2/1(日)2店舗OPEN タコス「TEBA TACO」と寿司「まつり寿司」が新登場！
大阪・心斎橋で人気の飲食施設「道頓堀 屋台村 祭」(運営：Future Holdings)は、2026年2月1日(日)に新たに2店舗をオープンいたします。
今回新たに新規出店されるのは寿司「まつり寿司」とタコス「TEBA TACO」。
2024年10月のグランドオープン以降、常に話題となっておりメディアにも度々取り上げられている当施設のリニューアル内容により一層の注目が集まっています。
大きな提灯がトレードマークの外観
■本格タコスと手羽先やロコモコ丼が楽しめる「TEBA TACO」
本格タコスを楽しめる「TEBA TACO」では、チキン・ポーク・和牛と3種類の絶品タコスを味わうことができます。
メキシコ料理のタコスと和牛の組み合わせは、まさに屋台村ならではとなっており食欲を唆る1品となっております。
その他にも、餃子あん・ノーマルと2種類の味を楽しめる手羽先やロコモコ丼など、大人から子供まで大満足のラインナップとなります。
本格タコス「TEBA TACO」
■1/29～プレオープン！絶品寿司を堪能できる「まつり寿司)」
日本各地の海の幸を、一貫一貫に凝縮した絶品寿司が堪能できる「まつり寿司」では、ネタの鮮度と職人技に徹底的に拘り、伝統と創造性が融合した本格寿司をご提供いたします。
単品メニューに加えて、難波・戎・宗右衛門・道頓堀・大阪祭りとランクごと5種類のセットメニューも用意されており、充実の内容となっております。
また、目の前には屋台村の名物ともなっている特設ステージがあり、定期的に行われる迫力の和文化イベントを見ながら食事を楽しむこともできます。
絶品寿司「まつり寿司」
名物の特設ステージでのイベントの様子
大阪有数の観光地である道頓堀に位置する「道頓堀 屋台村 祭」では、大阪グルメを堪能できる飲食施設として人気を博しています。
「1年中お祭りを楽しめる」をコンセプトとしており、定期的に施設で行われるイベントでは様々な伝統芸能に触れることができます。
“食”と”和文化”が融合した唯一無二の空間で忘れられないひとときをお過ごしください。
道頓堀川を一望できる人気のテラス席
各種SNS・公式HPではイベントや各店舗の情報を随時発信しています。
下記の関連リンクよりご参照ください。
■店舗概要
オープン日 ： 2024年10月23日
場所 ： 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-7
入場料 ： 無料
提供メニュー料金： 400円～3,800円(税込)
営業時間 ： 16:00～23:30
定休日 ： 年中無休
アクセス ： 地下鉄御堂筋線「なんば駅」より徒歩5分
対応決済方法 ： 現金、各種クレジットカード
(Visa／Mastercard／JCB／AMERICAN EXPRESS など)、
電子マネー(交通系ICカード、PayPay、楽天ペイ、
LINE Pay など)、QRコード決済対応。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
電話番号 ： 06-6599-9147
メールアドレス ： info@osaka-yataimura.com
■運営会社
企業名 ：Future Holdings株式会社
代表者 ：加藤 岳志
所在地 ：〒556-0016
大阪府大阪市浪速区元町1-2-17 フクダ不動産なんばビル 10F
設立 ：2004年8月
事業内容：美容事業／飲食事業／健康事業／清掃事業