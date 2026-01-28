入園・入学準備グッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山根 昭二）は、簡単にお子さまの持ち物に名前つけができる【お名前シール】のデザインを2025年1月7日（水）に5種類追加しました。

［ママデザイナー監修］デザイン性と実用性を大切にした“オリジナル”

https://www.seal-de-name.com/sp/seal/?utm_source=News-seal260128#main

いまや入園・入学準備には欠かせないお名前シール。「シールDEネーム」は、デザイナーが企画・運営を行い、品質はもちろんデザインにもこだわり続けてきました。現在では、文字の読めない0歳のお子さまから高校生、介護施設やデイケアサービスなどで利用されるご年配の方まで、幅広い世代にご愛用いただいています。そのため、マイマークとして認識しやすいイラスト入りデザインから、成長後も使いやすいシンプルなデザインまで、用途や年齢に合わせたバリエーションを展開しています。

■まるでカフェメニュー。見ているだけでほっこりする“ゆるかわ”アニマル

いま人気のくすみカラーをベースに、手書き風のやわらかなタッチで動物を描きました。甘いスイーツや軽食と動物を組み合わせた、思わず笑顔になるデザインとなっています。お子さまの持ち物になじみながら、さりげなく“かわいい”を添えてくれる、ママの好みとお子さまの「これがいい！」の両方を満たすシリーズです。

■くすみカラーでまとめた、やさしい表情の動物たち

くすみカラーをベースにしたイラストMIXタイプのデザインは、1シートに4種類のイラストが入っています。どれも輪郭や表情をやわらかく描いた、ほっとするイラストタッチで、文字の読めない小さなお子さまでも「マイマークとして認識しやすい」デザインになっています。

24年以上、お客さまの声をもとに成長してきたお名前シール

1998年にFAXとハガキでの受注からはじまり、４年後にオンラインショップをスタート。24年以上つづけている強みを生かし、お子さまの成長と共にお名前シールに求められる変化を聞き、改善を続けています。

１、文字が読みやすくなるようにバランスチェックずみ

創業当時はアナログで作成していたため、文字バランスを1つ1つデザイナーがチェックし作成しておりました。これは品質保持に欠かせない作業であるため、システム化を進めた現在でも、デザイナーが必ずチェックを行い随時調整を行っております。

２、クラス名も入れられる

「クラス名は入れられませんか？」というお声から始めた2段組サービス。ひとつひとつ手作業になりますが、今でも無料対応をつづけております。またクラス名だけではなく、漢字の上にフリガナとしてご利用いただくなど、ご好評をいただいております。

３、お子さまの成長とともに変わる求めるサイズに対応

四角から特大、極小サイズまで、さまざまな大きさのシールを1シートにまとめて販売しております。はじめて使う人にオススメするものから、欲しいサイズが分かる人に選びやすいように配慮したシート展開を行っています。

４、学校で学ぶ文字・旧字体に対応

「き」「さ」「そ」「り」は、学校で学ぶひらがなで作るため、文字を覚える時期のお子さまにピッタリ。また、ひらがなだけではなく、漢字・ローマ字にも対応。漢字は、旧字体でも作成可能なので安心です。

【お名前シール】商品ラインアップ

時短でかわいくキレイに仕上げられる「お名前シール」。シールDEネームでは、お弁当箱や文具、衣類やタオル・ランチョンマット、お昼寝布団などにも貼れるさまざまなタイプのシールを販売しています。

ラミネート防水で食洗機・レンジ対応のお名前シールは、文具から食器類まで色々なものに貼ることができます。

指で布に直接貼って24時間経過すれば、洗濯できます。洗濯タグのない、靴下やランチョンマットなどに最適。ノンアイロンタイプなので、時短にも繋がります。

名前つけが大変で有名な小学校の算数セット。このシールがあればかなりの時短になります。追加できるピンセットも使いやすいと好評です。

洗濯タグにぎゅ～っと貼るだけなので、アイロン要らず。時短に加えてはがせる上に跡も残らないので、人にあげたり、ご兄弟での使い回しに便利です。

アイロンで布につけると、生地になじみゴワゴワしません。衣類から靴下、お昼寝布団までさまざまな持ち物に名入れできます。

【お名前シール 各種】

◎販売価格：1,290円～（税込・送料無料）◎購入方法：シールDEネームオンラインショップより◎URL：https://www.seal-de-name.com/sp/seal/?utm_source=News-seal260128#main

はたらくパパママを応援するキュレーションサイト「いつDEもママらぶ」

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたりお名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

■会社概要社名:株式会社サンアドシステム所在地:大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F代表取締役:山根 昭二設立:1991年2月7日事業内容: EC事業、クリエイティブ事業会社HP:https://www.sunad-s.co.jp/