株式会社誠心堂薬局(本社：千葉県市川市、代表取締役：西野 裕一、以下当社)は、漢方相談薬局、鍼灸院を東京・千葉に20店舗展開し、妊娠活動(以下、妊活)を目的とした相談を多く受けています。当社に妊活目的で漢方および鍼灸の相談をされた方のうち、2025年1月から12月の期間において、医療機関で妊娠を確認された方は298名となります。

本件は、当社の妊活相談サービスを利用された方からの申告内容をもとに集計したものであり、当社では漢方および鍼灸を通じて、妊活に取り組む方の体調管理や生活改善を支援することを目的としています。

当社では創業以来、妊活サポートに力を入れており、妊娠者集計を開始した2005年からの累計妊娠者数は6,781名となります。





誠心堂グループ妊娠実績





■妊活支援における漢方・鍼灸相談の位置づけと2025年実績について

本実績は、2025年1月1日から同年12月31日までの期間において、妊活を目的に当社の漢方相談および鍼灸施術を利用された方のうち、医療機関において胎嚢確認がなされた旨の申告を受けた人数を集計したものです。

2025年に医療機関での妊娠確認に至った298名の方々については、現在、年齢層や相談期間、利用内容、妊娠継続状況などの詳細な実績分析を進めており、取りまとめが完了次第、あらためて公表する予定です。

当社が提供する漢方相談および鍼灸施術は妊活に取り組む方の体調管理や生活習慣の見直しを支援することを目的としています。医療機関での不妊治療や検査を受けながら、並行して相談を利用される方も多く、当社としては、西洋医学的アプローチを尊重した上での関わりを重視しています。









■漢方・鍼灸による妊活サポートとは

近年、妊活において、冷えや血流、自律神経のバランス、ストレスなど、心身のコンディションが注目されています。当社では、個々の体質や生活環境、不妊治療歴などを丁寧にヒアリングした上で、漢方相談や鍼灸施術を通じ、妊娠を目指す過程における身体づくりのサポートを行っています。

特に中医学(中国医学)の考えに基づいた体質の見極めを行っており、「弁証論治」という個々の体質に合わせた漢方薬や鍼灸施術を提案しています。漢方相談や鍼灸施術を担当する者は中医学基礎知識、婦人科・不妊治療の西洋医学知識、相談スキルもしくは鍼灸施術スキルの社内試験に合格し、一定レベル以上に到達したと認められた者となり、ご利用者の悩みに応えられるように日々研鑽に努めています。

さらに当社では、妊娠がゴールではなく、スタートだと考えます。妊娠から妊娠中、産後までを母子やご家族皆様が健康で過ごすため一貫した健康サポート体制を整えています。









■日本の出生数における現状

2025年の出生数は各種推計から、66.5万人～66.8万人程度となる予想で、統計開始以来の過去最少人数を更新する可能性が高いと見込まれています。10年連続の過去最低の見通しで、少子化の深刻化が大きな社会課題となっています。





そんな中、妊娠を望んでいるにも関わらず、なかなか赤ちゃんが授からず不妊に悩んでいるご夫婦の割合は年々増えています。これには、女性の社会進出や晩婚化により、妊娠希望年齢が高くなっていることが一因として挙げられます。妊娠希望年齢が上がることで課題となるのが、妊娠率だけでなく流産率です。いかに妊娠継続をサポートできるかが重要です。





■誠心堂薬局の取り組み

当社では30年以上にわたって妊活サポートに力を入れており、自然妊娠を望む方や不妊治療を受けられている方などをサポートしてきました。特に35歳以上、40代の女性においては、高度生殖医療でも妊娠率が下がり、流産率が上がるという結果があり、加齢による卵子の質の低下は西洋医学においての課題ともなっています。当社で妊活サポートを希望される方では35歳以上のご相談が8割を占めています。独自の知見から得られた漢方や鍼灸のサポート方法を行うだけでなく、中国の上海中医薬大学との連携により、最新の中医学と西洋医学を活かした中西結合医療の海外研修を実施しています。また、生殖医療専門医の先生方とも連携することで、西洋医学的アプローチを尊重し、不妊治療をサポートすることを重視しています。









■今後の展開

当社は今後も、専門医や医療従事者との連携や最新の医療情報の取得を継続し、妊活に関する正しい情報提供と相談支援を通じて、妊娠を希望される方々がご自身の身体と向き合うための環境づくりに努めてまいります。また、妊娠後も妊娠中から産後まで一貫した健康支援のサポートを行ってまいります。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社誠心堂薬局

本社所在地： 千葉県市川市南行徳3-18-23

代表者 ： 代表取締役 西野 裕一

設立 ： 1987年3月

URL ： https://www.seishin-do.co.jp/

事業内容 ： 薬局の経営、医薬品及び医薬部外品の販売、

鍼灸治療院及び接骨院の経営、化粧品の輸入及び販売、

前各号に附帯する一切の業務