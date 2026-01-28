兵庫県洲本市で自販機の販売・設置・修理を手掛ける株式会社アイナス(代表取締役：大内 晋)は、2025年4月にサービスを開始した専用カプセル式自販機「ガチャCAN」を、2026年1月29日に道の駅ぎのざにある直売所に設置し、販売を開始することを発表いたしました。※1





ガチャCANオリジナル阪神タイガースアクリルキーホルダー





同施設には「阪神タイガース POP UP SHOP」が併設されており、2月1日から始まる春季キャンプを訪れるファンの方々へ向けた販売を目指します。

また、2026年1月26日付でガチャCAN事業の運営会社を株式会社アイナスへ正式に移管いたしました。

前運営会社である、アイナスのグループ企業富士ベンダーサービス株式会社は、新体制のもと、ガチャCAN自販機の改良・整備・開発、およびガチャCAN商品の企画・製造を担う専門部門として事業を進めてまいります。





当社では、製造・設置台数が減少し市場が縮小している自販機業界を盛り上げるため、中古の飲料自販機をアップサイクルし、専用カプセルを使用した「ガチャCAN」自販機を全国展開しております。

今回、設置される自販機では、ガチャCANオリジナルの阪神タイガースキーホルダー1点とステッカー2枚がセットになった商品を販売します。ステッカーは沖縄弁と阪神タイガースロゴが描かれた、この自販機限定となっております。※2

今後、阪神タイガースガチャCANは、全国に広く展開してまいります。





※1販売開始時間は、自販機の準備が完了次第となります。

※2阪神タイガース商品化許諾済





ガチャCANオリジナル阪神タイガースステッカー2枚セット





■「ガチャCAN」自販機について

・販売開始日時

ガチャCAN「阪神タイガースアクリルキーホルダー」は2026年1月29日より正式に販売を開始いたします。また販売開始時間においては、自販機の準備ができ次第となります。





・販売価格

1,000円(税込)





・設置場所情報

道の駅ぎのざ 直売所内

沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1633番地





▼ガチャCAN WEBサイトのご案内

ガチャCANや商品、サービスの詳細は、下記WEBサイトをご覧ください。

https://gacha-can.com/









■展示会「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー」出展のご案内

運営体制の刷新および沖縄進出後、初の取り組みとして、東京ビッグサイトで開催される国内最大級の展示会に出展いたします。会場では「ガチャCAN」の実機を展示し、自販機を活用した新たなビジネスモデルをご提案いたします。

会期 ： 2026年2月17日(火)～20日(金)

時間 ： 10：00～17：00(最終日は16：30まで)

会場 ： 東京ビッグサイト(有明・東京国際展示場)

ブース番号： E5-E06

展示内容 ： オリジナル自販機「ガチャCAN」の実機展示、導入事例紹介









■会社概要

商号 ： 株式会社アイナス

代表者 ： 代表取締役 大内 晋

所在地 ： 〒656-0003 兵庫県洲本市中川原町三木田729-4

設立 ： 1991年7月

事業内容： 厨房機器、空調機器、自販機販売レンタル、缶詰事業

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://ainas.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

ガチャCAN お客様相談窓口

TEL ： 0799-28-1112

お問い合せフォーム： https://gacha-can.com/contact/