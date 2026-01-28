ビートレンド株式会社(東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭 以下、ビートレンド)は、GMOメイクショップ株式会社、株式会社タスネットと共に、「ポイント・在庫・データ・アプリ」4つの分断を解消する店舗＆ECクイック連携ウェビナーを2026年2月17日(火)に開催いたします。





3社合同ウェビナー 2/17(火)開催





実店舗とECの両方を運営する中で、「データがバラバラで活用できない」「在庫管理が追いつかない」といった課題を抱える小売事業者様は少なくありません。本ウェビナーでは、EC・POS・CRMの各分野をリードする3社が、不要なシステム連携を削ぎ落とし、最短1ヶ月で売上につなげるための新戦略を公開します。









■本ウェビナーのポイント

1. 顧客データの断絶解消

API連携を活用し、実店舗とECの在庫・ポイントをリアルタイムで統合。販売機会の損失を防ぎます。





2. 在庫のリアルタイム連携

ネット注文の店受け取り(BOPIS)や、店頭欠品をEC在庫でカバーするエンドレスアイルを実現し、販売機会を最大化します。





3. ポイントシステムの統合

EC・店舗・アプリで共通ポイントを運用。顧客の利便性を高め、ブランドロイヤリティを向上させます。





4. アプリによる再来店促進

統合された購買履歴に基づき、パーソナライズされたプッシュ通知を最適なタイミングで配信します。









■開催概要

日時 ： 2026年2月17日(火)15:00～16:00

形式 ： オンライン開催(Zoom)

参加費 ： 無料

対象 ： 3～30店舗規模の小売業経営者・EC責任者様、

OMOを低コストで進めたい方

主催・登壇 ： GMOメイクショップ株式会社、株式会社タスネット、

ビートレンド株式会社

詳細・お申し込み： https://seminar.makeshop.jp/cv/dmu696dfc908e332





本ウェビナーでは、現場の負担を減らしつつ売上を伸ばすための実践的なノウハウを凝縮してお伝えします。運用にお悩みの方はぜひご参加ください。









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト： https://www.betrend.com/









※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。