ホテルグリーンプラザ箱根（所在地：神奈川県足柄下郡箱根町仙石原）では、箱根観光の定番スポット「大涌谷」の名物・黒たまご（4個入）の無料引換券が付いた【WEB限定・直前割】宿泊プランの販売を開始しました。先着予約限定のお得なプランで、ご家族やご友人との旅行はもちろん、グループ旅や学生旅行にもおすすめです。

箱根観光のハイライト「大涌谷」まで車で約5分

箱根を代表する観光名所「大涌谷」。本プランでは、大涌谷名物「黒たまご」の無料引換券を大人1名につき1枚プレゼントいたします。ホテルから大涌谷までは車で約5分とアクセスも良好。話題の新スポット「ちきゅうの谷」からのダイナミックな景色もあわせてお楽しみいただけます。

【プラン概要】

■ご宿泊対象期間2026年3月13日まで ※上限に達し次第、受付終了とさせていただきます■特典内容大涌谷 黒たまご（4個入）無料引換券※1滞在中、大人1名につき1枚／「大涌谷くろたまご館」での引換となります（無料引換券有効期限：2026年3月20日まで）■ご宿泊料金大人1名様 13,110円（税込）～※和室 （リーズナブル客室）5名様ご利用時／別途、入湯税大人1名様150円

ご予約は公式予約サイトがお得！

ホテルグリーンプラザWEB予約会員にご登録＆ご予約で通常料金より5％OFF！

https://rsv.hgp.co.jp/booking/result?code=963165c154bb6b9ff464f62d2f942a34&type=plan&_gl=1*6bp7j*_gcl_au*NjcyNjYzNDk3LjE3NjU3NzgzNDM.&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=1CAE&search_type=undated&nights=1&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&_ga=2.202309845.534624197.1768780488-495330665.1765778343&mcp_currency=JPY&utm_source=atpress&utm_medium=+pressrelease&utm_campaign=kuro-tamago

■ホテルグリーンプラザ箱根のおすすめポイント・富士山を望む絶景露天風呂！箱根の名湯「仙石原温泉」・夕食は約50種類のプレミアムビュッフェ。ライブキッチンで出来たてをご提供・箱根ロープウェイ「姥子駅」徒歩約3分・仙石原・大涌谷・芦ノ湖へ好アクセス。箱根観光の拠点として便利な立地

■全幅18mの大型ライブキッチンが自慢！約50種の「プレミアムビュッフェ」ご夕食は、箱根エリア最大級・全幅18mの大型ライブキッチンを備えたレストランにて、約50種類のプレミアムビュッフェをご用意。寿司や天婦羅をはじめ、相模湾・駿河湾の海の幸、富士山麓の恵みを活かした新鮮素材を、出来たての美味しさでお楽しみいただけます。このほか、シェフこだわりのローストビーフや新鮮な刺身、彩り豊かなデザートまで、すべて食べ放題。ソフトドリンクは約10種類を取りそろえ、こちらも飲み放題でお楽しみいただけます。 ※画像はイメージです。季節や仕入れ状況等により変更となる場合がございます

■ホテルグリーンプラザ箱根について

箱根随一の大自然に抱かれ、雄大な富士山の眺望に心癒される絶景露天風呂が自慢の温泉リゾートです。湯船に浸かりながら富士山を望む贅沢な温泉と、芦ノ湖にも近い観光拠点として便利な立地が魅力。夕食は寿司や天婦羅を出来たてで味わえる、約50種類のプレミアムビュッフェをご用意しています。【ホテルグリーンプラザ箱根】住所：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244-2電話予約：0570-092-489（10時～18時）※黒たまご付きプランはWEB予約限定です客室数：123室館内施設：レストラン、大浴場（内湯、露天風呂、サウナ）、売店、駐車場（100台／無料）アクセス：箱根湯本駅よりバス35分、姥子バス停下車徒歩5分／ロープウェイ姥子駅徒歩3分。 公式サイト：https://www.hgp.co.jp/hakone/公式Instagram：https://www.instagram.com/hotelgreenplazahakone/