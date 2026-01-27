藤沢市民会館は1960年代の開館以来、約60年にわたり市民の文化・芸術活動の中心地として親しまれてきました。数々のコンサート、演劇、展示会から市民発表会まで、幅広い文化活動の舞台として藤沢市の文化的アイデンティティ形成に大きく貢献してきました。地域の伝統芸能の継承から先進的な芸術表現まで、多様な文化体験の場を提供し続けた同会館は、2026年3月をもって建て替えのため一時閉館することとなりました。この節目に際し、地元アーティストから「長年市民の文化活動を支えてきた藤沢市民会館に恩返しをしたい」という声が上がり、「藤沢市民会館ありがとうフェスティバル実行委員会」が立ち上げられました。本フェスティバルは、長年地域文化を育んできた市民会館への感謝の気持ちを表すと同時に、新たな文化拠点としての市民会館への期待も込めた特別なイベントとなります。

地域文化の担い手が結集する奇跡の祭典

本フェスティバルの最大の特徴は、湘南にゆかりのある豪華アーティストの参加と、世代を超えた市民参加型のプログラム構成にあります。TUBE・角野秀行氏、元PRINCESS PRINCESSの富田京子氏、つるの剛士氏といった湘南・藤沢を拠点に活動し、地域文化の発信に長年貢献してきたアーティストが集結。さらに藤沢に本拠を置く新堀ギターオーケストラの演奏や、1996年から藤沢市民会館と共に12回のオリジナルミュージカルを成功させ、市民文化の創造と継承に尽力してきた「ふじさわ市民ミュージカル」の出演も予定されています。フィナーレでは、出演アーティストと湘南エリアの子どもたちによる「にじ」の大合唱が行われます。この合唱はレコーディングされ、レディオ湘南など地元FM局でのオンエアも予定されており、音楽を通じて市民会館への感謝と地域文化継承の思いを広く伝えていきます。

市民が主役となる文化支援の新モデル

本フェスティバルでは、より多くの市民が文化創造の担い手となるよう、クラウドファンディングを実施中です。この取り組みは単なる資金調達ではなく、地域文化を市民自らが支え、育てる新しいカタチの文化支援活動として位置づけています。支援者には特別なリターンをご用意しています。- お好きな座席が選べる特典- 大合唱「にじ」参加＆バックステージパス(大人20名限定)- 当日会場ロビーにてお名前を掲示クラウドファンディングでの支援は、思い出の市民会館に感謝を表す最後の大舞台づくりへの参加と同時に、次世代へと続く藤沢の文化的土壌を育む活動への貢献となります。皆様の思いを集め、より感動的なフェスティバルを実現するためのプロジェクトにご参加ください。支援サイトは公式ウェブサイトからアクセスできます。

地域文化の継承者を育む世代間交流プログラム

本フェスティバルでは、地域の文化活動を担う次世代育成にも力を入れています。湘南エリアの子ども達が参加する合同ワークショップを事前に開催し、プロのアーティストから直接指導を受けながら本番に向けた準備を行います。この体験を通して子どもたちに舞台芸術の魅力を伝え、未来の文化活動の担い手を育成します。

「藤沢市民会館ありがとうフェスティバル～にじの彼方へ～」開催概要

- 開催日時: 2026年2月26日（木）開場18:00 開演18:30- 会場: 藤沢市民会館 大ホール- 出演: 新堀ギターオーケストラ、ふじさわ市民ミュージカル、湘南エリアの子どもたち- ゲスト: 角野秀行（TUBE）、富田京子（ex-PRINCESS PRINCESS）、つるの剛士とシーキャンドルズ、シークレットゲスト- チケット: 一般3,000円、中高生500円、小学生以下無料（全席自由・税込）- チケット発売日: 2025年12月20日- チケット取扱: イープラス・チケットぴあ・ローソンチケット・新堀ギターアカデミー- 主催: 藤沢市民会館ありがとうフェスティバル実行委員会- 共催: 公益財団法人藤沢市みらい創造財団- 後援: 藤沢市、学校法人新堀学園、新堀ライブ館、FMヨコハマ、株式会社タウンニュース、株式会社湘南える新聞社、湘南スタイルmagazine、株式会社ふじさわびと、湘南学園、湘南人、ほか- 企画制作: 湘南音鳴倶楽部- 提供: 株式会社新堀ギターアカデミー- お問合せ: 藤沢市民会館ありがとうフェスティバル実行委員会事務局 0120-03-8338 info@niibori.com(新堀ギター総合案内)- クラウドファンディングURL: https://camp-fire.jp/projects/916244/view- イベントホームページURL: https://otonaclub.my.canva.site/226「藤沢市民会館ありがとうフェスティバル～にじの彼方へ～」は、長年地域文化を支えてきた藤沢市民会館の歴史に感謝すると同時に、新たな文化創造の拠点となる市民会館への希望を込めたセレモニーとなります。音楽の力で世代を超えた感動の瞬間を創出し、藤沢の豊かな文化的土壌がさらに発展していくことを願い開催するものです。多くの皆様のご参加とクラウドファンディングへのご支援をお待ちしております。