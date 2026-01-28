https://www.youtube.com/@yochi_poco

L.I.P/L.I.P Musicは、YouTube「制御不能なよっちーチャンネル」の主役で音楽プロデューサーYocchyとインディーズバンドHannibal Shadowがコラボレーションした新曲「Raw eclipse」を2026年1月28日(水)よりTune Core Japanから全世界の主要音楽配信サイトにて配信開始することをお知らせします。

デジタル時代における新たな音楽表現の挑戦

2025年夏から始まったYouTuberとインディーズバンドという異色のコラボレーションは、従来の音楽業界の枠組みを超えた新たな風を生み出しています。インターネットプラットフォームの急速な発展により、音楽制作・発表の手段が多様化している現代において、ジャンルや媒体の垣根を越えたアーティスト同士の協働は新たな創造性を生み出す原動力となっています。今回リリースされる「Raw eclipse」は、マルチクリエイターとして活動するYocchyのプロデュース力とHannibal Shadowの音楽的表現力が融合した作品です。オルタナティブロックをベースにしながらも、既存の音楽ジャンルに収まらない独自の世界観が特徴となっています。

「Raw eclipse」が体現する新世代のクリエイティブエコシステム

「Raw eclipse」の最大の特徴は、異なるクリエイティブバックグラウンドを持つアーティスト達が生み出すケミストリーにあります。プロデューサーであると同時にYouTuber、インフルエンサーとしても活躍するYocchyのデジタルメディアにおける感性と、Hannibal Shadowのバンドサウンドが融合することで、従来の音楽シーンには存在しなかった新たな音楽体験を提供します。特筆すべきは、Hannibal Shadowに関する情報が完全に非公開という神秘的な要素です。この謎めいた存在感がバンドの音楽性と相まって、リスナーに強い印象を与えています。オルタナティブという幅広いジャンルの中で、独自の表現力を駆使するHannibal Shadowの世界観と、マルチメディア時代を象徴するYocchyのプロデュース手法が交差する本作は、現代のクリエイティブシーンの新たな可能性を示すものといえるでしょう。2026年、Yocchyの活動はさらに多方面に展開する見込みであり、Hannibal Shadowとのコラボレーションもさらに深化していくことが期待されています。両者のクリエイティブな挑戦は、音楽業界に新たな風を吹き込み続けることでしょう。

Yocchy×Hannibal Shadowとオルタナティブロック

日本の音楽シーンにおいて、1980年代の黎明期から独自の進化を遂げてきた「オルタナティブ・ロック」が、2026年現在、かつてない多様性とグローバルな波及力を見せています。・日本のオルタナティブ・ロック：40年の系譜日本のオルタナティブ・ロックは、90年代の「日本語ロックの再定義」を経て、2000年代の内省的かつ轟音を特徴とする「下北沢系」の隆起により確立されました。2010年代以降は、ロックの枠組みにエレクトロニカやブラックミュージックを融合させた「ハイブリッド・スタイル」が主流となり、現在の多様なサブジャンル（シューゲイザー、マスロック、サイケデリック等）の細分化へと繋がっています。・ 2026年、シーンを揺るがす「新鋭の台頭」と「多様な細分化」現代のシーンは叙情的なシューゲイザーから、アヴァンギャルドなアプローチまで、多極化が進んでいます。その中でも特筆すべきは、デジタル時代の寵児とも言えるインディーズバンド、Hannibal Shadowの存在です。YouTuber「よっちー（Yocchy）」の全面プロデュースにより、ビジュアル非公開（露出NG）という匿名性と、ロック、ジャズ、8bit、オーケストラ版を同時展開する驚異的な制作スピードを両立。2025年の全米iTunesチャートへのランクインを皮切りに、2026年の音楽シーンにおいて「制作・拡散・享受」の新しいモデルを提示しています。2026年の日本のオルタナティブ・ロックは、伝統的なライブハウス文化を継承しつつ、SNSやYouTube、デジタルプラットフォームを駆使した新鋭アーティストによる「ジャンルの解体と再構築」が加速しています。既存の「ロック」という言葉では形容しきれない、自由で多層的な音楽体験が、今まさに日本の音楽市場の未来を形作っています。

配信情報

- 曲名：Raw eclipse- アーティスト：Hannibal Shadow- プロデュース：Yocchy- 配信開始日：2026年1月28日(水)- Digital distribution：Tune Core Japan- 配信先：YouTube「制御不能なよっちーチャンネル」、各主要音楽配信サービス（Spotify, Apple Music, YouTube Music他）- 音楽レーベル：L.I.P Music

会社概要

- 企業名：L.I.P/L.I.P Music- 事業内容：音楽制作・配信、アーティストマネジメント- YouTube公式チャンネル：制御不能なよっちーチャンネル

