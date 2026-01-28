金価格は24,000円突破！トランプ政策によるベネズエラ・マドゥロ大統領の拘束！「外国テロ組織」との戦いに金相場は巻き込まれていく！！ゴルプラ鑑定団【12月高額買取TOP5】

株式会社マーキュリー

株式会社マーキュリー（本社：東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階、取締役社長：秋間 剛）のグループ会社で、貴金属をはじめブランド品やダイヤモンド・ジュエリーの買取、販売を行う株式会社Clarisse (本社：東京都新宿区西新宿8-11-1日東星野ビル6階、取締役社長：川崎 拓)が展開するゴールドプラザでは貴金属・ブランド品・ 宝石を業界最高水準の安心買取りで累計63万人のお客様にご利用いただいております。店舗での買取をはじめLINE査定、宅配買取など、各種お客様に合わせたお買取り方法にも対応しており、また情勢の動きなども敏感に察知し情報を発信しております。今回は、12月度の高額買取品をランキング形式で発表致します。

令和7年12月1日(月)の金相場は1gあたり23,131円でスタート。11月末に行われたFRB(米連邦準備理事会)による追加利下げは12月中旬にまで金相場を揺れ動かします。途中23,000円を切りましたが、12/8(月)に再び盛り返すと12/15には1gあたり23,614円にまで上昇。そして17日には、米国のトランプ大統領はベネズエラ政権を外国テロ組織に指定。同国に出入りする制裁対象のタンカーについて全面的な封鎖を命令したことで投資家たちを中心に地政学リスクへと意識が向きます。22日ではトランプ大統領のベネズエラとの戦争への言及は金への買いを流入させ、1gあたり24,000円を突破。年内にも25,000への到達も視野に入る勢いでしたが、最終営業日12/25のクリスマスは1g/24,571円で終えました。

第5位

エルメス(HERMES) ケリー35 トゴ グラファイト □H刻印 Bランク

女性なら一度は憧れを抱くエルメス(HERMES)のバッグにおいてケリーシリーズも人気となっています。今回のケリー35は比較的大きなサイズ感から男性のビジネスバッグとして活躍されます。

買取価格842,000円

第4位

ロレックス(ROLEX) 16570 エクスプローラーII A番 腕時計 ブラック文字盤

こちらのエクスプローラーIIは西暦1991年から2011年頃まで製造された16570です。文字盤のカラーはブラックとホワイトの2色で展開されており、216570と比べてケースは40mmのやや小振りな印象です。

買取価格900,000円

第3位

24金(K24) 金工品 仏具 金杯

アクセサリーや金貨などに使用されている金ですが、仏具にも18金や24金にて製造されています。見た目こそ通常のおりんや金杯と変わりませんが音や光の反射具合などお手にとってみると金の輝きに気づけるのかもしれません。

買取価格1,201,110円

第2位

ロレックス(ROLEX) 腕時計 デイトナ 116520 自動巻 SS ABランク

こちらのデイトナ 116520 は2,000年～2016年まで製造されました。当時では初めてとなるロレックス自社製のムーブメントCal.4130が搭載されています。製造終了間際の2015年半ばにおいて「共鳴バックル」と呼ばれる特殊なバックルとなっています。

買取価格2,900,000円

第1位

18金(K18) 仏具 おりん

およそ200gにも相当する18金製のおりんです。一般的(真鍮製)と違い18金製のおりんは、音色が高く澄んでいるのが特徴です。その音色は「極楽浄土」まで届くといわれています。材質は金である為、酸化にも強く、輝きは恒久的に保たれます。

買取価格3,601,000円

