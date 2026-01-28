焼津図書館主催：親子で学ぶ「紫外線と肌」特別講座を2/11（祝）開催（小学生対象）

日興製薬株式会社

・紫外線と“見た目の変化（光老化）”の関係を、わかりやすく解説

・親子で参加できる○×クイズ／ミニワークで、日常の「思い込み」や誤解を整理

・日焼け止めの「適量」や「塗り残しやすい場所」を、親子で体験しながら学べるミニ実習

主催・募集：焼津市立焼津図書館／講師協力：日興製薬株式会社

焼津市立焼津図書館（主催）は2026年2月11日（祝）、小学生（保護者同伴必須）を対象とした講座「紫外線が肌に与えるダメージとその防ぎ方」を開催します。

本講座は図書館が主催・募集する親子向け講座で、外部講師（皮膚科医・美容の専門家）による解説のもと実施します。紫外線の基礎としてUVA/UVBの違いにも触れながら、光老化（見た目の変化）との関係や日常生活での予防の考え方を親子で学びます。

■開催の背景

健康や美容に関する情報が多様化する中、子どもたちが日常生活で実践できる予防行動（紫外線対策など）について、根拠に基づいて理解する機会の重要性が高まっています。

焼津市立焼津図書館では、親子で一緒に学び、家庭での会話や生活習慣につながることを目的として本講座を企画しました。

■授業内容（抜粋）

・紫外線の基礎（UVA/UVB、季節・生活シーンでの注意点）

・光老化とは（“見た目の変化”との関係をやさしく整理）

・親子○×クイズ／ミニワーク（塗り残しやすい部位、適量の考え方 など）

・今日からできる対策（帽子・衣類・日陰・塗り直しの考え方 等

■実施概要

講座名：紫外線が肌に与えるダメージとその防ぎ方（知っていますか？光老化）

日時：2026年2月11日（祝）14:00-15:00

会場：焼津小泉八雲記念館 多目的室

対象：小学生（保護者同伴必須）

主催：焼津市立焼津図書館

協力：日興製薬株式会社（講師協力）

参加費：無料

申込・詳細：焼津市立図書館Webサイト（焼津図書館のイベントページ）

https://toshokan-yaizu.jp/event/e-6896/

■広報掲載について

本講座は、焼津市の広報紙「広報やいづ」2026年1月1日号（12ページ）に掲載されています。

https://www.city.yaizu.lg.jp/documents/20436/202601-12-13.pdf

■注意事項

・本講座は一般的な情報提供を目的としており、診断・治療・個別相談を行うものではありません。

・講座内で理解促進のため、日焼け止め等の例示（資料・スライド）を用いることがあります。会場での販売は行いません。

・当日の進行は、会場運営上の都合により一部変更となる場合があります。

■会社概要

日興製薬株式会社（静岡県／化粧品関連事業）https://www.chloro.co.jp

■参加申込・会場・運営に関するお問い合わせ

焼津市立焼津図書館（申込・詳細）：https://toshokan-yaizu.jp/event/e-6896/

※休館日：月曜（祝日等により変更となる場合があります。最新情報はWebをご確認ください）